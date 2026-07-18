Nešťastná Chloe raz odložila platbu za 170 €: O pár rokov už dlžila 23 500 €

V roku 2020 sa rozhodla doplniť si zásoby kozmetiky. Do nákupného košíka v internetovom obchode vložila produkty v celkovej hodnote približne 176 eur. Keďže mala platobné údaje uložené, nemusela ani zdĺhavo vypĺňať číslo svojej platobnej karty.
Chloe v tom čase nemala dostatok informácií o tom, ako systém odložených platieb vlastne funguje. Ako prezradila pre MailOnline, neuvedomovala si, že si v skutočnosti berie formu krátkodobého úveru.
Keď jej o 30 dní neskôr prišla pripomienka na úhradu splátky, uvedomila si, že môže naozaj nakupovať bez toho, aby musela za tovar zaplatiť okamžite.
Dlh za oblečenie, make-up či donášky?
Mladá žena tvrdí, že sa ocitla v pasci nekonečného cyklu využívania odložených platieb (BNPL).
„V istom momente som dlhovala 2 000 libier (2 355 eur). Bol to dlh za oblečenie, kozmetiku, jedlo so sebou – skrátka za veci, ktoré vôbec nepotrebujete. Keď však splátky uhradíte z výplaty, na bežné výdavky vám už veľa nezostane. A tak pri ďalších nákupoch opäť siahnete po možnosti odloženej platby. Je to neuveriteľne jednoduché, človek nad tým ani nepremýšľa a dlh sa postupne nabaľuje. Nakoniec som si takto financovala dokonca aj jedlo na donášku,“ opisuje.
Chloe pritom ešte v marci 2025 vyhľadala pomoc neziskovej organizácie, ktorá pomáha ľuďom dostať sa z dlhov. V tom čase dlhovala približne 20-tisíc libier (asi 23 560 eur), pričom záväzky tvorili pôžičky, kreditné karty aj BNPL. Samotné odložené platby predstavovali približne 2 000 libier (2 355 eur).
Dnes o svojej skúsenosti otvorene hovorí na sociálnych sieťach. Každý mesiac spláca približne 690 libier (812 eur) a verí, že všetky svoje dlhy vyrovná do augusta. Priznáva však, že cíti hnev, pretože BNPL podľa nej nebolo dostatočne regulované. Hoci by jej vzhľadom na finančnú situáciu pravdepodobne žiadna banka neposkytla novú kreditnú kartu, odloženie platieb mohla využívať aj naďalej.
„Účet vám síce vymažú, no nový si môžete jednoducho vytvoriť.“
„Mať niečo také ľahko dostupné nie je dobré pre ľudí, ktorí majú problémy s kontrolou výdavkov, ako ja,“ priznáva Chloe. „Dostanete sa do pasce. Nemali by mi požičiavať peniaze. Bola by som radšej, keby mi túto možnosť úplne zakázali. Včera som opäť podľahla a minula 360 libier (423 eur) na oblečenie. Je šialené, že mi to stále umožňujú.“
@chloesdebtdiaries Let’s talk about the new BNPL regulations! Let me know what you think about them in the comments too😊 yes I am in the daily mail talking about this and wow the comments say a lot, but I’m hoping I’m helping someone else who’s in the same boat at least😅 #BNPL #klarna #debt #debtfreecommunity #spending ♬ Sunset Circuit – Ink Realm
Chloe už požiadala poskytovateľa služby, aby jej účet zablokovali. „Účet vám síce vymažú, no nový si môžete jednoducho vytvoriť. Každý mesiac sa preto ocitám v začarovanom kruhu. Som na tom závislá. Nechcem túto službu používať, ale je to také jednoduché… Dúfam, že nové pravidlá mi konečne pomôžu zbaviť sa môjho BNPL zlozvyku.“
Použitie tejto služby prirovnal k látkovej závislosti aj ďalší spotrebiteľ. 69-ročný Paul, ktorý si prostredníctvom odložených platieb vytvoril dlh vo výške 2 000 libier (2 355 eur), uviedol: „Je to ako drogy. Začať je jednoduché, problémy prídu až neskôr. A keď sa napokon pokúsite prestať, zistíte, že to nie je také jednoduché. Nedostávate výpisy ani listy, takže sa do toho ponárate čoraz hlbšie bez toho, aby ste si vôbec uvedomili, čo sa deje.“
Odložené platby boli bez dohľadu ako na divokom západe
Podľa organizácie StepChange má až 41 % ľudí využívajúcich BNPL problémové dlhy, zatiaľ čo v širšej populácii ide o 8 %. Pravidlá sa však teraz menia a majú ukončiť finančný „divoký západ“ odložených platieb, ktorý podľa denníka The Guardian doteraz panoval (nielen) v Spojenom kráľovstve.
Dňa 15. júla 2026 vstúpila do platnosti dlho odkladaná regulácia, ktorá podriadila poskytovanie služieb BNPL (buy now, pay later) novým pravidlám. Ich cieľom je lepšie chrániť spotrebiteľov pred tým, aby sa dostali do dlhovej špirály.
Na rozdiel od iných foriem úverov totiž BNPL doteraz nepodliehal dohľadu. Poskytovatelia nemuseli overovať, či si zákazníci môžu požičané peniaze reálne dovoliť splatiť. Služba sa síce prezentuje ako bezúroková, no pri omeškaní so splátkami mohli používateľom vzniknúť poplatky, ktoré sa môžu vyšplhať až na desiatky libier.
Pre približne 1,6 milióna Britov, medzi ktorých patrí aj Chloe, to zároveň znamená, že po sprísnení pravidiel už nemusia mať na tento spôsob financovania nárok. Mnohí používatelia vrátane nej pritom tvrdia, že si vôbec neuvedomovali, že využívanie služby BNPL v skutočnosti predstavuje formu zadlženia. V Spojenom kráľovstve by teraz po sprísnení tamojších pravidiel mohla o prístup k službám BNPL prísť až tretina ich používateľov.
Spotrebiteľ musí byť chránený
Zmeny sa dejú aj v Európskej únii. Ako uzatvára Legalion, 20. novembra 2026 má na Slovensku nadobudnúť účinnosť nový Zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica EÚ 2023/2225.
Súčasťou novej legislatívy je aj regulácia odložených platieb typu BNPL. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zrušenie minimálnej hranice výšky úveru, ktorá sa zníži na 0 eur, a zaradenie odložených platieb pod plnú reguláciu spotrebiteľských úverov. Cieľom zákona je reagovať na rozvoj digitálnych finančných služieb, upraviť pravidlá pre nové úverové produkty vrátane BNPL a zároveň posilniť ochranu spotrebiteľov.
Tému uzatvára hovorca FCA slovami: „Kúp teraz, zaplať neskôr môže byť užitočnou formou úveru, no ľudia si zaslúžia byť pri jeho využívaní chránení.“
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