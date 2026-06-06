Pikantnú romantickú komédiu si už môžete pozrieť. V hlavných úlohách legendárna Jennifer Lopez a Brett Goldstein

Jennifer Lopez a Brett Goldstein

Záznam zo snímky The Office, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Tip na film
Špekulácie o ich vzťahu v reálnom živote sú pravdepodobne len dobre zvládnutý marketing.

Office Romance je očakávaná romantická komédia s Jennifer Lopez a Brettom Goldsteinom, ktorú si už pár dní môžete pozrieť na Netflixe. Pripravte sa na množstvo skvelých nových seriálov a filmov, ktoré tento mesiac streamovací gigant pridá do svojej ponuky. 

Poriadne napínavé drámy, dokument o kráľovi popu, ale aj romantické filmy, strelená komédia a pokračovanie obľúbeného seriálu. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku. Vytvorili sme pre vás zoznam toho najzaujímavejšieho.

Viac z témy Tip na film:
1.
Fanúšikovia Stevena Spielberga majú sviatok. Do kín prichádza jeho nový film
2.
Nový film prepisuje rekordy: Za víkend prilákal 18-tisíc Slovákov, tržby presiahli 140-tisíc eur
3.
Tip na vtipný a „bezchybný“ film: Má 24 rokov a ak ste ho nevideli, môžete ľutovať
Zobraziť všetky články (464)

Michael Jackson: The Verdict

Tento mesiac ako jednu z prvých noviniek Netflix ponúkol nový dokument o Michaelovi Jacksonovi, ktorý si môžete pozrieť už od 3. júna. V podrobnom dokument s názvom Michael Jackson: The Verdict prehovoria kľúčoví účastníci procesu, ktorí boli priamo v súdnej sieni.

The Witness

4. júna na Netflix dorazila dráma The Witness podľa skutočných udalostí, ktorá sleduje dvojročného chlapca, ktorý je jediným svedkom vraždy svojej matky Rachel, pričom jej partner sa ho snaží chrániť pred tlakom a chybami vyšetrovateľov.

Office Romance

od včera si môžete pozrieť novú romantickú komédiu Office Romance. V hlavných úlohách sa predstaví ikonická Jennifer Lopez Brett Goldstein, ktorého môžete poznať z obľúbeného seriálu Ted Lasso, zároveň sa ujal aj scenára filmu. Už niekoľko týždňov sa špekuluje, že by títo dvaja herci mohli tvoriť pár, pravdepodobne však ide len o cielený marketing k ich filmu.

Pikantná romantická komédia rozpráva príbeh o jednej tajnej láske a dvoch vorkoholikoch, ktorých hlas srdca zavedie do poriadnych problémov.

I Will Find You

Okrem romantiky si Netflix pre svojich divákov pripravil aj novú napínavú drámu, ktorá bude dostupná od 18. júnaI will Find You rozpráva o mužovi, ktorý je neprávom odsúdený za vraždu svojho syna, jedného dňa však dostane správu o tom, že jeho syn je pravdepodobne stále nažive.

Vocemails for Isabelle

Ak by vám snímka Office Romance nestačila, ďalšiu romantickú komédiu si na Netflixe budete môcť pozrieť 19. júna s názvom Vocemails for Isabelle. Môžete sa tešiť na príbeh mladej ženy, ktorá posiela svojej zosnulej sestre do neba zábavné hlasové správy o svojom živote, tie však končia u niekoho iného. A ten niekto sa do jej hlasu zamiluje.

Little Brother

Na konci mesiaca – 26. júna sa zasmejete na strelenej komédii Little Brother. V hlavnej úlohe sa predstaví známy herec John Cena, ktorému sa život obráti hore nohami, pretože na scénu dorazí jeho výstredný mladší brat.

Sweet Magnolias

Obľúbený seriál určený pre ženské publikum Sweet Magnolias dorazí 11. júna už so svojou 5. sériou, v ktorej konečne zazvonia svadobné zvony aj pre Helen, Dana Sue bude mať opäť problémy v manželstve a Maddie rozbehne svoju kariéru vo veľkomeste.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Diváci ho označujú za adepta na film roka, vraj nič desivejšie nevideli. Nový horor za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac