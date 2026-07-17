Fungovať nebude internet banking ani apka, nepošlete ani peniaze. Banka bude mať veľkú odstávku služieb

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Niekoľko hodín nepôjde internet banking ani platby kartou na internete.

Víkend prinesie pre klientov mBank nielen oddych, ale aj dočasné obmedzenia. Banka na niekoľko hodín odstaví svoje systémy, čo ovplyvní viaceré služby vrátane internet bankingu a online platieb kartou.

Ako banka informovala na svojom webe, plánovaná odstávka sa uskutoční v nedeľu 19. júla od 2:30 do 9:00. Dôvodom sú technické úpravy bankových systémov, ktoré majú priniesť ich modernizáciu a zlepšenie poskytovaných služieb.

Nepôjde internet banking ani mobilná aplikácia

Počas plánovaných prác nebude možné zaplatiť kartou na internete. Obmedzenie sa dotkne napríklad platieb v internetových obchodoch či za digitálne služby.

Nedostupné budú aj ďalšie služby. Klienti sa neprihlásia do internet bankingu ani do mobilnej aplikácie, nebude možné odosielať ani prijímať platby, využívať systém žiadostí o produkty, SMS služby ani zákaznícku linku mLinka.

„Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 19. 7. 2026 od 2:30 do 9:00 aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby,“ uviedla mBank.

Po skončení môže byť potrebné obnoviť stránku

Banka zároveň upozornila, že po skončení odstávky môže byť potrebné obnoviť stránku internet bankingu pomocou klávesovej skratky Ctrl + F5. Za dočasné komplikácie sa klientom vopred ospravedlnila a ubezpečila ich, že sa bude snažiť všetky systémy sprevádzkovať čo najskôr.

„Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ odkázala banka.

Úrokové sadzby sa opäť zvyšujú

Začiatkom tohto roka hypotekárny trh na Slovensku výrazne rástol. Pravdepodobne však už dosiahol svoj vrchol a v najbližších mesiacoch dôjde k jeho ochladeniu. Predpokladá to Národná banka Slovenska (NBS) aj analytici oslovení TASR. Negatívne na tento trh vplýva opätovný rast úrokov, ako aj zhoršovanie ekonomickej situácie slovenských domácností.

Peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

Medziročný rast úverov na bývanie sa od decembra 2025 do apríla 2026 zrýchlil zo 7,3 % na 8,5 % a toto tempo bolo jedno z najvyšších v rámci Európskej únie (EÚ), vyčíslila NBS v aktuálnom komentári k rizikám na slovenskom finančnom trhu. Zároveň však podľa nej pribúdajú signály, že rast hypoték zrejme dosiahol svoj vrchol. Hlavným dôvodom je zmena trendu vo vývoji úrokových sadzieb.

“Predchádzajúci pokles hypotekárnych sadzieb sa zastavil a v apríli sa priemerná sadzba zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 3,5 %. Aktuálne úpravy cenníkov bánk naznačujú, že mierny nárast môže pokračovať aj v najbližších mesiacoch,” avizovala centrálna banka. Analytici očakávajú, že úročenie hypoték môže postupne vzrásť až k úrovni 4 %. Závisieť to bude od ďalších rozhodnutí Európskej centrálnej banky (ECB), ako aj vývoja úročenia štátnych dlhopisov.

Aprílový záujem bol podľa analytika výnimočný

V apríli počet poskytnutých hypoték na Slovensku výrazne narástol, keďže ľudia urýchlili nákupy bývania v snahe získať ešte rýchlo úver s nižším úrokom, zhodnotil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. “Je zrejmé, že aprílový vysoký dopyt po hypotékach bol výnimočný a rozhodne z neho nemožno robiť trend. Práve naopak, vysoký dopyt v sebe obsiahol aj úvery, ktoré si ľudia pôvodne chceli brať v priebehu roka. To znamená, že vysoko pravdepodobne v máji a ďalších mesiacoch uvidíme jasný pokles nových hypoték,” predpokladá.

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