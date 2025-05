Bernadette v Teórii veľkého tresku „masturbovala“. Detail si všimol aj malý chlapec a zostala zahanbená, všetko bolo inak

Sú tu nejakí fanúšikovia sitkomu Teória veľkého tresku? Ak áno, tak ste na správnej adrese. Objavili sme detail zo zákulisia, ktorý vás dokonca možno dobre pobaví. Týka sa herečky Melissy Rauch, ktorá stvárnila obľúbenú Bernadette.

Bernadette Rostenkowski nebola súčasťou sitkomu úplne od začiatku, ako napríklad taká Penny (Kaley Cuoco), no k hlavnej zostave sa pridala až o čosi neskôr a dokonale do nej zapadla.

Keď Melissa Rauch nastúpila na pľac, odohral sa z niekoho pohľadu možno zábavný incident, na ktorý si ešte v roku 2023 zaspomínala v Nočnej show Conana O’Briena, upozornil portál LADbible. No Melisse v tej chvíli s najväčšou pravdepodobnosťou do smiechu nebolo.

Mädlila si ruky po prikrývkou, no vyzeralo to všelijako

Pri jej prvom natáčaní, konkrétne pri scéne, kedy sa Bernadette nachádza v posteli v hotelovej izbe, sa stalo niečo, čo v práci zažiť nechce nikto z nás. Ako asi dobre viete, za pár sekundami na televíznych obrazovkách sa ukrývajú dlhé hodiny náročného nakrúcania, kedy sa herci ocitajú aj v situáciách, pri ktorých sa necítia najlepšie. No musia sa cez to preniesť a podať čo najlepší výkon. V tomto prípade seriálová Bernadette bojovala so zimou. A to po svojom.

Melissa opísala, že v danom momente jej zostalo chladno, tak si vytiahla prikrývku až po bradu a pod ňou si začala mädliť ruky. Už asi tušíte, čo si musel štáb predstaviť, keď ju takto zbadal…

Keď scénu dotočili, zavolal si ju režisér a povedal jej, aby si vytiahla ruky spod prikrývky, pretože to vyzerá, že si pod ňou „robí dobre“. Dokonca za ňou prišiel malý chlapec z publika, ktorý sa jej na to opýtal.

Herečka sa v danej chvíli cítila zahanbene, avšak s odstupom času sa na tomto trapase dokáže zasmiať.