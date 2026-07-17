Obľúbené chorvátske letovisko zaviedlo nový zákaz. Viacerým dovolenkárom sa to nebude páčiť

Chorvátsko je bezpochyby jednou z najobľúbenejších letných destinácií slovenských dovolenkárov. Medzi jedno z najnavštevovanejších chorvátskych letovísk patrí mesto Makarská, ktoré ponúka priezračné more a krásne pláže. Makarská však zaviedla nový zákaz, ktorý pravdepodobne nepoteší mnoho Slovákov. V neskorých večerných a nočných hodinách bude totiž platiť zákaz predaja alkoholických nápojov. Navyše, onedlho sa k mestu Makarská pravdepodobne pridajú aj Split a Zadar, ktoré sú tiež počas letnej sezóny mimoriadne navštevované slovenskými dovolenkármi.
Ako informuje chorvátsky web Croatia Week, chorvátske mesto Makarská schválilo tento týždeň zákaz predaja alkoholických nápojov medzi 21:00 a 6:00 v obchodoch, pekárňach, predajniach tabaku a iných maloobchodných predajniach, čím sa stalo vôbec prvým mestom v Chorvátsku, ktoré takéto opatrenie zaviedlo.
Obmedzenie platí v celom meste, netýka sa však barov, reštaurácií ani iných pohostinských zariadení, ktorých otváracie hodiny zostávajú nezmenené.
Mesto uviedlo, že opatrenie bolo zavedené ako reakcia na neskoré nočné zhromaždenia počas leta, najmä v starom meste a na plážach, ktoré sú často sprevádzané hlukom, asociálnym správaním, odhadzovaním odpadkov a poškodzovaním historického centra. Cieľom bolo nájsť rovnováhu medzi kvalitou života obyvateľov, cestovným ruchom, obchodnými záujmami a zachovaním kultúrneho dedičstva mesta.
Makarská sa nachádza na pobreží Jadranského mora v strednej Dalmácii, je centrom Makarskej riviéry. Dovolenkári sem chodia najmä za nádherne čistým morom a peknými plážami. Mesto je zároveň známe svojou dlhou promenádou s malými obchodmi a kaviarňami, na ktoré nadväzuje trh a zábavný park. Nad mestom sa smerom do vnútrozemia navyše vypína nádherné pohorie Biokovo.
K mestu Makarská sa pravdepodobne onedlho pridajú aj ďalšie obľúbené chorvátske letoviská – Split a Zadar.
Zákaz predaja alkoholu chce zaviesť aj Split
Nedávno sme vás informovali, že nad podobným zákazom premýšľa aj ďalšie chorvátske mesto. Split chce tiež zaviesť zákaz predaja alkoholu počas dovolenkovej sezóny vo večerných a v nočných hodinách. Za porušenie bude hroziť niekoľkotisícová pokuta. Mesto tak chce ochrániť verejné zdravie, udržať poriadok, eliminovať narušenie hluku a zabrániť odhadzovaniu odpadkov. O návrhu sa už aktuálne rokuje.
Podľa návrhu by bol predaj alkoholických nápojov a iných nápojov obsahujúcich alkohol obmedzený v celom meste Split od 1. júna do 15. septembra každý rok. Ak by bol tento návrh prijatý, maloobchodný predaj alkoholu by bol počas tohto obdobia povolený len medzi 6.00 a 21.00 h.
Mesto Split už spustilo verejnú konzultáciu k návrhu rozhodnutia. Obyvateľov, firmy, maloobchodníkov, prevádzkovateľov pohostinstva a ďalšie zainteresované strany vyzvalo, aby počas konzultačného obdobia pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia predložili svoje pripomienky, návrhy a námietky.
Navrhované pravidlá by sa vzťahovali na všetky maloobchodné predajne predávajúce alkohol bez ohľadu na to, či je predaj alkoholu ich hlavnou činnosťou. Patria sem supermarkety, minimarkety, špecializované obchody, čerpacie stanice, nákupné centrá, kiosky, trhové stánky, predajné automaty, online a diaľkový predaj, mobilní predajcovia, jarmoky a iné dočasné predajné miesta.
Mesto tvrdí, že týmto zákazom chce ochrániť verejné zdravie, udržať verejný poriadok a mieru, ochrániť kultúrne dedičstvo Splitu a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie. Opatrenie je vraj zamerané najmä na zníženie negatívnych účinkov konzumácie alkoholu vo večerných a nočných hodinách vrátane verejného narušenia hluku, odhadzovania odpadkov a ochrany historického centra mesta a iných verejných priestranstiev.
Dodržiavanie predpisov by monitoroval Štátny inšpektorát spolu s ďalšími príslušnými orgánmi konajúcimi v rámci svojich zákonných právomocí. Kto by tento zákaz porušil, mohol by dostať pokutu od 2- až do 6-tisíc eur. V prípade podnikateľov by to však mohlo byť takmer až 40-tisíc eur.
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