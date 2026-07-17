Do Európy sa valí čoraz viac saharského piesku, môže to byť vážny problém. Vedci vysvetľujú príčiny

Ilustračná záber búrky

Ilustračná foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Európu čoraz intenzívnejšie trápi piesok zo Sahary.

Sahara je v pohybe a Európa jej podľa odborníkov stojí v ceste. Stačí, ak sa v správny čas pozriete na Atény, Madrid či Neapol a uvidíte v nich malý kúsok Afriky. Prečo je to tak?

Dostáva sa až na sever Európy

Nejedno veľké mesto už roky bojuje so znečistením ovzdušia. Ako ale informuje web IFL Science, jeho kvalitu čoraz viac ovplyvňuje piesok zo Sahary. Odborníci v novej štúdii publikovanej pred niekoľkými dňami v časopise Nature píšu o tom, ako využili umelú inteligenciu na sledovanie pohybu prachu v Európe v rokoch 2012 až 2021.

Výsledky sú vskutku zaujímavé. Hoci sa hladiny drobných častíc znečisťujúcich ovzdušie pochádzajúcich z motorov s vysokou spotrebou paliva a z priemyslu znížili, došlo k výraznému nárastu množstva púštneho prachu, a to najmä v južných častiach Európy.

Piesok sa šíri zo Sahary v severnej Afrike, prenáša sa cez Stredozemné more a zadržiava sa v atmosfére nad južným Španielskom, Portugalskom, Talianskom, Balkánom a Gréckom. Saharský piesok sa dostáva dokonca až do severnej Európy, hoci v porovnaní s južnejšími regiónmi bližšie k Afrike je to len nepatrné množstvo.

Sahara
Ilustračná foto: Unsplash

V budúcnosti to môže byť vážny problém

Zistenia hovoria jednoznačne: Saharského piesku prúdi do Európy čoraz viac. V budúcnosti by to pre najviac zasiahnuté regióny mohlo znamenať vážny problém. V niektorých prípadoch môže saharský prach narobiť poriadnu neplechu a ľudí vystrašiť. Napríklad, 16. októbra 2017 sa obloha nad Britskými ostrovmi zafarbila do surrealistického sépiového odtieňa a slnko žiarilo krvavočervenou farbou.

Bol to následok hurikánu Ophelia, ktorý rozniesol saharský piesok po veľkej časti Európy. Ten sa následne spojil s dymom z rozsiahlych lesných požiarov, ktoré v tom čase vyčíňali v Portugalsku a v Španielsku.

Prečo sa to ale všetko deje? Dôvodom je tzv. dezertifikácia Sahary. V dôsledku prirodzených klimatických cyklov a globálneho otepľovania spôsobeného človekom sa obrovská piesková plocha rozširuje. Odhaduje sa, že v priebehu 20. storočia sa rozloha púšte zväčšila o 10 percent a zväčšuje sa aj naďalej.

Čoraz intenzívnejšie búrky

V súčasnosti podľa odborníkov nie je možné s istotou určiť, do akej miery môže za šírenie piesku práve ľudská aktivita. Isté ale je, že k dezertifikácii prispieva vysoká produkcia skleníkových plynov a globálne otepľovanie. To spôsobuje suchšie podmienky v niektorých regiónoch, a to zas rozširovanie púšte.

Spolu s rozširovaním Sahary spôsobujú zmenené cirkulačné vzory v atmosfére aj čoraz silnejšie vetry nad Stredozemným morom. „Množstvo búrok, ktoré k nám prinášajú púštny prach zo Sahary a z Arabskej púšte, sa v skutočnosti nezvýšilo. Naberajú však na intenzite, v dôsledku čoho do Európy prenášajú viac piesku ako predtým,“ vyjadril sa Petros Vasilakos, výskumník z Centra pre energetické a environmentálne vedy a hlavný autor štúdie.

Saharský piesok na Cypre
Foto: SITA/AP

Vplyv na ľudské zdravie

Ako vieme, že piesok pochádza práve zo Sahary? Podľa odborníkov má jedinečné chemické zloženie. Chemická analýza môže odhaliť, odkiaľ presne piesok prišiel. Tuhé častice pochádzajúce napríklad z mestských stavenísk majú vysoký obsah vápnika vďaka betónu a kameňu. Častice z dopravy a emisií z domácností sa skladajú prevažne z uhlíka pochádzajúceho zo spaľovania fosílnych palív.

Púštny prach je zas bohatý na hliník, jeden z najhojnejšie sa vyskytujúcich prvkov v zemskej kôre. Jednou z otázok, ktorá odborníkov trápi najviac, je, aký vplyv bude mať saharský piesok na ľudské zdravie. Môže sa totiž dostať hlboko do pľúcnych tkanív a poškodiť ich alebo spôsobiť v nich zápal. To zvýši riziko vzniku respiračných problémov, ako je astma. Zvýši sa tiež riziko srdcového infarktu. Ďalšie zistenia však prinesú len ďalšie dlhodobé štúdie.

Ak vás zaujíma veda, pozrite si aj náš článok o zaujímavom objave v niekdajšej uránovej bani.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jednu z najcennejších lokalít na svete nájdete v susednom Poľsku: Pozrite sa, ako vyzerá les…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac