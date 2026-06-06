Pikantnú romantickú komédiu si už môžete pozrieť. V hlavných úlohách legendárna Jennifer Lopez a Brett Goldstein

Office Romance je očakávaná romantická komédia s Jennifer Lopez a Brettom Goldsteinom, ktorú si už pár dní môžete pozrieť na Netflixe. Pripravte sa na množstvo skvelých nových seriálov a filmov, ktoré tento mesiac streamovací gigant pridá do svojej ponuky.
Poriadne napínavé drámy, dokument o kráľovi popu, ale aj romantické filmy, strelená komédia a pokračovanie obľúbeného seriálu. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku. Vytvorili sme pre vás zoznam toho najzaujímavejšieho.
Michael Jackson: The Verdict
Tento mesiac ako jednu z prvých noviniek Netflix ponúkol nový dokument o Michaelovi Jacksonovi, ktorý si môžete pozrieť už od 3. júna. V podrobnom dokument s názvom Michael Jackson: The Verdict prehovoria kľúčoví účastníci procesu, ktorí boli priamo v súdnej sieni.
The Witness
Už 4. júna na Netflix dorazila dráma The Witness podľa skutočných udalostí, ktorá sleduje dvojročného chlapca, ktorý je jediným svedkom vraždy svojej matky Rachel, pričom jej partner sa ho snaží chrániť pred tlakom a chybami vyšetrovateľov.
Office Romance
Už od včera si môžete pozrieť novú romantickú komédiu Office Romance. V hlavných úlohách sa predstaví ikonická Jennifer Lopez a Brett Goldstein, ktorého môžete poznať z obľúbeného seriálu Ted Lasso, zároveň sa ujal aj scenára filmu. Už niekoľko týždňov sa špekuluje, že by títo dvaja herci mohli tvoriť pár, pravdepodobne však ide len o cielený marketing k ich filmu.
Pikantná romantická komédia rozpráva príbeh o jednej tajnej láske a dvoch vorkoholikoch, ktorých hlas srdca zavedie do poriadnych problémov.
I Will Find You
Okrem romantiky si Netflix pre svojich divákov pripravil aj novú napínavú drámu, ktorá bude dostupná od 18. júna. I will Find You rozpráva o mužovi, ktorý je neprávom odsúdený za vraždu svojho syna, jedného dňa však dostane správu o tom, že jeho syn je pravdepodobne stále nažive.
Vocemails for Isabelle
Ak by vám snímka Office Romance nestačila, ďalšiu romantickú komédiu si na Netflixe budete môcť pozrieť 19. júna s názvom Vocemails for Isabelle. Môžete sa tešiť na príbeh mladej ženy, ktorá posiela svojej zosnulej sestre do neba zábavné hlasové správy o svojom živote, tie však končia u niekoho iného. A ten niekto sa do jej hlasu zamiluje.
Little Brother
Na konci mesiaca – 26. júna sa zasmejete na strelenej komédii Little Brother. V hlavnej úlohe sa predstaví známy herec John Cena, ktorému sa život obráti hore nohami, pretože na scénu dorazí jeho výstredný mladší brat.
Sweet Magnolias
Obľúbený seriál určený pre ženské publikum Sweet Magnolias dorazí 11. júna už so svojou 5. sériou, v ktorej konečne zazvonia svadobné zvony aj pre Helen, Dana Sue bude mať opäť problémy v manželstve a Maddie rozbehne svoju kariéru vo veľkomeste.
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