Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné

Nie všetky prírodné poklady sú na dosah hlavnej cesty či turistickej mapy. Niekedy treba odbočiť do úzkej uličky v malej nenápadnej dedinke, aby ste sa ocitli na mieste, kde príroda rozhoduje o rytme dňa. Objavili sme miesto, kde voda vytvorila niečo magické a rozhodli sme sa, že vám prezradíme, kde ho nájdete.
Región Liptov je mimoriadne turisticky navštevovaný, nachádzajú sa tu predsa rozľahlé doliny, majestátne hory a niekoľko vodných nádrží. No medzi týmito lákadlami existujú aj také miesta, o ktorých vie len hŕstka domácich. A práve tie majú najväčšie čaro.
Na okraji malej liptovskej obce Rojkov, ktorá je miestnou časťou Stankovian, na sútoku riek Váh a Orava, sa nachádza jedinečný prírodný útvar nazývaný Rojkovská travertínová kopa, ale miestni ju poznajú skôr pod prezývkou Zlá voda. To však neznamená, že by bola voda nebezpečná či škodlivá, práve naopak.
Traduje sa, že názov Zlá voda vznikol preto, lebo ľudia v minulosti verili, že voda nie je vhodná na varenie a môže spôsobiť tráviace ťažkosti. Pre jej silnú mineralizáciu a plyn, ktorý sa nad ňou vznášal a vyvolával obavy, ju označovali za „zlú“.
Voda v jazierku je však už desiatky rokov miestnym prírodným pokladom, je minerálna a má blahodarné účinky na kĺby a kožné ochorenia. Miestni si sem chodia uľaviť od bolesti, osviežiť sa počas horúcich letných dní, alebo len tak posedieť na brehu a nechať myšlienky unášať spolu s jemným vánkom.
Toto miesto je chránenou prírodnou pamiatkou so štvrtým stupňom ochrany. To znamená, že všetky zásahy vrátane jazierka musia prebiehať pod dohľadom ochranárov. Nenájdete tu žiadne bufety, ležadlá ani hluk. Len vodu, stromy a ticho.
Mali sme problém zaparkovať
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa k jazierku dostanete;
- prečo tu nie je veľa turistov;
- prečo sme mali problém zaparkovať;
- ako vyzerá jazierko a jeho okolie;
- aká je čistota vody a jej teplota;
- či vám toto miesto odporúčame navštíviť.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku