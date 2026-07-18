USA podnikli nové útoky na Irán, hlási desiatky obetí. V odvete zaútočil na ciele v 3 krajinách

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Situácia na Blízkom východe sa opäť vyostrila.

Najprv sa objavila správa o výbuchoch v Iráne, po nových útokoch zo strany USA. Irán na situáciu reagoval a zasiahol americké ciele v niekoľkých krajinách. Útoky v Iráne si mali vyžiadať obete aj zranených. 

Iránska armáda v sobotu prostredníctvom štátnej televízie oznámila, že v reakcii na americké útoky zasiahla vojenské ciele USA v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP.

V Kuvajte sa terčom iránskych ozbrojených síl stal sklad munície v kempe al-Adirí, veliteľské budovy a sklady munície na americkej leteckej základni Alí as-Sálim, ako aj niekoľko mostov. Kuvajtská armáda v sobotu na platforme X uviedla, že v krajine mohlo byť počuť explózie v dôsledku „zneškodňovania nepriateľských cieľov systémami protivzdušnej obrany“.

V Jordánsku útoky smerovali na palivové nádrže na leteckej základni al-Azrak. Podľa vyhlásenia jordánskej armády protivzdušná obrana zostrelila „desať iránskych rakiet, ktoré narušili jordánsky vzdušný priestor s cieľom zasiahnuť územie krajiny“. Pri útoku nedošlo k žiadnym obetiam ani materiálnym škodám.

Vojna, Izrael, Irán
Ilustračná foto: SITA/AP

V súvislosti s Bahrajnom iránska armáda uviedla, že útok dronmi sa zameral na leteckú základňu šejka Ísu, ktorú využívajú Spojené štáty. Išlo najmä o „hangáre a odstavné plochy, nádrže na skladovanie paliva armády USA na základni šejka Ísu, ako aj niekoľko mostov v Bahrajne“. Podľa Teheránu je táto základňa „jedným z najdôležitejších operačných a logistických centier“ armády USA v regióne.

Čo tomu predchádzalo?

Iránske médiá v sobotu nadránom informovali o explóziách vo viacerých častiach krajiny po tom, ako americká armáda podnikla novú vlnu útokov na ciele v Iráne, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AP.

Americká armáda nespresnila, kde k útokom došlo, no iránska štátna televízia IRIB hlásila výbuchy pri meste Sirik v blízkosti Hormuzského prielivu a v prístavnom meste Bandar Abbás, uvádza DPA. Podľa agentúry AP sa explózie ozývali aj v mestách Ahváz, Lár a Jazd v strednom a južnom Iráne.

Okrem toho iránska agentúra Fars informovala o obnovení útokov na mosty v južnej provincii Hormozgán. Podľa iránskych úradov americká armáda zaútočila na tamojšie mosty a ďalšiu civilnú infraštruktúru už počas predchádzajúcej noci, uvádza DPA.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí na platforme X napísal, že iránsky ľud je teraz ešte viac odhodlaný donútiť nepriateľov k tomu, aby „trpko oľutovali túto zločinnú agresiu“.

Ľudia sa po oznámení počiatočnej dohody o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom vracajú do svojej dediny
Foto: SITA/AP

Iránska štátna televízia Press TV s odvolaním sa na iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedla, že pri meste Búšehr bol zostrelený americký dron. Informovala aj o dvoch ropných tankeroch, ktoré údajne začali horieť južne od Hormuzského prielivu, no tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť. Irán naďalej vyhlasuje, že má plnú kontrolu nad prielivom, ktorý je kľúčovou trasou pre globálny obchod s ropou, plynom a hnojivami.

V piatok večer ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) uviedlo na platforme X, že v snahe zabrániť ohrozovaniu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive zo strany Iránu podniká útoky už siedmu noc s cieľom naďalej oslabovať iránske vojenské kapacity. V sobotu nadránom oznámilo, že útoky v Iráne zasiahli „monitorovacie stanovištia, vojenskú logistickú infraštruktúru, podzemné sklady zbraní a námorné kapacity“.

Podľa iránskych predstaviteľov si najnovšie útoky na ciele v Iráne vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených. V piatok podľa agentúry AP informovala o zranených vojakoch aj armáda USA.

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