Navštívili sme zakázanú dolinu. Nájdete tu jazero, v ktorom sa môžete okúpať

Jazero Likavka - Kramariská

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Jazero je pekne upravené a voda čistá.

Keď budete najbližšie prechádzať cez Liptov smerom na Oravu, určite sa zastavte v zakázanej doline v Likavke v oblasti Kramariská. Táto lokalita vás príjemne schladí, nachádza sa tu totiž jazero.

Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku, naposledy sme vám v našej reportáži prezradili skryté „jazierko“, ktoré sme objavili, teraz vám ponúkame ďalší tip na jazero. Vyberte sa spolu s nami na chvíľu na sever Slovenska, máme pre vás pripravený výlet, ktorý vám zaberie len pár desiatok minút.

Prechádzali sme sa po zakázanej doline

Poslednú júnovú sobotu dopoludnia, okolo deviatej hodiny, sme sa vybrali na malú prechádzku. Cieľom našej cesty bola obec Likavka, oblasť Kramariská, ktorá sa nachádza na Liptove, a to len tri kilometre od mesta Ružomberok. O tejto obci ste už možno počuli, pretože tu posledných pár rokov prebieha výstavba diaľnice D1 úsek Hubová – Ivachnová, navyše tadiaľto bude prechádzať aj tunel cez vrch Čebrať. Okrem toho sa táto obec môže pýšiť aj zrúcaninou hradu Likava, ktorý sa aktuálne rekonštruuje.

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Túto oblasť nájdete úplne na konci obce v smere na Oravu – pred Valaskou Dubovou. Pár metrov za novým kruhovým objazdom uvidíte odbočku doprava aj s informačnou tabuľou. Môžete tu zaparkovať na menšej lúke a úplne zadarmo.

Ako prvé uvidíte staršie detské ihrisko, altánok s ohniskom a tiež tabuľu, ktorá informuje, že sa tu nachádza Jubilejný háj Kramariská. Na tomto mieste sa totiž 28. októbra 1928 konali oslavy 10. výročia vzniku Československej republiky a dnes túto udalosť pripomína jubilejný háj tvorený lipou veľkolistou a pamätný kameň. Na lúčke medzi stromami sa nachádza aj pomník jedenástich padlých vojakov a partizánov, ktorí zahynuli počas SNP.

Informačná tabuľa a altánok
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Jazero vás príjemne ochladí

Odtiaľto pokračujte rovno po starej asfaltovej ceste, ktorá vedie pomedzi stromy, s krásnymi výhľadmi na okolité hory. Po pár minútach chôdze zbadáte nenápadnú odbočku doprava. Drevená cestička vás dovedie až k umelo vytvorenému jazierku, ktoré slúži najmä pre otužilcov – miestnych ľadových medveďov.

Dolina Likavka - Kramariská
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Jazero je pomerne veľké, pekne upravené, voda je čistá, no poriadne studená, čo sa v týchto horúcich dňoch môže hodiť. Postará sa vám tak o príjemné schladenie v objatí hôr. Okrem jazera je tu aj veľký drevený novovybudovaný altánok, kde si môžete posedieť s partiou kamarátov či s rodinou. Všade navôkol sú len stromy a ticho lesa.

My sme sa sem však nevybrali kúpať sa v jazere, ale vychutnať si pokojnú a ničím nerušenú prechádzku uprostred lesa. Táto dolina však bola roky zakázaná, viac ako 20 rokov bola pre verejnosť úplne neprístupná, nakoľko bola záujmovým objektom okupačnej sovietskej armády. V minulosti v nej boli muničné sklady.

Jazero Likavka - Kramariská
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Nestretli sme ani živú dušu

V doline sme nestretli ani živú dušu, mali sme to tu celé sami pre seba. Len pri jazierku, pri ktorom sme sa zastavili iba na chvíľu, sme stretli troch tínedžerov, ktorí si naplno užívali prvé letné dni. Toto miesto je teda ideálne na pokojnú prechádzku. Pri jazere však stretnete ľudí počas celého roka, v zime miestnych otužilcov a v lete ľudí, ktorí hľadajú ochladenie v lone prírody.

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V tejto oblasti sa však takmer každý rok objaví medveď, aj pred pár dňami tu bol spozorovaný. My sme si však túto informáciu na internete prečítali až po našej návšteve, ak by sme to vedeli predtým, pravdepodobne by sme sa sem nevybrali. Preto ak sa na toto miesto rozhodnete zájsť, buďte opatrní.

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