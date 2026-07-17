Známy reťazec hlási veľkú novinku. Predajňa nemá pokladnice ani zamestnancov, riadi ju iba AI

Éra umelej inteligencie sa naplno dostáva aj do retailového priestoru. Najväčšie reťazce ju implementujú do svojich pracovných procesov, ale aj do predajní, čoho príkladom je napríklad poľský Lewiatan. Ten posúva nákupný zážitok na nový level a jeho plne automatizovaný obchod by mohol znamenať významný míľnik v rozvoji inovatívneho konceptu.
O novinkách informoval portál Wiadomosci Handlowe.
Lewiatan v uplynulých rokoch rozvíjal takzvané vendingové miesta – samoobslužné automaty, ktoré slúžili ako doplnok k tradičným predajniam. Avizovaná novinka však posúva biznis populárneho reťazca na nový level.
Všetko monitoruje umelá inteligencia
Za prvým autonómnym obchodom stojí spolupráca obchodníka s firmou SmartNovo. „Zákazník naskenuje kód, nakúpi a jednoducho odíde. Umelá inteligencia plní zároveň rolu vedúceho predajne, pokladníka, esbéeskára aj marketingového oddelenia,“ uviedol na margo novinky zakladateľ SmartNovo Phi Long Bui.
V praxi to znamená, že AI dohliada prakticky na všetko – na vstup do predajne, manipuláciu s tovarom, bezpečnosť, úroveň zásob sortimentu, ceny, pohyb zákazníka a napokon aj na platbu a odchod. Systém dokáže odhaliť a zakročiť napríklad aj voči krádežiam.
Ako veľkú výhodu kompetentní prezentujú aj vysokú mieru flexibility a mobility samotnej predajne. Celý obchod, ktorý má zhruba 21 metrov štvorcových, sa prakticky zmestí do kontajnera a je možné ho presúvať podľa potreby do iných lokalít. „Ak sa objaví lepšia lokalita, obchod jednoducho zmení miesto a otvorí sa znova tam. Neprichádzate o samotný obchod, mení sa len jeho adresa,“ dodal šéf SmartNovo.
Zaujímavé je, že takéto predajne sú stále posudzované ako takzvané vendingové automaty. To znamená, že oproti bežným pobočkám, ktoré si vyžadujú väčší pozemok, stavebné povolenia či iné administratívne konania, je ich implementácia a otváranie do značnej miery jednoduchšie. Na spustenie plne naskladneného obchodu tak reťazcu stačí niekoľko dní a vhodné predajné miesto.
Ako uviedol portál retailnet.pl, umelá inteligencia zapája externých zamestnancov hlavne v prípade doplnenia tovaru.
Zapájajú sa aj ďalšie reťazce
Zástupcovia firmy SmartNovo tiež avizujú, že takýto koncept by mohol v blízkom období zažiť boom naprieč Európou. Faktom je, že automatizované predajne už testujú, prípadne vyvíjajú viacerí veľkí hráči. Implementácia umelej inteligencie je zároveň štandardnou súčasťou aj v reťazcoch pôsobiacich na Slovensku. O technologických novinkách v tuzemských obchodoch sme vás informovali v tomto článku.
Pozitívnou správou je, že formát automatizovaných a nonstop dostupných predajní, má silný základ aj na Slovensku. Je to predovšetkým vďaka inovatívnemu modelu, ktorý razí Coop Jednota. Pod označením 24/7 už pod Tatrami funguje viac ako 30 predajní, pričom ďalšie rýchlo pribúdajú.
„Skúsenosti ukazujú, že Coop Jednota 24/7 sa dokáže uplatniť nielen v malých obciach, kde posilňuje dostupnosť základného nákupu, ale aj v prevádzkach, ktoré fungujú ako obchodné centrá miest. Každá predajňa si pritom prirodzene nachádza svojich špecifických zákazníkov,“ uviedla pre interez ešte v júni hovorkyňa Jana Kuklová.
Ako zároveň dodala, cieľom rozvoja ďalších služieb je postupne transformovať tradičný formát predajní Coop Jednota na moderný retail, ktorý zodpovedá súčasným očakávaniam zákazníkov.
Nákup v nonstop predajni
Princíp fungovania 24/7 predajní sme si na vlastnej koži vyskúšali aj my. Celý proces sa zástupcovia reťazca snažili koncipovať tak, aby bol intuitívny, moderný a jednoduchý. Na začiatok je potrebné zriadiť si konto vo vernostnej aplikácii a overiť si v ňom totožnosť.
Jednou z hlavných podmienok vstupu je vek aspoň 18 rokov, nakoľko sortiment v takýchto predajniach nie je limitovaný a je možné si zakúpiť tiež alkohol či tabakové výrobky. Pri vstupe do automatizovaného obchodu si zákazník vygeneruje unikátny QR kód, ktorý mu po naskenovaní umožní prístup do prevádzky a nakupovanie. Sortiment si následne nablokujete v samoobslužnej pokladnici a pomocou QR kódu pobočku opustíte.
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