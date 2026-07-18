Lekári prezradili, čo sa deje s telom človeka v lietadle. Hýbte sa a pite dostatok tekutín, radia

Chystáte sa toto leto cestovať na dovolenku lietadlom? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo to robí s vaším telom? Lekári vám to odhalia a zároveň poradia, ako zabrániť možným rizikám.
Lietanie vystavuje telo značnej fyziologickej záťaži
Ako informuje portál Metro, podľa lekárov lietanie vystavuje telo značnej fyziologickej záťaži, dôvodom je nadmorská výška, suchý vzduch, tlak a rozpínanie plynu. Pre úplne zdravých ľudí však tieto zmeny nespôsobujú žiadne riziká či trvalé následky. Vaše telo sa totiž po prílete do cieľovej destinácie rýchlo vráti do normálneho stavu.
Ako prvé, návšteva letiska a lietanie zdvihnú úroveň stresu – kortizolu v tele, viacerým ľuďom môžu hroziť až úzkosti. Ďalším problémom je tlak v lietadle, ktorý znižuje hladinu kyslíka v krvi z približne 97 na 90 %. Pre zdravých ľudí to nie je problém, ale aj napriek tomu môžete pocítiť zahmlenie a únavu, pretože príliš málo kyslíka v mozgu zhoršuje kognitívne funkcie.
Hýbte sa a pite dostatok tekutín, radia lekári
Okrem zlého tlaku je v lietadlách aj veľké sucho, čo spôsobuje odparovanie vlhkosti z pokožky, očí, nosa a hrdla. To však neznamená, že to spôsobuje dehydratáciu celého tela. Pre porovnanie, v lietadle je zvyčajne 10 až 20 % vlhkosť a v domoch či kanceláriách 40 až 50 %. Pocítiť to môžu najmä ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky.
V lietadle sa zároveň mení aj chuť a čuch, tieto zmysly sú totiž potlačené. Potláča sa najmä vnímanie sladkej a slanej chuti.
Odborníci preto radia sa počas letu pravidelne hýbať, aby ste udržali krvný obeh, piť dostatok tekutín a alkoholu aj kofeínu sa radšej úplne vyhnúť, pretože tie ešte viac dehydratujú telo. Pomôcť vám môžu aj kompresné ponožky, denné svetlo a ľahké cvičenie po pristátí.
Ďalší odborníci radia, čo si obliecť na palubu lietadla
Nedávno sme vás však informovali, že podľa odborníkov je dôležité aj to, čo si do lietadla oblečiete. Údajne by ste si do lietadla nikdy nemali obliecť legíny, pančuchy alebo silonky, pretože tieto kúsky oblečenia sú zvyčajne vyrobené zo syntetických materiálov, ako napríklad nylon, ktorý v prípade požiaru počas letu môže spôsobiť vážne popáleniny. V prípade evakuácie ide totiž o sekundy a to, čo máte na sebe, môže rozhodnúť o následkoch.
Tiež by ste sa mali vyhýbať oblečeniu, ktoré je vyrobené z polyestru. Neodporúča sa ani príliš tesné oblečenie, pretože počas letu sa v ňom budete zaručene cítiť nepohodlne. Rovnako sa neodporúčajú ani žabky, pretože sú vraj nočnou morou núdzového pristávania, keďže sa v nich zle uteká. Rovnako by ste si mali premyslieť aj krátke šortky, tričká na ramienka a podobne, pretože teplota v lietadle môže výrazne klesnúť.
Dokonca je dôležitá aj farba ponožiek, akú do lietadla zvolíte. Ak si v lietadle zvyknete vyzuť topánky, tak by ste podľa odborníka nemali mať obuté ponožky čiernej farby, údajne predstavujú „riziko“. Pretože počas nočného letu je osvetlenie kabíny slabé a ponožky tak splývajú s tieňmi. Z toho dôvodu sa personál o vaše nohy môže potknúť, čo naruší pokoj v lietadle a vytrhne spiacich cestujúcich zo spánku. Navyše letušky a stevardi sa zvyčajne v úzkej uličke pohybujú rýchlo a často majú v rukách horúce nápoje. Môže sa však stať aj to, že vám po nohách prejdú vozíkom s jedlom a nápojmi.
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