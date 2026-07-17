V Mexiku udrelo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3. Úrady varujú ľudí pred vznikom nebezpečného cunami

Cunami v Indonézii

Po cunami v Indonézii, ilustračná foto: AusAID, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
Nehlásia žiadne obete ani škody.

Pobrežie Mexika zasiahlo silné zemetrasenie. Situácia sa ešte neupokojila, americký Národný úrad pre oceány a atmosféru vydal výstrahu pred možným vznikom nebezpečných vĺn cunami pre časť tichomorského pobrežia. Ľudia sa majú radšej držať ďalej od pláží. 

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3 zasiahlo v piatok pobrežie mexického štátu Chiapas pri hraniciach s Guatemalou. Otrasy pocítili aj obyvatelia ďalších častí Mexika, Guatemaly a Salvádora. Úrady vydali po zemetrasení výstrahy pred možným vznikom cunami pozdĺž časti tichomorského pobrežia, zatiaľ však nehlásili obete ani vážne škody, informuje TASR na základe správ stanice Sky News a agentúr Reuters, AP a AFP.

Úrad vydal varovanie pred možným vznikom nebezpečných vĺn cunami

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 48 kilometrov od pobrežia pri meste Aquiles Serdán v štáte Chiapas. Podľa Geologického úradu Spojených štátov (USGS) bolo ohnisko otrasov v hĺbke približne 15 kilometrov. Úrad pôvodne informoval o magnitúde 7,4 a hĺbke desať kilometrov, neskôr údaje upravil.

Chiapas, Mexiko
Chiapas v Mexiku, ilustračná foto: diego_cue, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Po zemetrasení vydal americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) varovanie pred možným vznikom nebezpečných vĺn cunami pre časť tichomorského pobrežia. Mexické námorníctvo odporučilo obyvateľom nepribližovať sa k plážam počas nasledujúcich hodín.

Nehlásia žiadne obete ani škody, situácia je monitorovaná

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že v štátoch Chiapas a Tabasco zatiaľ nehlásili žiadne škody. Úrady podľa nej vykonávajú kontroly s cieľom posúdiť prípadné poškodenia a prijať preventívne opatrenia. Guatemalský prezident Bernardo Arévalo oznámil, že v krajine zatiaľ nezaznamenali žiadne obete a úrady situáciu naďalej monitorujú. Otrasy pocítili aj obyvatelia Salvádora.

Po hlavnom otrase zaznamenali seizmologické úrady v oblasti aj viacero dotrasov s predbežnými magnitúdami 5,2, 4,5 a 6,1. Zemetrasenia s magnitúdou 7,3 môžu následne spôsobiť ďalšie nebezpečenstvá vrátane cunami či zosuvov pôdy, upozornila Sky News.

V Chorvátsku zas úradoval iný jav – meteocunami

Ako sme vás informovali, príroda prejavila svoju silu aj v obľúbenej destinácii Slovákov. V stredu vo večerných hodinách zasiahla otvorené Jadranské more silná búrka, ktorá sa sformovala popoludní nad severným Talianskom. Aj keď svoju najväčšiu silu prejavila na mori, jej následky pocítili aj populárne dovolenkové destinácie.

V Zadare museli zasahovať hasiči a došlo napríklad k prevráteniu plachetnice. Na juhu Istrie sila vetra dosahovala 30 m/s a na ostrove Lošinj 32 m/s, čo sa podľa miestneho webu približovalo vetru so silou hurikánu. V Pule a v Zadare došlo k náhlym zmenám hladiny mora a najnižšie položené časti pobrežia boli zaplavené.

Obyvateľ mesta Stari Grad na ostrove Hvar opísal, že hladina mora sa zdvihla o 30 centimetrov, čo prekvapilo turistov, ktorí pred ním utekali po kolená vo vode. Následne došlo k takému odlivu, že lode zostali na „suchu“ na morskom dne. Tento jav sa nazýva meteocunami a je zapríčinený zmenami v tlaku vzduchu. Ten napríklad v plytkých zátokách spôsobuje takéto oscilácie hladiny mora.

Ak sa práve nachádzate v Chorvátsku, vyzerá to tak, že sa už nie je čoho obávať.

Na Slovensku treba rátať s búrkami

Počasie u nás urobí otočku. Kým ešte popoludní teploty na juhu atakovali 35 °C až 36 °C, nasledoval príchod studeného frontu, ktorý môžu sprevádzať intenzívne búrky a silný nárazový vietor.

Do polnoci platí pre celú krajinu výstraha prvého stupňa. V niektorých lokalitách s nimi však treba rátať aj v noci z piatka na sobotu a v sobotu cez deň. Výstraha prvého stupňa platí do soboty do 20.00 h pre celý Košický a Prešovský kraj a okres Liptovský Mikuláš. Pre okresy Brezno, Rimavská Sobota a Revúca sú zase vydané výstrahy do soboty 6.00 h.

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