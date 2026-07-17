Tri obce ostali bez pitnej vody, stopli im ju: Ľudia musia využiť cisterny, nastala tvrdá realita

Lucia Mužlová
TASR
Množstvo obyvateľov Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od štvrtkového (16. 7.) večera bez zdroja pitnej vody.

Sucho trápi značnú časť Slovenska a situácia sa bude rokmi len zhoršovať. Hlavným dôvodom sú dopady klimatickej krízy. Aj preto by malo obyvateľom záležať na tom, akých predstaviteľov volia a prioritou by mali byť lídri, ktorí sa otázkou reálne zaoberajú. V troch slovenských obciach stopli dodávky pitnej vody pre poruchu. Napriek tomu, že v tomto prípade neúradovalo sucho, obce aj mestá by sa otázkou sucha mali veľmi vážne zaoberať.

Množstvo obyvateľov Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od štvrtkového (16. 7.) večera bez zdroja pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) na svojom webe informovala, že dôvodom obmedzenia dodávky je porucha. V Cigli, Koši i Sebedraží pristavila cisterny s pitnou vodou.

Vypli im vodu

O probléme s pitnou vodou informovali obce ešte vo štvrtok večer. Starosta Cigľa Eduard Krausko v piatok uviedol, že situáciu pravdepodobne spôsobila technická porucha na prívodnom potrubí, ktoré zásobuje vodojemy v Cigli, Sebedraží aj Koši, z toho dôvodu nemajú obce vodu. „Vo štvrtok večer nás informovali zástupcovia StVPS, že dôjde k obmedzeniam v dodávke pitnej vody a na odstránení tohto stavu pracujú,“ priblížil Krausko.

Spomenul, že Cigeľ má približne 1300 obyvateľov a poruchou je postihnutá prakticky celá obec. „Vodári plnia vodojem nad obcou a púšťajú v rámci možností vodu do potrubia. Kapacitne to má svoje hranice, nedokážu to autami zásobovať v plnej miere, ako to zásobujú potrubím,“ ozrejmil.

Cigeľ má v piatok posledný deň pred prázdninami v prevádzke i škôlku, obec im zaniesla bandasky s vodou. Starosta si podobnú situáciu za svojho života podľa svojich slov nepamätá.

Pohár vody
Ilustračná foto: Unsplash

Bez pitnej vody sa ocitla i veľká časť susedného Sebedražia, zástupca starostky obce Radko Peregrim to označil za kritickú situáciu. „Pri škôlke na sídlisku Boriny je otvorený zdroj pitnej vody. Táto pochádza z bane, preto využívame tento zdroj. Takisto pred obecným zdrojom máme zdroj pitnej vody v cisterne, ktorú dodáva StVPS. Tiež máme tretí zdroj, ale úžitkovej vody, ktorý pochádza z vodozádržného zariadenia,“ opísal Peregrim. Obec sa podľa neho snaží čo najčastejšie kontaktovať vodárenskú spoločnosť, aké je ďalšie riešenie situácie, momentálne však bližšie informácie nemá.

StVPS na svojom webe potvrdila, že obmedzená dodávka sa týka Koša, Sebedražia a Cigľa s tým, že hľadá poruchu na prívodnom potrubí a cisterny vozia vodu do vodojemov. Problémom má byť podľa jej webu skrytý únik.

Samospráva Prievidze na sociálnej sieti v piatok ráno s odvolaním sa na vodárenskú spoločnosť informovala o prerušenej dodávke pitnej vody na Košovskej ceste, Priemyselnej a Strojárskej ulici, dôvodom je oprava poruchy na verejnom vodovode.

Extrémne sucho je aktuálne najmä na juhu Slovenska

Extrémne sucho je aktuálne najmä na juhu Slovenska. V rámci celej krajiny prevažujú suchšie až veľmi suché podmienky. Vyplýva to z monitoringu sucha, ktorý na svojom webe zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Extrémne sucho je na Podunajsku, Tekove, Honte, Above a dolnom Zemplíne, lokálne na dolnom Ponitrí, Podpoľaní, Novohrade, Gemeri, Záhorí, ale aj v okolí Pezinka a Senca. Normálne vlahové podmienky sú len lokálne na Považí, Kysuciach, Orave, Liptove, Šariši, Hornom Zemplíne a v oblasti Slovenského rudohoria,“ poukázal ústav.

Ako priblížil, nasledujúci týždeň bude prevažne oblačné počasie. Zrážky očakáva v utorok, stredu a neskôr počas víkendu. „V priebehu víkendu očakávame aj ochladenie. Situácia sa zlepší len mierne, naďalej budú prevažovať suchšie až veľmi suché podmienky. Extrémne sucho zostane v južnej polovici západného a stredného Slovenska. Mierne zlepšenie situácie očakávame na severe a východe,“ avizoval SHMÚ.

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