Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek

Pozrite si prehľad najlepších nových filmov, ktoré budú mať premiéru tento rok.

Tento rok sa na filmových plátnach objavia skutočné klenoty, ktoré vás rozosmejú, chytia za srdce či dokonca rozplačú. Môžete sa tešiť na dlhoočakávané premiéry skvelých noviniek, na pokračovania najväčších hitov posledných rokov, či dokonca na návrat starých legiend.

Pripravili sme si pre vás zoznam filmov z domácej aj zo zahraničnej tvorby, ktoré tento rok dorazia do kín a rozhodne sa ich oplatí vidieť.

Slovenské a české snímky, ktoré v roku 2026 privítame na filmovom plátne

Dream Team

Nový rok ste mohli osláviť s novou československou komédiou Dream Team, ktorá mala premiéru v kinách už 1. januára. Okamžite získala pozitívne ohlasy od divákov, na filmovom portáli ČSFD jej svieti slušné hodnotenie – 78 %.

Príbeh sleduje neúspešného basketbalového trénera Mareka, ktorého syn so zdravotným znevýhodnením túži zúčastniť sa paralympiády v Riu. Marek však nie je schopný zostaviť tím s hendikepovanými športovcami, preto sa uchýli k zúfalému podvodu a do tímu angažuje zdravých športovcov, ktorí hendikep len predstierajú.

V hlavných úlohách sa predstavili Martin HofmannJakub PrachařPetra PolnišováSara Sandeva a Bekim Aziri.

Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami z roku 2000, ktoré sa odohrali na paralympiáde v Sydney.

Štúr

15. januára bude mať v kinách premiéru nový slovenský film od režisérky Marianny Čengel Solčanskej Ľudovítovi Štúrovi. 

Ako sme vám už priblížili, na návšteve u strýka v Zemianskom Podhradí spozná Adela, jediná dcéra zemana z Ostrej Lúky, neobyčajného muža. Filozof a básnik Ludevít Štúr je nespokojný so spoločenskými pomermi v Uhorsku v 19. storočí, búri sa voči diskriminačným nariadeniam a tým, že burcuje k občianskej neposlušnosti, balansuje na hrane zákona. Adela sa proti zdravému rozumu do neho vášnivo zamiluje.

Verí, že ak hrdého a sarkastického muža dostane do svojej tesnej blízkosti, začne jej lásku opätovať. Poskytne mu dočasný domov vo svojom kaštieli, platí mu za súkromné hodiny filozofie a využije vplyv svojho otca, aby Štúra zvolili do dolnej komory Uhorského snemu. Vo chvíli, keď sa zdá, že Adelin zámer sa začína dariť, vypukne revolúcia a Ludevíta strhne vír, ktorý navždy zmení Európu.

„Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal,“ prezradila o svojom filme režisérka Mariana Čengel Solčanská.

Šviháci

Traja kamaráti sa pravidelne stretávajú vo vyhlásených kúpeľoch, aby ich kapela s názvom Šviháci bavila miestnych hostí. Na tejto pánskej jazde sa však prevalí, že jeden z nich má utajeného sedemročného syna, o ktorého sa musí neplánovane postarať. Zo švihákov sa tak okamžite stanú otcovia na plný úväzok.

V novej československej komédii, ktorá do kín dorazí 22. januára, si zahrali známi herci – Martin Pechlát, Tomáš JeřábekDaniel FischerJitka SchneiderováErika StárkováGabriela DzuríkováZuzana Kubovčíková-Šebová a speváčka Helena Vondráčková.

Princezná stokrát inak

