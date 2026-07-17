„Slovenské more“ si zamilovali turisti zo zahraničia. Ich počet vzrástol o 19,1 %

Zemplínska šírava, ktorej poniektorí hovoria aj „slovenské more“, zažíva rozkvet v návštevnosti zahraničnými turistami. Podľa výkonného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibora Tabaka to súvisí s rozširovaním infraštruktúry vodných aktivít aj marketingom.
Počet ubytovaných zahraničných návštevníkov v okrese Michalovce vzrástol za prvých päť mesiacov roka 2026 medziročne o 19,1 percenta a počet prenocovaní o 13,5 percenta. K pozitívnemu vývoju v oblasti Zemplínskej šíravy prispievajú najmä zahraniční wellness turisti, rodiny s viacdňovými pobytmi a firemná klientela.
Podľa výkonného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Tibora Tabaka tento vývoj súvisí s rozširovaním celoročnej infraštruktúry vodných atrakcií a marketingom.
Nárast dominuje pri zahraničných turistoch
Najvýraznejší nárast zaznamenáva segment zahraničných wellness turistov. Medzi návštevníkmi dominujú hostia z poľského Podkarpatského vojvodstva a prihraničných oblastí Maďarska. V rovnakom období evidovali ubytovacie zariadenia v okrese spolu 183 260 prenocovaní. K rastu podľa ZOOCR prispievajú aj rodiny, ktoré v regióne zostávajú na viac dní.
Ďalším rastúcim segmentom je kongresová a firemná turistika, predovšetkým klientela z Košíc a Prešova. Hotely s konferenčným zázemím ponúkajú firmám možnosť spojiť pracovné podujatia s relaxom. Tento typ návštevnosti pomáha zariadeniam najmä v období mimo hlavnej letnej sezóny.
Kamenec pre mladých a Kaluža pre rodiny s deťmi
Dlhodobým cieľom destinačného manažmentu je ďalšie zónovanie rekreačných stredísk pri vodnej nádrži. Kamenec sa má naďalej profilovať ako centrum nočného života a zábavy pre mladých, zatiaľ čo Medvedia hora a Kaluža sa orientujú najmä na rodiny s deťmi a staršiu generáciu vyhľadávajúcu pokojnejšie prostredie.
„Prepojenie moderného ubytovania, celoročne dostupných vodných atrakcií a autentickej regionálnej gastronómie je jedinou udržateľnou cestou, ako udržať rastúci trend návštevnosti,“ uzavrel Tabak.
K slovenskému moru na východe Slovenska láka ľudí novinka
Ako sme vás informovali, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka nedávno na svojom facebooku informoval o novinke, ktorá by mohla na Šíravu prilákať viac dovolenkárov. V pútnickom centre v Klokočove totiž svoje brány otvorilo nové stanové mestečko.
„Keď sa povie Zemplínska šírava, mnohým z nás sa vybavia spomienky na detstvo. My však nechceme na slovenské more spomínať s nostalgiou. Chceme vytvárať nové zážitky, ktoré Šíravu posunú do novej éry turizmu. Jedným z nich je aj projekt, ktorý sme dnes otvorili. V Pútnickom centre v Klokočove pribudlo zážitkové ubytovanie – glampingové stanové mestečko,“ informuje Trnka na sociálnej sieti.
Dodáva, že návštevníci v areáli nájdu 10 nadštandardných jurtových stanov, ale aj nové altánky a ohniská. Flexibilné ubytovanie si dovolenkári v glampingovom mestečku môžu užiť od mája do septembra.
Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody
Ak sa chystáte cez víkend k vode, najprv si overte jej kvalitu. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny Úrad verejného zdravotníctva celkovo monitoruje viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Povolenie na prevádzku malo k piatku 164 umelých kúpalísk a 489 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská.
Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici vo vodných nádržiach Kanianka, Izra, na jazere Krpáčovo Horná Lehota a vo vodnej nádrži Tajch Nová Baňa. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad na svojom webe.
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