Možno aj vy robíte po návšteve kúpaliska veľkú chybu: „Plavky treba prať? To nemyslíte vážne…“

Pri návšteve bazéna dnes často narazíte na zariadenia, ktoré ponúkajú sušičky bielizne, ktoré môžu byť praktickou pomôckou pre návštevníkov kúpalísk. Domov tak môžete odchádzať so suchými plavkami aj uterákom.
Zatiaľ čo však uterák po kúpaní väčšina ľudí automaticky vyperie – najmä po návšteve bazéna, kde látka rýchlo nasiakne pachom chlóru a ostanú v nej drobné nečistoty – pri plavkách to už také jednoznačné nie je.
Diskusie na internete ukazujú, že mnohí ľudia prať plavky po použití dokonca ani nepovažujú za nutnosť.
Ľudia majú veľa čudných bazénových návykov
Portál Metro upozorňuje, že ľudia sa v anonymných diskusiách priznávajú k rôznym zvláštnym návykom, ktoré majú pri návšteve bazénov. Niektoré z nich, akými sú hry pre dospelých vo verejných priestoroch, by možno mali radšej zostať navždy zamlčané.
Zmätok však môže spôsobovať napríklad aj správanie atlétov – tí sú zvyknutí pri predbiehaní iného plavca dotknúť sa jeho chodidla ako signál, že ho chcú obehnúť. Rekreační plavci, ktorí tento signál nepoznajú, to však môžu namiesto toho vnímať ako nepríjemný zásah do osobného priestoru.
„To nemyslíte vážne… Plavky treba prať?“
Mnohí milovníci vody zase po kúpaní plavky odložia späť do skrine bez toho, aby ich vložili do práčky. Stačí im vedieť, že predtým vyschli. Ako informuje portál na základe online diskusií, niektorých ľudí dokonca úprimne prekvapilo, že plavky by sa mali po každom použití vo vode vyprať.
Jeden z vášnivých plavcov sa na Reddite napríklad spýtal: „To nemyslíte vážne… Plavky treba prať?“
Následne vysvetlil: „Ja ich opláchnem v sprche, hodím do sušičky, ak je nejaká pri bazéne k dispozícii, a doma ich dosuším ručne. Plávam prakticky každý deň a plavky mi vydržia aj dva roky.“
K priznaniu, že plavky sa do práčky dostanú len málokedy alebo vôbec, sa pridali aj ďalší diskutujúci.
„Plavky si spravidla neperiem. Iba ich opláchnem pod tečúcou vodou, vložím do sušičky a doma dosuším,“ opísal podobnú rutinu ďalší používateľ.
Pre ľudí, ktorí si plavky medzi jednotlivými použitiami neperú, už dokonca vznikla vlastná prezývka – „víriči špiny“. Farmaceut a zdravotnícky expert Thorrun Govind však pred zvykom plavky neprať dôrazne varuje.
Pranie plaviek by malo byť samozrejmosťou, mnohí o tom nevedia
V rozhovore pre Metro odborník pripomína, že sušičky plaviek v bazénových zariadeniach v žiadnom prípade neslúžia na sterilizáciu ani čistenie. „Plavky vložené dovnútra môžu stále obsahovať zvyšky chlóru, potu či odumretých kožných buniek. Ak sa sušička pravidelne nečistí a neudržiava, časom sa v nej môžu začať hromadiť baktérie preto, že ide o vlhké prostredie, v ktorom sa ľahšie množia,“ upozorňuje odborník.
Samozrejmosťou by malo byť aj to, aby ľudia nenechávali mokré plavky dlhý čas zatvorené v taške. Teplé a vlhké prostredie totiž vytvára ideálne podmienky na množenie baktérií.
Samotné opláchnutie po plávaní podľa odborníka rozhodne nestačí. Plavky by sa mali pravidelne prať, a to aj napriek tomu, že ich nepranie nie je medzi plavcami ničím výnimočným. Ak sa neperú, môže to zvýšiť riziko problémov, ako sú kvasinkové infekcie či kontaktná dermatitída.
„Pranie plaviek po použití a ich správne vysušenie pomáhajú udržať ich čisté a hygienické. Ak ich neperiete, vytvárate baktériám vhodné podmienky na rast. Navyše pravidelné pranie môže predĺžiť ich životnosť,“ dodáva Govind.
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