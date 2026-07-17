Emil Horváth mal byť pôvodne lekárom. Životná cesta herca z Dunaja mnohých prekvapí 

Diváci poznajú Emila Horvátha predovšetkým ako charizmatického herca, režiséra a dlhoročnú výraznú osobnosť slovenského divadla i televízie. Za úspešnou kariérou sa však ukrýva oveľa viac než len talent a desiatky nezabudnuteľných postáv.
Jeho život formovala rodina, silné vzťahy aj rozhodnutia, ktoré mohli všetko zmeniť. Málokto napríklad vie, že cesta k herectvu uňho vôbec nebola taká jednoznačná, ako by sa mohlo zdať. Hoci vyrastal v umeleckom prostredí, otec – uznávaný herec Emil Horváth starší – spočiatku nebol nadšený predstavou, že by sa jeho syn vydal rovnakou cestou, ako priznal herec v podcaste Báječný život.
Pred herectvom stála úplne iná životná cesta
Je zaujímavé, aké náhody sa v živote dejú a dokážu človeka nasmerovať tam, kam skutočne patrí. Dnes by si mnohí fanúšikovia nevedeli predstaviť herecký svet bez Emila Horvátha ml., ktorého si obľúbili hlavne v Dunaji, k vašim službám. Spočiatku to však vyzeralo tak, že z neho bude lekár, keďže mal pripravenú prihlášku na medicínu.
Nič nenasvedčovalo tomu, že by z neho mal byť umelec, ktorý okúsi herecký chlebíček. Dokonca ani v rodine nebol nikto, kto by sa dal na toto kreatívne povolanie. Napríklad jeho otec sa vyučil za automechanika a pracoval ako šofér. “Stará mama, teda otcova maminka, bola pôrodná asistentka v Poltári a dedo bol vynikajúci sklár,“ uviedol Emil Horváth v podcaste.
Ako sa zdá, sklony k herectvu a bohémstvu mal zrejme jeho starý otec. Preto možno povedať, že ich po ňom. Podľa slov Emila Horvátha ml. mal jeho dedo výsadné postavenie v zmysle, že si mohol kúpiť nejaké sklo za továrenskú cenu. “To zobral a potom vlakom cestoval do Terstu. Tam to predal,“ povedal herec a dodal, že vraj domov nedoniesol veľa zarobených peňazí.
“Zastavil sa kade-tade v Budapešti a v Šalgotári a pokým prišiel domov, tak vlastne bolo, ako sa hovorí, vymaľované. Bol, dá sa povedať, dobrodruh, svojím spôsobom. Takže niečo herecké v sebe zrejme mal,“ poznamenal s úsmevom umelec, ktorého otec pochádzal z veľmi chudobnej rodiny. Už ako 15-ročný sa musel o seba starať a zdalo sa, že po škole z neho bude automechanik.
Moment, ktorý odštartoval hereckú kariéru
Na herectvo ani len nepomyslel. Hoci sa dostal do nitrianskeho divadla, robil tam vraj všetko možné a pôsobil ako asistent. “Nastúpil tam, že bude robiť šoféra pánovi riaditeľovi. Vyrábal aj parochne. Teda vlastne bol také “dievča pre všetko”,“ prezradil Emil Horváth ml. o svojom otcovi.
Stretával sa s hviezdami a pohyboval sa v divadelnom zákulisí. Nakoniec osud zasiahol a jeho otec dostal jedinečnú hereckú príležitosť. “Stalo sa, že keď tam prišiel hrať hlavnú rolu Krištof Veselý, nečakane im ochorel nejaký iný herec. Otec ho na javisku zaskočil, niečo tam dokonca aj zaspieval. Viem to z rozprávania. Urobil vlastne takú kariéru na americký spôsob – zo šoféra sa z jedného dňa na druhý stal hercom,” dodal Emil Horváth ml.
Odmietli ho
Ani u syna slávneho herca to nevyzeralo tak, že by z neho mal byť umelec. Jeho pozornosť smerovala na medicínu. Ako sám povedal, po skončení gymnázia si každý absolvent mohol podať prihlášky na tri vysoké školy. “Mohli ste si vybrať,“ zaspomínal si Emil Horváth ml.
K medicíne ho naviedol jeho vtedajší spolužiak a kamarát, s ktorým sedel v lavici. Ten sa totiž rozhodol, že pôjde na medicínu. “Dokonca som ho trošku doučoval z chémie. On sa potom stal aj známym lekárom,“ poznamenal. Napriek tomu zatúžil po filme. Chcel sa podieľať na jeho tvorbe a stáť za kamerou. Preto ho to ťahalo na filmovú akadémiu FAMU do Prahy.
Svojho sna sa nevzdal a išiel si za tým. “Poslal som im nejaké poviedky. Mal som vtedy sedemnásť rokov, tak mi odpísali, že som síce talentovaný, ale že to chce najskôr nejakú prax,“ uviedol cieľavedomý herec, ktorému oznámili, aby najprv nabral niekde skúsenosti.
Nevzdal sa a išiel si za svojím snom
Zdalo sa, že sa mu filmová réžia vzdialila na míle ďaleko, no opak bol pravdou. Do kariet mu zahrali termíny prijímacích skúšok, čo využil a išiel na ne. “Boli talentové skúšky na herectvo. Tie talentové skúšky boli vždy skôr. Nejak na jar som urobil skúšky,” ozrejmil herec, ktorý sa nakoniec dostal na Vysokú školu múzických umení.
Je jasné, že na letné prijímačky na lekársku fakultu už nešiel. “Keď ma už na jar prijali na herectvo, povedal som si: Prečo by som išiel v júli ešte na medicínu?“ zhodnotil herec, ktorý stvárňuje riaditeľa obchodného domu Rudolfa Kučeru v Dunaji, k vašim službám.
Vie, že si vybral správnu cestu
Svoje rozhodnutie neľutuje. Nakoniec je rád, že nešiel na medicínu, keď vidí, ako je na tom naše zdravotníctvo v súčasnosti. “Sám som už napokon v nemocnici ležal a myslím si, že mám veľké šťastie. Dobre, že som si toto povolanie nevybral, zrejme by som im aj tak veľmi nepomohol,“ uzatvára obľúbený herec so smiechom.
Za úspešnou kariérou Emila Horvátha ml. stojí aj harmonické manželstvo, ktoré trvá už dlhé roky. Ich svadba sa však výrazne líšila od dnešných pompéznych osláv – bola jednoduchá, bez veľkého rozruchu a dodnes z nej existuje len jediná fotografia.
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