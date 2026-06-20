Navštívili sme očarujúcu dolinu. Môžete sa tu aj okúpať zadarmo

Hrabovská dolina je skvelým miestom na aktívny oddych. Ponúka vodnú nádrž, bike park, lanový park, množstvo možností na krásne prechádzky a zároveň je východiskovým bodom pre lyžiarske stredisko.
Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku a dnes pre vás máme ďalší skvelý tip. Vyberte sa spolu s nami na malú chvíľu na krásne miesto, ktoré nájdete na dolnom Liptove.
Slovensko má množstvo dolín a desiatky z nich sa nám už podarilo navštíviť. V máji sme sa vybrali do Demänovskej doliny a označili ju za najkrajšiu slovenskú dolinu, ktorú sme doposiaľ navštívili a do Trlenskej doliny, ktorá je ideálnou voľbou na pokojnú prechádzku. Druhý júnový víkend sme sa vybrali do Hrabovskej doliny, ktorú sme navštívili už nespočetnekrát.
Ponúka množstvo jedinečných zážitkov
Hrabovská dolina sa nachádza neďaleko centra mesta Ružomberok, v prekrásnom lesnom prostredí Veľkej Fatry. Túto dolinu máme ako miestni veľmi radi, je však mimoriadne turisticky navštevovaná, preto sem chodíme zriedkavo a len vtedy, keď predpokladáme, že tu bude menej ľudí.
Je tu obrovské množstvo možností na skvelé zážitky. Nielen v lete, ale aj v zime je hlavným lákadlom doliny vodná nádrž Hrabovo s trávnatou plážou na brehu, ktorá sa v letných mesiacoch premieňa na prírodné kúpalisko a v zime je zasa rajom pre otužilcov. Kúpanie je však povolené len na vlastné riziko.
Vodná nádrž je však len časť jej príbehu. Hrabovská dolina totiž žije naplno počas celého roka. V letných mesiacoch sem okrem plavcov prichádzajú aj horskí cyklisti, ktorí testujú svoje limity v Bike Parku Malinô Brdo na 10-kilometrovej trase v štyroch stupňoch náročnosti, od začiatočníkov až po adrenalínové traily pre profesionálov. Navyše si tu môžete požičať bicykel, kolobežku aj káru.
Pre rodiny s deťmi je tu Tarzania. Modré, červené, čierne aj detské lanové trasy medzi stromami ponúkajú aktívny deň pre každého, vrátane najdlhšieho lanového prejazdu na Slovensku, ktorý spája obe časti Tarzanie ponad celú vodnú nádrž a má dĺžku 300 metrov.
V zime si tu zas prídu na svoje lyžiari, pretože dolina je východiskovým bodom pre Ski Park Malinô Brdo, ktoré patrí medzi top strediská na Slovensku.
Má výbornú lokalitu
Do doliny sme sa vybrali v sobotu 13. júna ráno okolo 9. hodiny. V doline sú dve veľké parkoviská, jedno dolu pod dolinou a druhé priamo pri lanovke na lyžiarske stredisko Malinô Brdo, kde sme zaparkovali bez problémov a celkom zadarmo. Parkovisko však aj na pomerne skorú rannú hodinu bolo takmer úplne plné.
Cieľom našej cesty tentoraz nebola vodná nádrž, ale ružomberská kalvária. Na hornom parkovisku smerom na vodnú nádrž sme odbočili doprava a po asfaltovej ceste pomedzi stromy sme sa dostali až na kalváriu.
Cestou sme míňali množstvo chát, kde sa môžete ubytovať a stráviť víkend v srdci prírody. Cesta hore nám trvala približne 10 minút, stretli sme len dvoch bežcov, takže sme to tu mali takmer úplne sami pre seba. V cieli sa nám naskytol očarujúci výhľad na okolité hory aj celé mesto, ktorý nám však zakrývali mračná, keďže počasie nám neprialo.
Z doliny sa však dostanete nielen na kalváriu, ale aj na Malinô Brdo, do Čutkovskej doliny, na Obrovu cestu, Vlkolínske lúky a masív Sidorovo. Veľmi pekná je aj kratšia prechádzka okolo vodnej nádrže, vôkol ktorej vedie trávnatý okruh.
Navyše, dolina má výbornú lokalitu, pretože sa nachádza len pár minút chôdze od mesta. Priamo v doline sa môžete aj ubytovať, či už v hoteloch, moderných apartmánoch alebo v romantických chatách. Túto dolinu vám rozhodne odporúčame navštíviť. Zažijete tu aktívny oddych a príjemné ticho lesa.
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