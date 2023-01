Tvorca Teórie veľkého tresku priznal obrovskú chybu, ktorú urobil v prvých sériách sitkomu. Týka sa obľúbenej postavy

Sitkom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) sa aj po rokoch od svojho vzniku teší medzi divákmi veľkej obľube. Chuck Lorre, ktorý je jedným z jeho tvorcov, priznal chybu, ktorú pri jeho vzniku urobili a stále ju ľutuje. Opísal ju v knihe The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, uvádza Screen Rant.

Článok pokračuje pod videom ↓

Spomínaná chyba sa týka postavy Penny a jej zobrazenia v prvých sériách seriálu. Ak na vás vplývala veľmi stereotypne, ako „hlúpa“ blondína, nebola to náhoda.

No spätne si Chuck Lorre uvedomuje, že vykresliť ju týmto spôsobom nebolo najlepšie.

Bola iba „pekné dievča od vedľa“

Ako totiž tvorca vysvetlil, Penny bola na začiatku jednou z najviac podcenených postáv. „Okamžite bolo zrejmé, že sme túto postavu nerozvinuli nad rámec akéhosi pekného dievčaťa odvedľa a Kaley bola určite schopná urobiť oveľa viac, než sa od nej žiadalo,“ zdôveril sa Lorre a priznal, že museli na tejto postave viac popracovať.

Pridali jej preto inteligenciu, vďaka ktorej dokázala spomedzi skupiny vedcov najlepšie vytušiť, aká atmosféra vládne v miestnosti alebo ako sa ostatní ľudia cítia. S čím mal napríklad taký Sheldon všeobecne problém. Penny však naopak rozumela náznakom toho, keď sa niečo stalo a nemuselo to byť pred ňou ani povedané.

Bola príliš sexualizovaná

Screen Rant dodáva, že aj samotná predstaviteľka Penny, herečka Kaley Couco, mala ten istý pocit. Upozornila na fakt, že jej postava bola v prvých sériách Teórie veľkého tresku príliš sexualizovaná.