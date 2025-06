Vlasy si počas leta umývate nesprávne, varuje odborníčka: Toto mnohých z vás zrejme príliš nepoteší

Niekto si pokojne umyje vlasy aj každý deň. Pre iných je to záležitosť, do ktorej sa púšťajú nanajvýš raz týždenne a spoliehajú sa napríklad na suchý šampón. Odborníčka vysvetľuje, ako často by sme si reálne mali vlasy umývať a akú chybu robia ľudia najčastejšie.

Toto vás možno nepoteší

Ako informuje Mail Online, odborníčka Pallavi Bradshaw vysvetľuje, ako by sme sa k svojej korune krásy mali správať počas letných horúčav. Možno vás nepoteší, že by sme si podľa nej mali vlasy umývať každý deň. Zrejme to znie ako nadmerná záťaž pre vlasy, najmä ak máte rutinu, ktorá zaberie nejaký ten čas.

Zbytočne trpíme vo vlastnom domove

Bradshaw ale varuje, že by sme frekvenciu umývania vlasov mali prispôsobiť množstvu peľu v ovzduší. Peľ totiž ostáva nielen na oblečení, ale aj na vlasoch. Preto by sa najmä ľudia trpiaci alergiami mali po príchode domov osprchovať, prezliecť do čistého oblečenia a starostlivo si umyť aj vlasy. Zredukujete tým riziko, že sa u vás prejavia nepríjemné príznaky podráždenia a alergie.

Odborníčka navyše odporúča umývať sa v teplej vode, nie v horúcej. Mnoho ľudí si podľa nej neuvedomuje, akými spôsobmi si nosíme domov peľ. Zbytočne sa tak trápime s príznakmi alergie aj v pohodlí svojho domova.