Nedostatok spánku vedie k priberaniu. Stačí o 80 minút menej za noc a kilá idú hore, varuje štúdia

Nespavosť a váha

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Zdravie
Ak v noci spíte o hodinu a pol menej, hmotnosť vám pôjde hore každých 6 týždňov.

Spánok je podstatnejší, než si myslíte. Všetci vieme, že jeho nedostatok so sebou nesie únavu a ospalosť, avšak to nie je to jediné, čo sa stane, ak začnete zanedbávať spánok. Vaše zlé návyky sa môžu prejaviť aj na vašej váhe, keďže zdravý životný štýl a odpočinok idú ruka v ruke. Dôkazom je najnovšia štúdia publikovaná v odbornom časopise Annals of Internal Medicine.

Šetrenie na spánku vedie k prírastku hmotnosti tempom približne 0,45 kg (jednej libry) každých šesť týždňov, naznačuje štúdia. Odborníci z Kolumbijskej univerzity v USA zistili, že skrátenie dĺžky spánku o 80 minút za noc (necelých 1,5 hodiny) viedlo k priemernému prírastku hmotnosti o pol kila a ľudia zároveň mali väčšiu tendenciu tráviť čas sedavým spôsobom života. Štúdiu prevzal portál Mirror.

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Zamerali sa na ľudí s miernym nedostatkom spánku

Vedúca štúdie Marie-Pierre St-Onge, profesorka nutričnej medicíny na katedre medicíny a inštitúte pre ľudskú výživu na Kolumbijskej univerzite, uviedla: „Naša štúdia ukazuje, že dostatočný spánok môže pomôcť znížiť riziko prírastku hmotnosti a stavov súvisiacich s obezitou, ako sú srdcové choroby a cukrovka. Ľudia majú tendenciu počas dospelosti priberať a obezita je hlavným rizikovým faktorom srdcových chorôb.“

Predchádzajúce štúdie ukázali, že závažná krátkodobá spánková deprivácia vedie ku zmenám chuti do jedla a k prejedaniu sa, čo môže prispieť k prírastku hmotnosti. Výskumníci sa však chceli pozrieť na realistickejší scenár, kedy ľudia strácali niečo vyše hodiny spánku počas dlhšieho časového obdobia.

Váha
Foto: Pexels

Profesorka St-Onge povedala: „Tieto predchádzajúce štúdie nám ukazujú len to, čo sa deje za najextrémnejších podmienok, a nehovoria nám, či ľudia s miernym nedostatkom spánku – ako mnohí Američania, ktorí spia päť alebo šesť hodín denne – priberú.“

Priebeh štúdie

Aby preskúmali tento realistickejší scenár, o ktorom sa tím domnieva, že sa týka asi tretiny dospelých, regrutovali približne 95 dospelých, ktorí zvyčajne spávajú sedem až osem hodín. Všetci dostali pokyn, aby v jednej šesťtýždňovej fáze posunuli svoj bežný čas odchodu do postele o 90 minút a počas nasledujúcich šiestich týždňov spali obvyklý čas.

Účastníci nosili náramkový monitor na sledovanie spánku a zaznamenávali sa u nich zmeny telesnej hmotnosti, obvodu pásu, zloženia tela a hladiny niekoľkých hormónov naprázdno, o ktorých je známe, že zvyšujú alebo potláčajú chuť do jedla.

Spánok
Ilustračné foto: Unsplash

Faris Zuraikat, odborný asistent nutričnej medicíny na Kolumbijskej univerzite a prvý autor štúdie, povedal: „Hoci prírastok hmotnosti o pol kila pozorovaný pri miernom skrátení spánku nie je ohromujúci, je dôležité si uvedomiť, že k nemu dochádza len za šesť týždňov. Naša štúdia bola navrhnutá tak, aby napodobňovala spánkové vzorce, ktoré väčšina dospelých zažíva chronicky. Pri extrapolácii na celý rok by sme očakávali, že strata menej ako hodiny a pol spánku za noc by mohla viesť k klinicky významnému nárastu hmotnosti.“

Nárast sedavého času a zdravotné riziká

Sedavý čas sa počas šesťtýždňového obdobia tiež zvýšil v priemere o 17 minút denne, a u mužov a žien po menopauze dokonca takmer o 30 minút denne. Hoci totiž ľudia mali vďaka menej spánku viac času, nevyužívali ho produktívne.

„Aj keď sme zohľadnili skutočnosť, že pri skrátenom spánku boli bdelí dlhšie, účastníci trávili viac času neaktívne než vtedy, keď mali dostatok spánku,“ povedal Dr. Zuraikat. „To je pozoruhodné, pretože ľudia so sedavejším spôsobom života majú zvýšené riziko chronických ochorení.“

Zlý spánok
Ilustračné foto: Freepik

Prvým je riziko cukrovky. Predchádzajúca štúdia na rovnakých účastníkoch zistila, že ženy so zvýšeným kardiometabolickým rizikom, ktoré si skrátili spánok o približne 80 minút za noc počas šiestich týždňov, mali zvýšenú inzulínovú rezistenciu, čo je rizikový faktor pre cukrovku 2. typu. Účinky boli výraznejšie u žien po menopauze.

Potrebné je tiež spomenúť vplyv na srdce. V ďalšej štúdii tejto skupiny výskumníci zistili, že muži a ženy so zvýšeným rizikom srdcových ochorení mali po strate spánku náplav zápalových buniek v srdci.

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