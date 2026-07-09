Navštívili sme málo známu vodnú nádrž. Ukrýva sa v nádhernej doline

Vyberte sa s nami na Liptov do Čutkovskej doliny, ktorá ukrýva očarujúcu vodnú nádrž. Nájdete tu však aj vodopády, rybník, kontaktnú minifarmu, turistické a cyklistické trasy, výbornú reštauráciu a mnoho ďalšieho.
V doline sa určite nebudete nudiť
Čutkovská dolina, ktorá je dlhá približne 7 kilometrov, sa nachádza v blízkosti Ružomberka v Národnom parku Veľká Fatra, jej stredom preteká potok Čutkovo, po ktorom dostala svoje meno. Obklopujú ju vysoké, husto zalesnené svahy, v hornej časti nadobúda charakter divočiny, ale na jej začiatku nájdete široké lúky s pasúcimi sa ovcami.
Dolina ponúka rybník, vodnú nádrž, vodopády, turistické a cyklistické trasy, koliby, detské ihriská, kontaktnú minifarmu, ktorá je úplne zadarmo, obchod, drevenú kaplnku, wellness, pivovar, ohniská na každom kroku a dokonca sa tu môžete aj ubytovať a chutne najesť.
Dolinu navštevujú turisti z celého Slovenska aj zo zahraničia. Cez víkendy sa tu zbiehajú davy ľudí, parkovisko, ktoré je inak veľké, dobre udržiavané a bezplatné, je už od skorého víkendového rána preplnené. Niekedy sa zdá, že sa sem presťahovalo celé mesto.
Je obľúbenou destináciou počas celého roka, vyhľadávajú ju nielen turisti, ale aj rekreanti a rodiny s deťmi. V letnom období sa deti môžu vyšantiť v detskom zábavnom parku Obrovo, ktorý ožíva legendou o poslednom žijúcom obrovi karpatského typu na svete. Dolinou sa zároveň vinie viac než 6 kilometrov dlhý náučný chodník ZNÁMA – NEZNÁMA s 10 informačnými tabuľami, so 6 drevenými mostíkmi, s množstvom lavičiek a ohnísk.
Čutkovo zároveň ukrýva viacero prameňov s pitnou vodou. Obľúbená je aj kontaktná minifarma s farmárskymi zvieratkami, kde sa môžete zblízka stretnúť so zajacmi, s husami, kačkami, so sliepkami, s kravami, kozami a ovcami. Kŕmenie zvierat je však prísne zakázané. Nájdete tu aj prvý ružomberský pivovar, či dokonca pivný wellness a horskú saunu. V doline si tiež môžete požičať bicykel a kolobežku.
Čutkovo je vyhľadávaným miestom aj v zimných mesiacoch, kedy sa premieňa na raj pre sánkarov, korčuliarov a bežkárov. Na kopci, na ktorom sa v lete pasú ovce, sa v zime zabávajú sánkari, nachádza sa tu aj veľké klzisko.
Voda v nádrži je čistá, priam až priezračná
V tejto doline sme už boli nespočetnekrát a keďže ju máme radi, vybrali sme sa sem zas. Do doliny sme zavítali v prvú júlovú sobotu niečo málo po deviatej hodine ráno. Zaparkovali sme bez problémov a celkom zadarmo. Okrem nás bola v doline len jedna skupinka zahraničných turistov, ktorí sa tu prechádzali, a jedna väčšia skupina, pravdepodobne miestnych, ktorí si tu pri jednom z viacerých posedov varili guláš. V doline je totiž niekoľko drevených stolov s lavičkami a ohniskami.
Cieľom našej cesty bola vodná nádrž vybudovaná ešte v roku 1944, ktorá láka nielen rybárov, ale počas horúcich letných dní aj pár odvážnych plavcov. Nájdete ju hneď na začiatku doliny, len pár metrov za kolibou. Voda v nádrži je krásne čistá, priam až priezračná, dokonca môžete vidieť na samé dno.
Prešli sme sa okolo vodnej nádrže, vychutnávali si ranný letný vzduch a okolité scenérie hôr. Na malú chvíľu sme si k nádrži sadli, pozorovali jej pokojnú hladinu a množstvo rýb, ktoré tu žijú. Náš štvornohý „parťák“ sa v nej schladil a my sme mohli pokračovať ďalej do doliny. Kráčali sme po asfaltovej ceste a užívali si to božské ticho, ktoré dolina ponúka.
Ak budete niekedy na Liptove, určite vám sem odporúčame ísť. Dolina je skutočne nádherná, ponúka veľa možností, v lete sa tu konajú rôzne akcie a dokonca sa tu môžete aj chutne najesť a ubytovať. A tá príroda, ktorá je všade navôkol, vás úplne ohromí.
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