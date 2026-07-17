„Slovenské more“ si zamilovali turisti zo zahraničia. Ich počet vzrástol o 19,1 %

Zemplínska Šírava

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Zuzana Veslíková
TASR
Zemplínska šírava zaznamenala nárast zahraničných turistov.

Zemplínska šírava, ktorej poniektorí hovoria aj „slovenské more“, zažíva rozkvet v návštevnosti zahraničnými turistami. Podľa výkonného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibora Tabaka to súvisí s rozširovaním infraštruktúry vodných aktivít aj marketingom. 

Počet ubytovaných zahraničných návštevníkov v okrese Michalovce vzrástol za prvých päť mesiacov roka 2026 medziročne o 19,1 percenta a počet prenocovaní o 13,5 percenta. K pozitívnemu vývoju v oblasti Zemplínskej šíravy prispievajú najmä zahraniční wellness turisti, rodiny s viacdňovými pobytmi a firemná klientela.

Podľa výkonného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Tibora Tabaka tento vývoj súvisí s rozširovaním celoročnej infraštruktúry vodných atrakcií a marketingom.

Zemplínska Šírava
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Nárast dominuje pri zahraničných turistoch

Najvýraznejší nárast zaznamenáva segment zahraničných wellness turistov. Medzi návštevníkmi dominujú hostia z poľského Podkarpatského vojvodstva a prihraničných oblastí Maďarska. V rovnakom období evidovali ubytovacie zariadenia v okrese spolu 183 260 prenocovaní. K rastu podľa ZOOCR prispievajú aj rodiny, ktoré v regióne zostávajú na viac dní.

Ďalším rastúcim segmentom je kongresová a firemná turistika, predovšetkým klientela z Košíc a Prešova. Hotely s konferenčným zázemím ponúkajú firmám možnosť spojiť pracovné podujatia s relaxom. Tento typ návštevnosti pomáha zariadeniam najmä v období mimo hlavnej letnej sezóny.

Zemplínska Šírava
Foto: TASR – Roman Hanc

Kamenec pre mladých a Kaluža pre rodiny s deťmi

Dlhodobým cieľom destinačného manažmentu je ďalšie zónovanie rekreačných stredísk pri vodnej nádrži. Kamenec sa má naďalej profilovať ako centrum nočného života a zábavy pre mladých, zatiaľ čo Medvedia hora a Kaluža sa orientujú najmä na rodiny s deťmi a staršiu generáciu vyhľadávajúcu pokojnejšie prostredie.

„Prepojenie moderného ubytovania, celoročne dostupných vodných atrakcií a autentickej regionálnej gastronómie je jedinou udržateľnou cestou, ako udržať rastúci trend návštevnosti,“ uzavrel Tabak.

K slovenskému moru na východe Slovenska láka ľudí novinka

Ako sme vás informovali, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka nedávno na svojom facebooku informoval o novinke, ktorá by mohla na Šíravu prilákať viac dovolenkárov. V pútnickom centre v Klokočove totiž svoje brány otvorilo nové stanové mestečko.

„Keď sa povie Zemplínska šírava, mnohým z nás sa vybavia spomienky na detstvo. My však nechceme na slovenské more spomínať s nostalgiou. Chceme vytvárať nové zážitky, ktoré Šíravu posunú do novej éry turizmu. Jedným z nich je aj projekt, ktorý sme dnes otvorili. V Pútnickom centre v Klokočove pribudlo zážitkové ubytovanie – glampingové stanové mestečko,“ informuje Trnka na sociálnej sieti.

Šírava, glamping
Foto: Facebook/ Rastislav Trnka

Dodáva, že návštevníci v areáli nájdu 10 nadštandardných jurtových stanov, ale aj nové altánky a ohniská. Flexibilné ubytovanie si dovolenkári v glampingovom mestečku môžu užiť od mája do septembra.

Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Ak sa chystáte cez víkend k vode, najprv si overte jej kvalitu. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny Úrad verejného zdravotníctva celkovo monitoruje viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Povolenie na prevádzku malo k piatku 164 umelých kúpalísk a 489 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská.

Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici vo vodných nádržiach Kanianka, Izra, na jazere Krpáčovo Horná Lehota a vo vodnej nádrži Tajch Nová Baňa„Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad na svojom webe.

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