Kúpať sa sem hrnú ľudia z rôznych kútov sveta: Palcmanská Maša láka chladnou vodou a krásnym prostredím

Slovensko pred niekoľkými dňami zažilo extrémnu vlnu horúčav. A hoci sa na pár dní ochladilo, leto ešte ani zďaleka nekončí. Ak chcete vyraziť na miesto, kde sa môžete osviežiť aj počas tých najhorúcejších dní, jednoznačne by ste si na zoznam mali zapísať Palcmanskú Mašu.
Budete mať pocit, že ste pri mori
O Palcmanskej Maši sa hovorí ako o pýche Slovenského raja a je pomyselnou bránou do tejto lokality. Ak na toto miesto prídete, budete mať na chvíľu pocit, akoby ste si odskočili na malú dovolenku k moru. Palcmanská Maša sa nachádza približne 4 kilometre od mesta Dobšiná a od Košíc je vodná nádrž vzdialená len niečo málo vyše 100 kilometrov. Z metropoly východu sa sem dostanete za menej ako dve hodiny.
Ide o najväčšiu vodnú nádrž na území Slovenského raja. Nachádza sa pod skalnatými zrázmi Geráv, na hornom toku rieky Hnilec. Voda z nej sa popod Dobšinský kopec odvádza do Dobšinej. Výstavba priehrady prebiehala v rokoch 1948 až 1954, za sebou má teda už riadny kus histórie.
Vodná nádrž vznikla za účelom zásobovania dobšinskej elektrárne, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku, a za účelom vyrovnania prietokov Hnilca. Aby mohla byť Palcmanská Maša vybudovaná, bolo nutné premiestniť 88 domov.
Chodia sem ľudia z celého sveta
Palcmanskú Mašu, na brehu ktorej leží obec Dedinky, si ľudia zamilovali a dodnes je využívaná na rekreačné účely. Nájdete tu hotely, chatky, reštaurácie a bufety. Ľudia nielen zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta sa sem chodia kúpať napriek tomu, že teplota vody ani v lete nepresahuje 20 až 21 °C. Začuť tu môžete ľudí z Maďarska, ale aj z Poľska, z Česka či z iných krajín.
V okolí vodnej nádrže s čistou tyrkysovou vodou nájdete niekoľko pláží ako stvorených na letný relax. Ak vám studená voda príliš nevyhovuje a kúpať sa nechcete, môžete si požičať vodné bicykle a vyraziť na hladinu na tých. Na svoje si tu prídu aj milovníci rybolovu či vodných športov. Ak sa túžite ukryť na chvíľu medzi stromami, v okolí Palcmanskej Maše nájdete viacero miest, ktoré turisti označujú za svoj raj.
V okolí nádrže sme sa boli pred časom poobzerať aj my a niet pochýb o tom, že to tu ľudia milujú. Parkoviská praskali vo švíkoch a ľudia sem chodia dokonca aj na stanovačku. Niektorí si medzi stromy natiahli dokonca aj hojdaciu sieť.
Nevynechajte unikátnu lanovku
Mnohých láka aj lanovka smerujúca na Geravy. Ide o skutočný slovenský unikát. Lanovka je totiž v súčasnosti jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku. Prvýkrát bola do prevádzky spustená ešte v roku 1970. Turistov vozila až do roku 2011, pričom ročne ich dokázala odviezť až 15 000.
Roky bola lanovka mimo prevádzky, no v roku 2023 sa ju podarilo obnoviť. Na lanovke sa veziete približne 20 minút, pričom dospelá osoba zaplatí za obojsmerný lístok 17 eur. Deti do 12 rokov a seniori nad 65 rokov zaplatia 12 eur. Ak si chcete dopriať aj nejaký ten pohyb, môžete si kúpiť na lanovku aj jednosmerný lístok a cestu dole zísť pešo.
My sme sa lanovkou viezli aj smerom nadol a výhľad na vodnú nádrž bol vskutku krásny a stál za to. Samozrejme, na viacerých miestach v okolí Palcmanskej Maše sa môžete občerstviť a dať si niečo dobré pod zub. Nechýbajú klasiky ako varená kukurica, Kofola či iné dobroty patriace k letu a ku kúpaniu.
Kým niektorí preferujú vodné nádrže v prírode, iným viac vyhovujú kúpaliská. Ak medzi milovníkov kúpalísk patríte aj vy, pozrite sa, prečo tie v Humennom a v Kežmarku rozprúdili ostré diskusie.
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