Nová česká komédia dorazila do kín. Podľa niektorých divákov sa vraj smiala celá sála

Záber z komédie Pět švestek

Foto: MAGICBOX

Klaudia Oselská
Tip na film
Má hodnotenie 65 %.

Komédia Pět švestek sleduje skupinku priateľov, ktorí sa rozhodnú užiť si jeseň svojho života na plachetnici v Grécku, z čoho vznikne mnoho vtipných, a tak trochu aj komických situácií. Recenzie divákov sú však rozporuplné – kým jedna skupina tvrdí, že sa poriadne zabavili, druhá tvrdí presný opak. No a v slovenských a českých kinách je z komédie prepadák.  

Do kín zavítala nová česká komédia

Ak máte radi české komédie, vyberte sa do kín na novinku s názvom Pět švestek, ktorá mala v slovenských kinách premiéru minulý týždeň, konkrétne 28. mája. Réžie aj scenára sa ujal Ján Svěrák – režisér slávneho filmu Kolja z roku 1996. Na novej komédii spolupracoval aj so svojím synom Františkom Svěrákom, ktorý sa postavil za kameru.

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Komédia má za sebou už premiérový víkend, v slovenských kinách sa však netešila úspechu. V rebríčku aktuálne najnavštevovanejších filmov obsadila až siedme miesto. Videlo ju len necelých 3-tisíc divákov a jej tržby dosiahli cez 20-tisíc eur. Na domácom trhu, kde mala premiéru v rovnaký deň ako u nás, sa jej darí ešte menej. Podľa Box Office Mojo v českých kinách totiž zatiaľ dosiahla tržby len 11-tisíc eur.

Komédia Pět švestek
Foto: MAGICBOX

Partia ľudí v pokročilom veku sa vyberie za dobrodružstvom k moru

Snímka rozpráva príbeh o hlavnej postave menom Věra (Lenka Termerová), ktorá žije sama a v živote ju už zdanlivo nič nečaká. No túži po časoch, keď bola naozaj šťastná – keď chodievala s priateľmi k moru. Zo starej partie však zostali len trosky, preto si nie je istá, či vôbec takéto dobrodružstvo ešte niekto z nich vôbec zvládne.

Napriek tomu všetci túžia ešte raz spoločne vyplávať na otvorené more, objaviť idylické zátoky a vychutnávať si nádherné západy slnka. No najväčšou hrozbou ich výpravy prekvapivo nie je more ani staré krivdy, ktoré počas cesty vyplávajú na povrch, ale ich vlastné deti, ktoré nemajú pochopenie pre bláznivý výlet svojich starých rodičov.

Vo filme si zahrali českí herci ako Lenka Termerová,  Oldřich Kaiser, Petr Kocka, Ján Vlasák, Dana Syslová, Petra Špalková, Petr Lněnička, Marek Adamczyk, ale aj slovenská herečka Judit Pecháček, ktorá stvárnila jednu z hlavných postáv v úspešnej československej komédii Pod parou.

Komédia sa natáčala v Grécku

Veľkým lákadlom filmu sú však nádherné scenérie, pretože sa natáčal v Grécku priamo na plachetnici a ako ukazuje trailer, takmer všetky zábery sa odohrávajú priamo na otvorenom mori v obkolesení očarujúcich scenérií azúrovej krajiny.

Aj napriek počiatočnému neúspechu komédie v kinách, jej diváci na filmovom portáli ČSFD udelili pomerne slušné hodnotenie – 65 %, čo by sa vzhľadom na hodnotenia iných českých komédií dalo považovať za celkom vysoké číslo, pretože česká kinematografia zvyčajne od divákov získava len priemerné až podpriemerné hodnotenia.

Podľa divákov ide o skutočne výborný nápad, ktorý sa však tak úplne nevydaril. No viacero divákov v recenziách zároveň tvrdí, že sa vraj smialo celé kino.

Ak by ste v najbližších dňoch nemali čas vybrať sa do kín, ale stále máte chuť na český humor, máme pre vás ešte jeden tip na pomerne novú českú komédiu, ktorú si však môžete pozrieť aj z pohodlia vášho gauča. Reč je o filme Kúzlo derby, ktorý nájdete na streamovacej platforme Netflix.

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