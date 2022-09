Boli záhadou: 6 zvláštnych návykov Sheldona zo sitkomu Teória veľkého tresku, ktoré vysvetlil až seriál Malý Sheldon

Sitkom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) má nepochybne veľkú fanúšikovskú základňu, ktorá sa v roku 2018, po premiére poslednej epizódy, neubránila slzám dojatia. V tom čase ale už bol na svete seriál Malý Sheldon (Young Sheldon), ktorý sa sústreďuje na mladosť samotného Sheldona. Aktuálne diváci očakávajú príchod šiestej série a ak patríte medzi nich, mohli ste si všimnúť hneď niekoľko momentov, v ktorých nadväzuje a vysvetľuje správanie dospelého Sheldona.

Malý Sheldon ukazuje detstvo tohto génia, strasti, ktorým musel čeliť, ale predovšetkým rodinu, o ktorej sme v Teórii veľkého tresku už veľa počuli. Hľadali sme konkrétne situácie, v ktorých postava malého Sheldona vysvetľuje správanie toho dospelého.

Prečo používa slovo koitus a nie sex?

Sheldon v TBBT nazýval sex slovom koitus. Prečo, to sme sa v sitkome nikdy nedozvedeli. Potom ale prišiel Malý Sheldon a zvedavým fanúšikom priniesol odpoveď.

Screenrant píše, že v jednej zo scén piatej série príde téma aj na sex. Keď ale spôsobí množstvo nepríjemných momentov, Sheldon sa rozhodne hľadať alternatívu, ktorú by mohol používať a nepôsobila by na neho „hanlivo“. A takto sa dostane ku slovíčku koitus, ktoré používa na pomenovanie sexuálneho aktu až do svojej dospelosti, presne tak, ako to vidíme v Teórii veľkého tresku.

Odkedy nemal rád inžinierov a prečo ponižoval Howarda?

V Teórii veľkého tresku Sheldon použil množstvo vtipov či nelichotivých poznámok na účet priateľa Howarda, ktorý bol inžinierom. Jeho povolaním opovrhoval a vnímal ho oproti svojmu odboru ako niečo menejcenné. V štvrtej sérii Malého Sheldona sme sa dozvedeli, že táto jeho nenávisť nemá nič spoločné priamo s osobou Howarda, ale vznikla ešte v jeho detstve.

Keď sa Sheldon stal laboratórnym asistentom doktora Linklettera, jeho jedinou úlohou bolo umývanie veľkého množstva skrutiek. Malý Sheldon sa o tom vyjadril ako o podradnej práci, ktorá nie je vhodná pre vedca, ale mali by ju vykonávať opice alebo ešte horšie – inžinieri, píše Screenrant. Z toho môžeme usúdiť, že povolanie inžinier je v Sheldonovej hlave zakorenené ako také, pri ktorom netreba používať rozum a keďže Howard je inžinierom, tieto asociácie si prepojil.

Prečo niektoré druhy povolaní vníma ako podradné?

Nie iba Howard pocítil kvôli svojmu titulu inžiniera opovrhovanie zo strany Sheldona, ale napríklad aj samotná Penny, ktorá pracovala ako čašníčka. Túto svoju nepeknú vlastnosť podľa všetkého zdedil po svojom otcovi, ktorý v seriáli Malý Sheldon odmietal pracovať v potravinách, pretože to považoval pod svoju úroveň.

Odkiaľ môže mať dospelý Sheldon ukrytý väčší obnos peňazí?

Sheldon v Teórii veľkého tresku nemá problémy s peniazmi. Môže si kúpiť kedykoľvek to, na čo si len zmyslí a dokonca je v niekoľkých prípadoch naznačené, že má našetrený a niekde ukrytý poriadny balík peňazí. Ako to ale naozaj bolo, sme sa v sitkome nedozvedeli. Potom prišla piata séria Malého Sheldona, ktorá priniesla možnú odpoveď na túto nerozlúsknutú otázku. Alebo aspoň vysvetlenie, ktoré by doplnilo chýbajúci kúsok skladačky.

Ako vysvetľuje Screenrant, v 16. epizóde ste mali možnosť vidieť scénu, v ktorej dostáva Sheldon od babičky 100 dolárov. A práve toto našetrené „vreckové“ by mohlo byť dôvodom, prečo má niekde odložený väčší obnos peňazí. Dostával ich totiž celé roky a nikdy ich neminul.

Prečo len tak požičal peniaze Penny?

Jednou zo scén, ktoré dokazujú, že Sheldon nemá problémy s peniazmi, je tá, v ktorej požičal svojej susedke Penny väčšiu čiastku. Ako určite viete, Sheldon má množstvo pravidiel a má rád, keď sú veci tak, ako majú byť a nemenia sa. Takže nemožno predpokladať, že mu požičanie peňazí niekomu finančne tak nestabilnému, ako bola Penny a navyše bez konkrétneho termínu vrátenia, bolo príjemné. Sheldon mal na všetko svoje pravidlá, tu ale nie. Prečo?

Podľa portálu Screenrant vysvetlenie spočíva v Sheldonovom odpore k hádkam. Tie u neho doma v detstve často vyvolávali práve peniaze, presnejšie obavy z ich nedostatku. Aby sa do týchto situácií nemusel vracať, Penny peniaze jednoducho požičal.

Prečo sa Sheldon správal zle ku svojim priateľom?

Mnohým divákom pri sledovaní Teórie veľkého tresku okamžite napadne otázka, ako je možné, že má Sheldon priateľov, keď sa ku nim správa tak zle? Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, napriek všetkým pravidlám, zákazom či jednoducho nepríjemným poznámkam, sa na neho priatelia nevykašľali. Poďme sa ale na to pozrieť z opačnej strany. Prečo bol on taký, aký bol? Malý Sheldon priniesol hneď niekoľko možných vysvetlení.

Screenrant píše, že Sheldon je ku svojim priateľom zlý, pretože skúša, koľko toho vydržia a či sa na neho raz nevykašľú. Ako ukazuje Malý Sheldon, niečo podobné sa stalo jeho mame Mary, keď sa jej napriek oddanosti cirkvi celá kongregácia otočila v piatej sérii chrbtom. Po tom, ako to Sheldon v detstve videl, zanevrel na ľudí a v hlave sa mu vytvorilo presvedčenie, že napokon sa to stane aj jemu.

Ďalšie vysvetlenie zas hovorí, že to robí naschvál. Malý Sheldon sa totiž naučil, že svojou otravnosťou a obťažovaním iných sa mu podarí dostať to, čo chce. Tak si na to zvykol a jednoducho svojimi priateľmi manipuloval. Aj keď možno nie úplne úmyselne.