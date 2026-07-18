V Česku sa zrazili dva autobusy: Hlásia takmer 40 zranených, niekoľko z nich vážne

Nehoda autobusov v Česku

Foto: Facebook (Hasičský záchranný sbor ČR﻿)

Zuzana Veslíková
TASR
Zrejme išlo o čelnú zrážku.

Od našich českých susedov prichádzajú desivé správy. Na juhu Moravy došlo ku zrážke dvoch autobusov, hlásia desiatky zranených. 

Čo sa stalo?

Zrejme čelná zrážka dvoch autobusov v okrese Znojmo na juhu Moravy v sobotu dopoludnia si vyžiadala približne 40 zranených. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka, informoval server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu záchranárov. Píše o tom TASR.

Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice v Juhomoravskom kraji okolo 09.30 h SELČ na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Cestu I/53 následne uzavreli a dopravu odklonili cez obce Borotice a Božice.

Hlásia 9 ľudí so stredne ťažkými zraneniami a 30 ľahko zranených

Hovorkyňa juhomoravskej zdravotníckej záchrannej služby Michaela Bothová podľa Noviniek uviedla, že pri nehode utrpelo deväť ľudí stredne ťažké až ťažké zranenia a 30 ďalších je zranených ľahko.

Všetkých prepravujú do nemocníc v Brne a do nemocnice v Znojme. Záchranári povolali do služby aj niektoré posádky, ktoré mali pracovné voľno.

Pomoc Česku podľa hovorkyne ponúklo aj susedné Rakúsko. Záchranári ju ale zatiaľ nevyužili, uviedol server Novinky.

Zrážka autobusov v Česku
Foto: Facebook (Hasičský záchranný sbor ČR)

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