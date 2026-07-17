Na Slovensku to vzdala ďalšia firma. O prácu môže prísť viac ako 100 ľudí

Región okolo Veľkého Krtíša postihne ďalšie prepúšťanie. Turecký investor Mata Automotive, dodávateľ luxusných interiérových komponentov z dreva a karbónu pre automobilky, sa rozhodol ukončiť pôsobenie na Slovensku. Dôsledky môže pocítiť približne 120 zamestnancov prevádzky.
O ukončení prevádzky mali pracovníkov informovať zástupcovia firmy počas spoločného stretnutia. Dôvodom má byť zhoršujúca sa situácia v automobilovom priemysle. Výroba v závode by mala definitívne skončiť na konci novembra, pričom zamestnanci dostanú odstupné. Prepúšťanie potvrdili aj pracovníci úradu práce vo Veľkom Krtíši, presný počet dotknutých zamestnancov však nekomentovali. Informoval o tom Denník E.
Firma už dlhšie čelila poklesu
Zamestnanci podľa dostupných informácií ukončenie výroby neočakávali. Firma bola v regióne vnímaná ako stabilný zamestnávateľ a patrila medzi podniky, ktoré zabezpečovali pracovníkom aj vlastnú autobusovú dopravu z okolitých obcí. Hospodárske výsledky slovenskej pobočky však naznačovali postupné zhoršovanie situácie.
Tržby spoločnosti sa v minulosti pohybovali približne na úrovni deviatich miliónov eur ročne. Neskôr klesli pod päť miliónov eur a vlani dosiahli približne 5,6 milióna eur.
Podobný scenár platí aj pre zisk, ktorý sa v priebehu dvoch rokov znížil z bežných 300 000 eur ročne na 108 000 eur v poslednom hodnotenom roku. Predvlani bol pritom výsledok ešte horší a firma zaznamenala iba 24 000 eur čistého zisku.
Ani personálne otázky nie sú novinkou. Kým v roku 2022 tu pracovalo 220 zamestnancov, postupne sa ich počet znížil o stovku a napokon padlo rozhodnutie skončiť s pôsobením úplne.
Na webe spoločnosti sa objavujú fotografie interiérov luxusných automobilov. Firma vyrába dekoračné a interiérové panely napríklad pre značky Jeep a Audi, rovnako však aj pre Land Rover, Bentley či Aston Martin.
Problémy priemyslu zasahujú aj Slovensko
Koniec závodu pri Veľkom Krtíši je ďalším signálom, že problémy v automobilovom sektore sa postupne prejavujú aj na Slovensku. Výrobcovia a dodávatelia čelia slabšiemu dopytu po vozidlách v Európe, silnejšej konkurencii áut z Číny aj rastúcim nákladom.
Európsky automobilový trh sa po pandémii nevrátil na pôvodnú úroveň a výrobcovia sa zároveň musia vyrovnávať s tlakom na ceny. Najväčšie problémy zatiaľ nezasiahli priamo slovenské závody, menší dodávatelia sú zraniteľnejší.
Situáciu v automobilovom sektore komplikuje aj vývoj u veľkých výrobcov. Najväčším otáznikom je momentálne nemecký koncern Volkswagen, ktorý nevylučuje ďalšie rozsiahle znižovanie počtu zamestnancov.
Generálny riaditeľ Oliver Blume uviedol, že firma preveruje možnosti úspor naprieč všetkými značkami, regiónmi a divíziami. Pôvodne plánované zrušenie približne 50 000 pracovných miest by tak podľa neho mohlo byť ešte vyššie.
Dôvody sú pritom rovnaké. Volkswagen čelí rastúcemu tlaku zo strany lacnejšej konkurencie z Číny, amerických dovozných ciel aj potreby znižovať výrobné a administratívne náklady.
Koncern už skôr oznámil plán úspor, ktorý má zasiahnuť nielen značku Volkswagen, ale aj ďalšie súčasti skupiny, medzi nimi Audi či Porsche. Podľa nemeckých médií firma zvažuje ešte výraznejšie škrty, pričom v najbližších rokoch by mohlo dôjsť k zrušeniu až 100 000 pracovných miest. Objavili sa dokonca aj správy o zrušení legendárneho modelu Škoda Fabia.
Volkswagen však zatiaľ konečný rozsah prepúšťania nepotvrdil. Spoločnosť zároveň pripravuje rozsiahle zmeny, ktoré majú zahŕňať úpravu ponuky modelov, znižovanie nákladov na výrobu a zjednodušenie fungovania koncernu do roku 2030.
Koniec aj v Trnave
Podobný vývoj postihol aj spoločnosť Antolin, ktorá plánuje postupne ukončiť činnosť svojho závodu v Trnave. Firma, ktorá vyrába komponenty pre automobilové interiéry, oznámila útlm prevádzky v dôsledku prispôsobovania výroby nižšiemu dopytu v automobilovom priemysle.
Ešte v roku 2025 začal škrtanie aj nemecký dodávateľ ZF. Jeho závod v Detve postupne ukončí výrobu a približne 250 zamestnancov príde o svoje pracovné miesta. Firma vyrábala komponenty pre podvozky a systémy riadenia vozidiel, no podľa vedenia už prevádzka vzhľadom na pokles európskeho automobilového trhu nebola ekonomicky udržateľná.
„Európsky automobilový trh dlhodobo klesá, pričom sa predpokladá, že objem výroby v roku 2025 bude približne o 30 % nižší ako v roku 2018,“ uviedol minulý rok hovorca ZF Andreas Veil.
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