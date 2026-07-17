Kristián Baran prekvapil hereckým snom: Túži ukázať svoju temnejšiu stránku

Kristián Baran a Adriána Brnčálová

Foto: Instagram (kiko_bari, slub.markiza)

Frederika Lyžičiar
V takejto úlohe ho diváci ešte nevideli.

Sympatická tvár a zmysel pre humor nemusia herca predurčovať iba na úlohy kladných hrdinov. Za úsmevom sa môže skrývať túžba stvárniť charakter, ktorý divákom odhalí oveľa temnejšiu stránku ľudskej povahy.

Herec Kristián Baran prezradil Novému Času, že ho lákajú negatívne postavy, pretože mu ponúkajú väčší priestor na skúmanie emócií, správania a minulosti človeka. Tridsaťročný herec, ktorý zažiaril v seriáli Sľub a najnovšie vo filme Kavej 2, by si rád vyskúšal rolu, v akej ho diváci ešte nepoznajú. Popularitu si získal aj v tanečnej šou Let’s Dance, ktorú ovládol s tanečnou partnerkou Dominikou Roškovou.

Kristián Baran a Monika Szabó
Foto: Instagram (slub.markiza)

Túži po poriadne temnej postave

Diváci si Kristiána Barana spájajú najmä so sympatickými a pozitívnymi postavami. Jeho herecké ambície však siahajú úplne iným smerom. Najväčšou výzvou by preňho bola rola, pri ktorej by mohol naplno preskúmať temnejšie zákutia ľudskej psychiky.

„Ja by som si strašne chcel zahrať psychopata,“ priznal otvorene Kristián Baran. Na negatívnych postavách ho neláka iba ich správanie navonok. Zaujíma ho najmä to, čo sa odohráva v ich vnútri a aké životné udalosti ich priviedli k rozhodnutiam, ktoré môžu v divákoch vyvolávať strach, odpor alebo nepochopenie.

 

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„Pre mňa sú negatívne postavy oveľa výživnejšie v emóciách a charaktere. Žiadna negatívna postava nie je od narodenia negatívna. Niečo sa muselo stať. A práve to, čo sa tomu človeku stalo a ako ho to zmenilo, ma strašne baví analyzovať. Potom to prenášať do detailov postavy, do jej správania, vzťahov a prostredia,“ vysvetlil herec.

Negatívne postavy hrával už v škole

Temné úlohy nie sú pre Kristiána Barana úplnou neznámou. Počas štúdia dostával prevažne záporné postavy, a tak si mohol vyskúšať, ako sa podobné charaktery budujú. Okolie ho však presviedčalo, že vďaka svojmu prirodzenému prejavu dokáže zaujať aj v odľahčených a komediálnych scénach.

„V škole som hrával vždy len negatívne postavy. Ale strašne veľa ľudí mi povedalo, že mi paradoxne viac sedia pozitívne a vtipné postavy. Že vraj mám na ne humor. Tak som si povedal, že bola by škoda to nejako nevyužiť,“ povedal.

 

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Schopnosť zahrať vážnu, temnú postavu aj sympatického hrdinu môže byť pre herca veľkou výhodou. Kristián sa nechce uzavrieť do jednej škatuľky a rád by ukázal, že jeho herecký rozsah je omnoho širší, než si diváci zatiaľ mohli všimnúť.

Životné skúsenosti mu pomáhajú chápať ľudí

Pri príprave na postavu sa Kristián snaží pochopiť jej vnútorné motivácie. Nestačí mu vedieť, čo má povedať alebo urobiť. Premýšľa nad tým, čo človeka k danému správaniu priviedlo a aké skúsenosti mohli ovplyvniť jeho vzťahy či rozhodnutia.

„Keď človek veľa zažije, začne prirodzene lepšie rozumieť tomu, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Prečo povedali to, čo povedali, alebo prečo konajú určitým spôsobom. Myslím si, že je to prirodzená psychológia každého človeka, len u mňa možno o trochu intenzívnejšia,“ prezradil.

 

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Pozorovanie ľudí a premýšľanie nad ich konaním mu pomáha vytvoriť uveriteľnejšie postavy. Najmä záporný hrdina by nemal pôsobiť iba ako jednoznačne zlý človek. Zaujímavejším sa stáva vo chvíli, keď divák spozná jeho minulosť, motivácie a vnútorné rozpory.

Film mu dáva viac času na emócie

Kristián Baran má skúsenosti so seriálovou aj filmovou tvorbou. Obe prostredia majú svoje čaro, no práca na filme mu ponúka viac priestoru sústrediť sa na drobné detaily, atmosféru a emocionálnu hĺbku konkrétnej scény.

„Vo filme je na všetko viac času. Môžete sa viac venovať emóciám a jednotlivým situáciám. Keď vo filme natočíte za deň päť obrazov a v seriáli dvanásť, je to veľký rozdiel,“ vysvetlil herec. Pri seriáloch býva tempo nakrúcania výrazne rýchlejšie, čo si vyžaduje sústredenie a schopnosť okamžite sa naladiť na konkrétnu situáciu.

 

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Filmové prostredie mu umožňuje venovať väčšiu pozornosť tomu, ako postava reaguje, čo prežíva a aké emócie ukrýva.

Kavej 2 mu skrátil dovolenku o 3 dni

Nakrúcanie filmu Kavej 2 Kristiánovi zasiahlo do osobného voľna. Z pôvodne plánovaného oddychu napokon väčšinu času strávil pred kamerami. Herec to však nevníma ako premárnenú dovolenku, pretože atmosféru na pľaci a spoločnosť kolegov si užíval.

„Z piatich dní dovolenky sa stali tri dni nakrúcania. Vôbec to však neľutujem. Bola to moja prvá pracovná dovolenka. Bolo tam strašne veľa humoru, skvelí ľudia a na celé nakrúcanie spomínam naozaj veľmi rád,“ dodal Kristián Baran.

 

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Hoci sa mu darí v televízii, vo filme aj na tanečnom parkete, jeho vysnívaná herecká výzva ešte len čaká. Publikum ho pozná ako sympatického mladého muža s humorom, no v budúcnosti by mu rád ukázal úplne odlišnú tvár.

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