Ak idete k vode, dodržiavajte pravidlá: Gynekologička a urológ radia, ako sa vyhnúť infekciám počas leta

Leto, kúpanie a cestovanie sú spojené s vyšším výskytom vaginálnych infekcií aj infekcií močových ciest. Dôvodom je kombinácia tepla, vlhkosti, dlhého nosenia mokrých plaviek, zmeny prostredia či narušenia prirodzenej pošvovej mikroflóry. Preto sme sa na túto tému rozprávali s odborníčkou na ženské zdravie, gynekologičkou Michalou Adamec a odborníkom najmä na mužské, ale aj ženské intímne zdravie, urológom Jánom Švihrom.
S gynekologičkou Michalou Adamec sa pravidelne rozprávame o ženskom zdraví, naposledy sme rozobrali, čo by si na svojom tele mala všímať každá žena.
Rovnako pravidelne sa rozprávame aj s urológom Jánom Švihrom, ktorý má aktuálne s vydavateľstvom INTEREZ MEDIA v predaji jeho prvú knihu s názvom Urostorky, v ktorej o urológii hovorí s humorom.
Gynekologička radí držať sa niekoľkých zásad
Gynekologička Michala Adamec odporúča dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad. Po kúpaní sa prezlečte z mokrých plaviek do suchého oblečenia čo najskôr. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti a tepla vytvára vhodné podmienky pre premnoženie baktérií a kvasiniek. Voľte priedušnú bavlnenú spodnú bielizeň a vyhýbajte sa príliš tesnému oblečeniu. To pomáha udržiavať prirodzené prostredie intímnych partií.
Dodržiavajte primeranú intímnu hygienu, ale nepreháňajte to. Stačí umývanie vodou alebo jemnými prípravkami určenými na intímnu hygienu. Nadmerné používanie parfumovaných gélov či vaginálnych výplachov môže narušiť ochrannú mikroflóru.
Podľa odborníčky na ženské zdravie je tiež dôležitý pitný režim a pravidelné močenie, pretože zadržiavanie moču zvyšuje riziko infekcií močových ciest, čo nám potvrdil aj urológ Švihra.
No a ak sa vyberiete kúpať na kúpalisko či k moru, odporúča nesedieť dlhodobo v mokrých plavkách na studených povrchoch a používať vlastný uterák.
Tiež uviedla, že ženy, ktoré opakovane trpia vaginálnymi infekciami alebo zápalmi močových ciest, by mali byť počas dovolenky obzvlášť opatrné. V niektorých prípadoch môže byť vhodné mať so sebou preventívne odporučené prípravky alebo liečbu po konzultácii so svojím gynekológom.
“Ak sa počas dovolenky objaví pálenie pri močení, časté nutkanie na močenie, nepríjemný výtok, svrbenie, zápach alebo bolesti v podbrušku, netreba tieto príznaky podceňovať. Včasná diagnostika a liečba môžu predísť zhoršeniu stavu a nepríjemnostiam počas oddychu,” povedala pre interez gynekologička Michala Adamec.
Zároveň nám prezradila, že pacientky sa jej často pýtajú, či je problémom samotné kúpanie v mori alebo v bazéne. Tvrdí, že u zdravej ženy zvyčajne nie. “Väčšie riziko predstavuje skôr dlhodobé nosenie mokrých plaviek a narušenie prirodzenej rovnováhy pošvového prostredia než samotná voda,” dodala.
Urológ radí dbať na pitný režim
Urológ Ján Švihra radí prijímať dostatok tekutín tak, aby bol moč svetložltý. Zároveň močiť pravidelne, to znamená riadiť sa pravidlom – idem, keď mi treba a neodkladám to príliš dlho.
Ďalej chrániť oblasť mechúra, genitálií a obličiek pred chladom, napríklad od mokrých plaviek. “Pretože v hustejšom moči, keď pijeme málo a nechodíme močiť, sa baktérie množia ľahšie. Prúd moču môže mnohé baktérie odplaviť. Chlad zas pôsobí tak, že vedie k stiahnutiu ciev, čo môže zhoršiť imunitnú odpoveď a baktériám rozvoj zápalu uľahčiť,” vysvetlil pre interez urológ Ján Švihra.
Podľa urológa sú na zápaly mechúra a obličiek náchylné hlavne ženy, dôvodom je anatomicky kratšia močová trubica. Muži ale môžu dostať napríklad zápal nadsemenníkov v miešku, ktorý sa často hojí komplikovanejšie a dlhšie. “Ak je niekto na zápaly náchylnejší, prvou pomocou môže byť väčší príjem tekutín a vybrané voľnopredajné lieky, napríklad také, ktoré obsahujú zemežlč, ligurček, rozmarín, metionín či fytín,” dodal.
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