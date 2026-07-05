Ak idete k vode, dodržiavajte pravidlá: Gynekologička a urológ radia, ako sa vyhnúť infekciám počas leta

Plavecký bazén

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Zdravie
Pitný režim je základ.

Leto, kúpanie a cestovanie sú spojené s vyšším výskytom vaginálnych infekcií aj infekcií močových ciest. Dôvodom je kombinácia tepla, vlhkosti, dlhého nosenia mokrých plaviek, zmeny prostredia či narušenia prirodzenej pošvovej mikroflóry. Preto sme sa na túto tému rozprávali s odborníčkou na ženské zdravie, gynekologičkou Michalou Adamec a odborníkom najmä na mužské, ale aj ženské intímne zdravie, urológom Jánom Švihrom.

S gynekologičkou Michalou Adamec sa pravidelne rozprávame o ženskom zdraví, naposledy sme rozobrali, čo by si na svojom tele mala všímať každá žena.

Rovnako pravidelne sa rozprávame aj s urológom Jánom Švihrom, ktorý má aktuálne s vydavateľstvom INTEREZ MEDIA v predaji jeho prvú knihu s názvom Urostorky, v ktorej o urológii hovorí s humorom.

Michala Adamec a Ján Švihra
Foto: osobný archív Michaly Adamec/osobný archív Jána Švihru

Gynekologička radí držať sa niekoľkých zásad

Gynekologička Michala Adamec odporúča dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad. Po kúpaní sa prezlečte z mokrých plaviek do suchého oblečenia čo najskôr. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti a tepla vytvára vhodné podmienky pre premnoženie baktérií a kvasiniek. Voľte priedušnú bavlnenú spodnú bielizeň a vyhýbajte sa príliš tesnému oblečeniu. To pomáha udržiavať prirodzené prostredie intímnych partií.

Viac z témy Zdravie:
1.
Starneme rýchlejšie ako predchádzajúce generácie. Je to problém, vedci sa snažia zistiť prečo
2.
Lieky na chudnutie môžu spôsobiť stratu zraku. Pri užívaní Wegovy je riziko vyššie než pri Ozempicu
3.
Konečne vieme, čo je pravdepodobne hlavným faktorom dlhovekosti. Nesúvisí s cvičením ani so stravou
Zobraziť všetky články (67)

Dodržiavajte primeranú intímnu hygienu, ale nepreháňajte to. Stačí umývanie vodou alebo jemnými prípravkami určenými na intímnu hygienu. Nadmerné používanie parfumovaných gélov či vaginálnych výplachov môže narušiť ochrannú mikroflóru.

Podľa odborníčky na ženské zdravie je tiež dôležitý pitný režim a pravidelné močenie, pretože zadržiavanie moču zvyšuje riziko infekcií močových ciest, čo nám potvrdil aj urológ Švihra.

No a ak sa vyberiete kúpať na kúpalisko či k moru, odporúča nesedieť dlhodobo v mokrých plavkách na studených povrchoch a používať vlastný uterák.

Tiež uviedla, že ženy, ktoré opakovane trpia vaginálnymi infekciami alebo zápalmi močových ciest, by mali byť počas dovolenky obzvlášť opatrné. V niektorých prípadoch môže byť vhodné mať so sebou preventívne odporučené prípravky alebo liečbu po konzultácii so svojím gynekológom.

“Ak sa počas dovolenky objaví pálenie pri močení, časté nutkanie na močenie, nepríjemný výtok, svrbenie, zápach alebo bolesti v podbrušku, netreba tieto príznaky podceňovať. Včasná diagnostika a liečba môžu predísť zhoršeniu stavu a nepríjemnostiam počas oddychu,” povedala pre interez gynekologička Michala Adamec.

Zároveň nám prezradila, že pacientky sa jej často pýtajú, či je problémom samotné kúpanie v mori alebo v bazéne. Tvrdí, že u zdravej ženy zvyčajne nie. “Väčšie riziko predstavuje skôr dlhodobé nosenie mokrých plaviek a narušenie prirodzenej rovnováhy pošvového prostredia než samotná voda,” dodala.

Pláž pri mori
Ilustračné foto: Pexels

Urológ radí dbať na pitný režim

Urológ Ján Švihra radí prijímať dostatok tekutín tak, aby bol moč svetložltý. Zároveň močiť pravidelne, to znamená riadiť sa pravidlom – idem, keď mi treba a neodkladám to príliš dlho.

Ďalej chrániť oblasť mechúra, genitálií a obličiek pred chladom, napríklad od mokrých plaviek. “Pretože v hustejšom moči, keď pijeme málo a nechodíme močiť, sa baktérie množia ľahšie. Prúd moču môže mnohé baktérie odplaviť. Chlad zas pôsobí tak, že vedie k stiahnutiu ciev, čo môže zhoršiť imunitnú odpoveď a baktériám rozvoj zápalu uľahčiť,” vysvetlil pre interez urológ Ján Švihra.

Podľa urológa sú na zápaly mechúra a obličiek náchylné hlavne ženy, dôvodom je anatomicky kratšia močová trubica. Muži ale môžu dostať napríklad zápal nadsemenníkov v miešku, ktorý sa často hojí komplikovanejšie a dlhšie. “Ak je niekto na zápaly náchylnejší, prvou pomocou môže byť väčší príjem tekutín a vybrané voľnopredajné lieky, napríklad také, ktoré obsahujú zemežlč, ligurček, rozmarín, metionín či fytín,” dodal.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veterinárka o prvej pomoci pri prehriatí. Na čo si dať pozor, ak sa so psom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac