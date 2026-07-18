Horúčavy dostanú stopku, prichádza ochladenie. Teploty sa znížia o 5 °C a budú klesať ešte viac

búrka, blesky

Ilustračná foto: Pixabay

Zuzana Veslíková
TASR
Pred nami je ešte horúci víkend, po ňom príde zmena.

Toto leto je počasie ako na hojdačke. Kým v jeden deň nás sužujú rekordné horúčavy, ďalší nás prekvapí ochladenie. A v nasledujúcich dňoch nás čaká presne takýto scenár. Cez víkend sú pred nami ešte poriadne vysoké teploty, no potom príde ochladenie, po ktorom možno mnohí už aj túžia. 

V nedeľu večer začne od západu cez Slovensko postupovať studený front, ktorý prinesie búrky a ochladenie. „Za studeným frontom k nám začne od severozápadu prúdiť veľmi chladný vzduch, ktorý pocítime už v pondelok na celom území Slovenska,“ informuje iMeteo.

Ochladí sa o 5 °C, no tým to ani zďaleka neskončí, pretože teploty budú klesať naďalej, až by mali dosiahnuť hranicu pod 25 °C.

Posledný teplý deň nás čaká v nedeľu, kedy sa teploty môžu vyšplhať až nad 30 °C. Od budúceho týždňa horúčavy ustúpia a vyzerá to tak, že na dlhšiu dobu.

Východné Slovensko môžu cez víkend potrápiť búrky a ešte aj vysoké teploty

Východné Slovensko môžu v sobotu potrápiť búrky, ale aj vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Pre oba javy vydal výstrahy prvého stupňa. Pre búrky priebežne platia do 20.00 h a pre vysoké teploty od 12.00 h do 18.00 h.

Výstrahy pred búrkami platia pre celý Košický a Prešovský kraj. Pre väčšinu územia Košického kraja, ako aj pre okresy Revúca a Rimavská Sobota platia výstrahy pred vysokými teplotami.

Pri búrkach si dávajte pozor a dodržiavajte niekoľko zásad

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí.

Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi.

Vyvrátený strom po búrke v obci Slovenský Grob v okrese Pezinok
Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko na konci júna vo viacerých lokalitách zaznamenalo vlnu horúčav, bola jednou z najintenzívnejších

Ide o obdobie, keď maximálna denná teplota po dobu aspoň piatich dní po sebe bola 30 stupňov Celzia a aspoň jeden deň prekročila 35 stupňov Celzia. Informoval o tom SHMÚ s tým, že uplynulá vlna horúčav patrila medzi najdlhšie a najintenzívnejšie v histórii meraní.

„V tomto roku sa podľa uvedenej definície na viacerých meteorologických staniciach vyskytli vlny horúčav v rámci obdobia od 18. júna do 1. júla na západnom Slovensku, respektíve v rámci obdobia od 19. júna do 3. júla na strednom a východnom Slovensku. Okrem dĺžky tohto obdobia boli pre júnovú vlnu horúčav príznačné aj rekordne vysoké maximálne denné či minimálne nočné teploty vzduchu,“ priblížili meteorológovia.

Zaznamenali supertropické dni

V júni boli na mnohých meteorologických staniciach zaznamenané supertropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac.

„Takmer všade išlo o rekordný počet supertropických dní pre jún. Supertropické dni sa vyskytli aj na takých meteorologických staniciach, na ktorých v doterajšej histórii meteorologických meraní v tomto prvom letnom mesiaci nikdy neboli zaregistrované,“ ozrejmil SHMÚ.

Teplomer ukazuje 40 stupňov
Teplomer ukazujúci vysoké teploty, ilustračná foto: Unsplash/SITA

Rekordná teplota vzduchu stúpla na 41,3 stupňa Celzia

Slovensko 30. júna zaznamenalo rekord maximálnej teploty vzduchu. „Na zrážkomernej stanici Kamenica nad Hronom vtedy bolo nameraných 41,3 stupňa Celzia,“ priblížili meteorológovia. Zaznamenali aj rekordný počet tropických nocí v júni, keď minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov Celzia.

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