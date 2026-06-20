Navštívili sme očarujúcu dolinu. Môžete sa tu aj okúpať zadarmo

Výhľad z ružomberskej kalvárie

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Na svoje si prídu aj horskí cyklisti, lyžiari, malí horolezci a milovníci pešej turistiky.

Hrabovská dolina je skvelým miestom na aktívny oddych. Ponúka vodnú nádrž, bike park, lanový park, množstvo možností na krásne prechádzky a zároveň je východiskovým bodom pre lyžiarske stredisko. 

Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku a dnes pre vás máme ďalší skvelý tip. Vyberte sa spolu s nami na malú chvíľu na krásne miesto, ktoré nájdete na dolnom Liptove.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Vyrazte na jedinečný výlet na Slovensku: Gotická cesta vás musí zlákať aspoň raz za život
2.
Zbojnícka jaskyňa bude sprístupnená pre návštevníkov. Ak ste ju ešte nevideli, mali by ste to napraviť
3.
Nádherná slovenská obec je skrytý klenot: Musíte sem vyraziť, treba ju vidieť
Zobraziť všetky články (148)

Slovensko má množstvo dolín a desiatky z nich sa nám už podarilo navštíviť. V máji sme sa vybrali do Demänovskej doliny a označili ju za najkrajšiu slovenskú dolinu, ktorú sme doposiaľ navštívili a do Trlenskej doliny, ktorá je ideálnou voľbou na pokojnú prechádzku. Druhý júnový víkend sme sa vybrali do Hrabovskej doliny, ktorú sme navštívili už nespočetnekrát.

Ponúka množstvo jedinečných zážitkov

Hrabovská dolina sa nachádza neďaleko centra mesta Ružomberok, v prekrásnom lesnom prostredí Veľkej Fatry. Túto dolinu máme ako miestni veľmi radi, je však mimoriadne turisticky navštevovaná, preto sem chodíme zriedkavo a len vtedy, keď predpokladáme, že tu bude menej ľudí.

Je tu obrovské množstvo možností na skvelé zážitky. Nielen v lete, ale aj v zime je hlavným lákadlom doliny vodná nádrž Hrabovo s trávnatou plážou na brehu, ktorá sa v letných mesiacoch premieňa na prírodné kúpalisko a v zime je zasa rajom pre otužilcov. Kúpanie je však povolené len na vlastné riziko. 

Vodná nádrž Hrabovo
Vodná nádrž Hrabovo, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Vodná nádrž je však len časť jej príbehu. Hrabovská dolina totiž žije naplno počas celého roka. V letných mesiacoch sem okrem plavcov prichádzajú aj horskí cyklisti, ktorí testujú svoje limity v Bike Parku Malinô Brdo na 10-kilometrovej trase v štyroch stupňoch náročnosti, od začiatočníkov až po adrenalínové traily pre profesionálov. Navyše si tu môžete požičať bicykel, kolobežku aj káru.

Pre rodiny s deťmi je tu Tarzania. Modré, červené, čierne aj detské lanové trasy medzi stromami ponúkajú aktívny deň pre každého, vrátane najdlhšieho lanového prejazdu na Slovensku, ktorý spája obe časti Tarzanie ponad celú vodnú nádrž a má dĺžku 300 metrov.

V zime si tu zas prídu na svoje lyžiari, pretože dolina je východiskovým bodom pre Ski Park Malinô Brdo, ktoré patrí medzi top strediská na Slovensku.

Má výbornú lokalitu

Do doliny sme sa vybrali v sobotu 13. júna ráno okolo 9. hodiny. V doline sú dve veľké parkoviská, jedno dolu pod dolinou a druhé priamo pri lanovke na lyžiarske stredisko Malinô Brdo, kde sme zaparkovali bez problémov a celkom zadarmo. Parkovisko však aj na pomerne skorú rannú hodinu bolo takmer úplne plné.

Cesta na ružomberskú kalváriu a informačné tabule
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Cieľom našej cesty tentoraz nebola vodná nádrž, ale ružomberská kalvária. Na hornom parkovisku smerom na vodnú nádrž sme odbočili doprava a po asfaltovej ceste pomedzi stromy sme sa dostali až na kalváriu.

Cestou sme míňali množstvo chát, kde sa môžete ubytovať a stráviť víkend v srdci prírody. Cesta hore nám trvala približne 10 minút, stretli sme len dvoch bežcov, takže sme to tu mali takmer úplne sami pre seba. V cieli sa nám naskytol očarujúci výhľad na okolité hory aj celé mesto, ktorý nám však zakrývali mračná, keďže počasie nám neprialo.

Výhľad z ružomberskej kalvárie
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Z doliny sa však dostanete nielen na kalváriu, ale aj na Malinô Brdo, do Čutkovskej doliny, na Obrovu cestu, Vlkolínske lúky a masív Sidorovo. Veľmi pekná je aj kratšia prechádzka okolo vodnej nádrže, vôkol ktorej vedie trávnatý okruh.

Navyše, dolina má výbornú lokalitu, pretože sa nachádza len pár minút chôdze od mesta. Priamo v doline sa môžete aj ubytovať, či už v hoteloch, moderných apartmánoch alebo v romantických chatách. Túto dolinu vám rozhodne odporúčame navštíviť. Zažijete tu aktívny oddych a príjemné ticho lesa.

Otvoriť galériu (4)

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme pokojnú dolinu. Má skvelú lokalitu. Musíte sa sem vybrať aj vy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac