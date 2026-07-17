ZSSK pripomína dodržiavanie pravidiel vo vybraných vlakoch. Peňažná sankcia sa môže vyšplhať až na 100 eur

Exteriér vlaku spoločnosti ZSSK

Ilustračná foto: SITA

Zuzana Veslíková
TASR
Na tratiach so samoobslužným výpravným systémom treba lístok kúpiť vopred.

Ak necestujete pravidelne vlakom a chystáte sa to zmeniť, mali by ste vedieť o pravidlách takzvaného samoobslužného výpravného systému. Železničná spoločnosť Slovensko pripomína, ako funguje. Nejde o žiadnu novinku, no môže sa stať, že niektorých ľudí prekvapí. Za nedodržanie pravidiel navyše hrozí finančná sankcia. 

Do vlaku sa nastupuje už s platným cestovným lístkom

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas letnej sezóny pokračuje v informovaní cestujúcich o pravidlách samoobslužného výpravného systému (SVS). Zároveň pripomína príležitostným cestujúcim a turistom, že na tratiach so SVS si musia lístok zabezpečiť ešte pred nástupom do vlaku.

Pravidlá sú podľa dopravcu jednoduché. „Do vlaku sa nastupuje už s platným cestovným lístkom alebo platným nárokom na 100-percentnú zľavu z cestovného. Na tratiach SVS vo vlakoch štandardne nie je vlakvedúci, u ktorého by si cestujúci mohol kúpiť lístok po nástupe. Cestovný doklad je preto potrebné zabezpečiť si vopred,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Kontroly podľa neho vykonávajú kontrolóri ZSSK náhodne a môžu prebehnúť kedykoľvek počas cesty vlakom.

Interiér vlaku
Ilustračná foto: SITA

Kontroly preukázali, že cestujúci pravidlá dodržiavajú

Kontrola vo vlakoch medzi Bratislavou-Novým Mestom a Rajkou ukázala, že väčšina cestujúcich mala platný cestovný doklad. Dvaja kontrolóri prepravy ZSSK počas celého dňa skontrolovali na uvedenej trase 12 vlakov a celkom 163 cestujúcich, pričom riešili štyri prípady cestovania bez platného cestovného dokladu.

Vo viacerých prípadoch zároveň poskytli cestujúcim informácie o pravidlách cestovania a možnostiach nákupu cestovných lístkov. Počas leta bude ZSSK pokračovať v edukácii. Kontroly sú jej prirodzenou súčasťou. Väčšina cestujúcich pravidlá dodržiava, príležitostným cestujúcim preto dopravca prakticky vysvetlí, kde a kedy si kúpiť lístok.

„SVS nie je nový systém. Na Slovensku funguje už viac ako 20 rokov a dnes sa využíva na približne 40 % tratí regionálnej dopravy. Podobný princíp je bežný aj v mestskej, prímestskej či zahraničnej železničnej doprave – cestujúci si lístok kúpi pred cestou a pri kontrole sa ním preukáže,“ podotkol Baček.

Lístok si môžete kúpiť hneď niekoľkými spôsobmi

Cestujúci si môžu cestovný lístok zabezpečiť ešte pred nástupom do vlaku viacerými spôsobmi – v e-shope ZSSK, v aplikácii IDeme vlakom, na stránke CP, cez službu Fairtiq, poslaním SMS lístka, na predajných miestach ZSSK aj na viac ako 1300 pobočkách Slovenskej pošty.

Pravidelní cestujúci môžu využiť aj traťové lístky, ktoré umožňujú opakované cestovanie na vybranej trase bez každodenného nákupu jednorazového lístka. Cestujúci s nárokom na 100-percentnú zľavu z cestovného si v regionálnych vlakoch nulový lístok kupovať nemusia. Pri kontrole sa však musia preukázať platným preukazom na bezplatnú prepravu v papierovej podobe alebo elektronicky v aplikácii IDeme vlakom.

Vlak ZSSK
Ilustračné foto: SITA/ZSSK

Overte si, či cestujete vlakom so samoobslužným výpravným systémom

„ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili, či ich vlak premáva na trati so samoobslužným výpravným systémom, a lístok si zabezpečili ešte pred nástupom,“ dodal Baček.

Zoznam tratí so SVS je dostupný na webe ZSSK.

Môže sa vám to vypomstiť, najvyššia sankcia dosahuje až 100 eur

Pri cestovaní bez platného cestovného lístka alebo bez platného nároku na 100-percentnú zľavu z cestovného môže byť cestujúcemu uložená sankcia podľa platných prepravných podmienok ZSSK.

Výška sankcie je 40 eur pri úhrade priamo vo vlaku, 50 eur pri úhrade do 24 hodín a 100 eur pri úhrade po uplynutí tejto lehoty. Dopravca k sankcii pripočítava aj cenu cestovného lístka.

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