Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj

Charlieho Sheena si mnohí okamžite spoja predovšetkým s hlavnou úlohou v sitkome Dva a pol chlapa. Jeho povesť televíznej osobnosti ale predbehli búrlivo medializované škandály. Drogy, prostitútky, obvinenia z fyzických útokov aj vidina smrti pošpinili jeho hviezdne našliapnutú kariéru, ktorá mu zabezpečila poriadny balík peňazí.

Začiatky hereckej kariéry

Carlos Irwin Estévez, alias Charlie Sheen, sa narodil 3. septembra 1965 v New York City, uvádza Biography. Jeho otca, rovnako herca Martina Sheena, môžete poznať z niekoľkých desiatok filmov, v ktorých účinkoval.

Napriek tomu, že je Charlie dnes pre mnohých známy vďaka účinkovaniu v populárnom sitkome, jeho herecká kariéra začala dávno predtým. Mal iba 9 rokov, keď sa objavil pred kamerou prvýkrát.

V roku 1986 už hviezdil vo filme Čata režiséra Olivera Stonea a o rok neskôr v jeho ďalšej snímke s názvom Wall Street. Prelom Sheenovej kariéry sa spája s oceňovanými drámami, po ktorých o neho stúpol v Hollywoode záujem.

Vyhodili ho zo strednej školy

Ešte predtým, ako uspel v Hollywoode, bol vyhodený zo strednej školy, a to dokonca iba niekoľko týždňov pred jej ukončením. Podľa webu OhFact! bol dôvodom podvod s kreditnými kartami. Prišiel dokonca o štipendium a namiesto vysnívaného baseballu sa začal venovať herectvu. Už počas strednej so svojimi kamarátmi, ktorými mimochodom boli Robert Downey Jr. či Sean Penn, nakrúcal vlastné filmy.

Platil obrovské sumy za desiatky prostitútok

V roku 1995 Sheen svedčil pred súdom ako svedok v procese s Heidi Floss, prezývanou aj „Hollywood Madame“, ktorá svojho času viedla mimoriadne populárnu eskortnú agentúru. A jedným z jej pravidelných zákazníkov bol aj Charlie. Priznal, že za 15 mesiacov minul viac ako 50-tisíc dolárov na zaplatenie sexuálnych služieb od 27 rôznych prostitútok.

Jeho problémy s drogami a alkoholom napokon viedli až k tomu, že dostal podmienku a v roku 1998 sa predávkoval kokaínom. Kým nastúpil na odvykačku, minul pol milióna dolárov na drogy a eskortné služby.

Mal sex s 5-tisíc ženami

Bulvárny denník The Sun spomína s odvolaním na The Mirror aj ďalší kúsok skladačky Sheenovho búrlivého života, ktorou je vysoké množstvo sexuálnych partneriek. Uvádza, že jeho zoznam je skutočne rozsiahly a má ísť až o 5-tisíc žien. Nechýbajú medzi nimi známe osobnosti či niekoľko tisíc prostitútok.

Tvrdí o sebe, že je sexuálny stroj

Charlie Sheen nielenže podľa vlastných slov spal s tisíckami žien, ale dokonca má byť v sexe tak dobrý, až ho jeho partnerky podľa denníka New York Post nazývajú strojom („The Machine“, pozn. red.). V roku 2006 dokonca obsadil druhé miesto v rebríčku „Žijúcich sex legiend“ časopisu Maxim.

Mal ju postreliť

Prvou Sheenovou snúbenicou sa v roku 1989 stala Kelly Preston. Koniec ich vzťahu však bol natoľko turbulentný, až zaplavil bulvárne médiá a dodnes nie je úplne jasné, čo sa vlastne stalo. Hovorilo sa o tom, že ju mal Sheen streliť do ruky. Newsweek ale uvádza, že to nebola pravda. Preston neskôr prezradila, že išlo iba o náhodu a Sheen sa obraňoval tým, že sa postrelila sama pri nehode s Charlieho zbraňou. Svojho času bol Charlie veľkým nadšencom a zberateľom zbraní. Po obvineniach z domáceho násilia ale o ne prišiel.

Za Dva a pol chlapa dostal poriadny balík

Na jednej strane utrácal obrovské množstvo peňazí, na druhej aj dobre zarábal. V roku 2006 dostal za jednu epizódu sitkomu Dva a pol chlapa 350-tisíc dolárov a o dva roky neskôr sa táto suma vyšplhala na 825-tisíc, čo ale ani zďaleka nebol strop. V roku 2010 si za jednu epizódu pripísal na svoje tučné konto 1,23 milióna dolárov.

Je nutné podotknúť, že jednotlivé série nemali šesť či osem častí, ako je to dnes zvykom, ale každá mala od 16 po 24 častí. Ak si teda chcete vypočítať, koľko v tomto období herec zarábal, stačí jednoduchá matematika na to, aby vám kalkulačka vyhodila astronomickú pálku. V tomto období bol Sheen považovaný za najlepšie zarábajúcu televíznu hviezdu.

Fyzicky napadol svoju ženu

Koncom roka 2009 bol Sheen zatknutý za napadnutie svojej manželky Brooke Mueller. Mal jej držať nôž pri krku a adresovať vražedné vyhrážky, píše web SheKnows. Okrem niekoľkotisícovej kaucie putoval na mesiac na odvykačku. Mueller neskôr svoje tvrdenia odvolala.

Napriek tomu dostal Sheen obvinenia z napadnutia, kvôli bitke, ktorá sa odohrala priamo na Štedrý deň a okrem iného musel absolvovať kurzy zvládania hnevu.

Vyhodili ho a rýchlo našli náhradu

Rok 2011 priniesol pre Charlieho hneď niekoľko úderov. Najprv po hospitalizovaní v nemocnici putoval do ďalšieho odvykacieho zariadenia a o necelý mesiac na to svet obleteli správy o tom, že v Dva a pol chlapa končí. Dôvodom boli konflikty a nezhody so štábom i tvorcami. Napokon trvalo iba niekoľko mesiacov, kým ako určite viete, jeho miesto obsadil Ashton Kutcher.

Je HIV pozitívny

Keď Charlie Sheen prvýkrát v televízii verejne vyhlásil, že je HIV pozitívny, znova sa dostal pod ostrú paľbu bulváru. Podľa TA3 to povedal s tým, že už o tom vie štyri roky. CNN uvádza, že počas tohto obdobia bol vydieraný niekoľkými ľuďmi zo svojho okolia, ktorí chceli peniaze za to, aby túto informáciu udržali v tajnosti.

Podporuje používanie kondómov

V rozhovore pre The Sun uviedol, že sex bez ochrany mal iba dvakrát v živote. Prezradil aj, že práve on bol pri sexuálnom styku ten, ktorý trval na použití kondómu. O dva roky po svojom priznaní sa stal ambasádorom známej značky kondómov.

Bol obvinený zo znásilnenia 13-ročného chlapca

Medializáciou Sheenovho HIV rozruch v médiách o jeho osobe ani zďaleka neskončil. V roku 2017 svet obletela ďalšia kontroverzná správa, podľa ktorej mal Charlie Sheen znásilniť iba 13-ročného chlapca menom Corey Haim. Malo sa tak stať ešte v roku 1986 počas nakrúcania filmu Lucas, v ktorom spoločne účinkovali.

Časopis People s odvolaním na EW vysvetľuje, že herec Corey Feldman vo svojom dokumente obvinil Sheena z tohto činu. Podľa Feldmana mu mal Haim tento incident opísať až priveľmi podrobne na to, že by si ho iba vymyslel. Sheen ale tieto tvrdenia rázne odmietol. Corey Haim prišiel o život v roku 2018, a preto ich už nikdy nepotvrdí, ani nevyvráti.