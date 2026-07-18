Lekári prezradili, čo sa deje s telom človeka v lietadle. Hýbte sa a pite dostatok tekutín, radia

Cestujúci v lietadle

Ilustračné foto: Freepik/Unsplash

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Lietanie vystavuje telo značnej fyziologickej záťaži.

Chystáte sa toto leto cestovať na dovolenku lietadlom? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo to robí s vaším telom? Lekári vám to odhalia a zároveň poradia, ako zabrániť možným rizikám.

Lietanie vystavuje telo značnej fyziologickej záťaži

Ako informuje portál Metro, podľa lekárov lietanie vystavuje telo značnej fyziologickej záťaži, dôvodom je nadmorská výška, suchý vzduch, tlak a rozpínanie plynu. Pre úplne zdravých ľudí však tieto zmeny nespôsobujú žiadne riziká či trvalé následky. Vaše telo sa totiž po prílete do cieľovej destinácie rýchlo vráti do normálneho stavu.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Hnusné more plné bordelu a výkaly: Češka opísala dovolenku pri mori v Turecku, odchádzala sklamaná
2.
Vstup na talianske pláže si musíte zarezervovať: Pozrite, ktorých sa to týka, zaplatíte aj 7 eur
3.
Nutričná špecialistka radí, ako neprísť z all inclusive dovolenky o 5 kíl ťažší: Bufet si vždy najprv prezrite
Zobraziť všetky články (122)

Ako prvé, návšteva letiska a lietanie zdvihnú úroveň stresu – kortizolu v tele, viacerým ľuďom môžu hroziť až úzkosti. Ďalším problémom je tlak v lietadle, ktorý znižuje hladinu kyslíka v krvi z približne 97 na 90 %. Pre zdravých ľudí to nie je problém, ale aj napriek tomu môžete pocítiť zahmlenie a únavu, pretože príliš málo kyslíka v mozgu zhoršuje kognitívne funkcie.

Hýbte sa a pite dostatok tekutín, radia lekári

Okrem zlého tlaku je v lietadlách aj veľké sucho, čo spôsobuje odparovanie vlhkosti z pokožky, očí, nosa a hrdla. To však neznamená, že to spôsobuje dehydratáciu celého tela. Pre porovnanie, v lietadle je zvyčajne 10 až 20 % vlhkosť a v domoch či kanceláriách 40 až 50 %. Pocítiť to môžu najmä ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky.

V lietadle sa zároveň mení aj chuť a čuch, tieto zmysly sú totiž potlačené. Potláča sa najmä vnímanie sladkej a slanej chuti.

Odborníci preto radia sa počas letu pravidelne hýbať, aby ste udržali krvný obeh, piť dostatok tekutín a alkoholu aj kofeínu sa radšej úplne vyhnúť, pretože tie ešte viac dehydratujú telo. Pomôcť vám môžu aj kompresné ponožky, denné svetlo a ľahké cvičenie po pristátí.

Paluba lietadla
Ilustračné foto: Unsplash

Ďalší odborníci radia, čo si obliecť na palubu lietadla

Nedávno sme vás však informovali, že podľa odborníkov je dôležité aj to, čo si do lietadla oblečiete. Údajne by ste si do lietadla nikdy nemali obliecť legíny, pančuchy alebo silonky, pretože tieto kúsky oblečenia sú zvyčajne vyrobené zo syntetických materiálov, ako napríklad nylon, ktorý v prípade požiaru počas letu môže spôsobiť vážne popáleniny. V prípade evakuácie ide totiž o sekundy a to, čo máte na sebe, môže rozhodnúť o následkoch.

Tiež by ste sa mali vyhýbať oblečeniu, ktoré je vyrobené z polyestru. Neodporúča sa ani príliš tesné oblečenie, pretože počas letu sa v ňom budete zaručene cítiť nepohodlne. Rovnako sa neodporúčajú ani žabky, pretože sú vraj nočnou morou núdzového pristávania, keďže sa v nich zle uteká. Rovnako by ste si mali premyslieť aj krátke šortky, tričká na ramienka a podobne, pretože teplota v lietadle môže výrazne klesnúť.

Dokonca je dôležitá aj farba ponožiek, akú do lietadla zvolíte. Ak si v lietadle zvyknete vyzuť topánky, tak by ste podľa odborníka nemali mať obuté ponožky čiernej farby, údajne predstavujú „riziko“. Pretože počas nočného letu je osvetlenie kabíny slabé a ponožky tak splývajú s tieňmi. Z toho dôvodu sa personál o vaše nohy môže potknúť, čo naruší pokoj v lietadle a vytrhne spiacich cestujúcich zo spánku. Navyše letušky a stevardi sa zvyčajne v úzkej uličke pohybujú rýchlo a často majú v rukách horúce nápoje. Môže sa však stať aj to, že vám po nohách prejdú vozíkom s jedlom a nápojmi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gastroenterológ o tom, ako môžeme zabrániť vzniku rakoviny. Jedna preventívna prehliadka vás môže zachrániť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac