Tajomstvo Teórie veľkého tresku: Režisér prezradil, akú krutú pravdu skrýval seriálový rozchod dvojice

Teória veľkého tresku je jedným z tých seriálov, ktoré si môžete pozrieť znova a znova a nikdy vás neomrzia podobne ako Priatelia či Ako som spoznal vašu matku. Jednoducho má všetko – od komediálnych momentov až po romantickú zápletku. Funguje tak ako dokonalá oddychovka, hoci to herci pri natáčaní nemajú vždy ľahké.
Johnny Galecki a Kaley Cuoco prežívali počas natáčania tretej série seriálu Teória veľkého tresku emocionálne náročné obdobie. Anthony Rich, ktorý režíroval viacero epizód tohto seriálu, zaspomínal na svoju režisérsku premiéru – epizódu „The Spaghetti Catalyst“ z apríla 2010. O svojich zážitkoch hovoril v epizóde The Official Big Bang Theory Podcast z 29. júna, ktorý moderuje Jessica Radloff.
Prvýkrát režíroval pre televíziu a rovno rozchod
Galeckiho Leonard a Penny v podaní Cuoco sa rozišli len o epizódu skôr, na samom konci časti „The Wheaton Recurrence“. V epizóde „The Spaghetti Catalyst“ sa situácia už trochu upokojila a postavy sa snažili zvyknúť si na novú realitu.
„V ten týždeň sa toho dialo naozaj veľa,“ zavtipkoval 58-ročný Rich. Pre Richa to bolo vôbec prvýkrát, čo režíroval pre televíziu.
Len pár týždňov pred natáčaním tejto epizódy sa pritom herci, Galecki a Cuoco, rozišli v skutočnosti. Chodili spolu približne dva roky a asi mesiac po ich rozchode v reálnom živote potrebovali natočiť aj ten seriálový.
„Zvládli to ukážkovo, ale bezpochyby to bolo naozaj, naozaj ťažké,“ povedala Radloff, autorka knihy The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series z roku 2023, a dodala: „Ich postavy sa zrazu rozchádzali tiež, a to už bolo až príliš osobné.“
Hercom sa nepáčilo, ako bola epizóda spracovaná
Rich prezradil, že Galecki a Cuoco nemali problém zahrať rozchod svojich postáv. Skôr mali pocit, že nechápu, čo sa so vzťahom ich seriálovej dvojice v skutočnosti stalo. Na konci epizódy „The Wheaton Recurrence“ totiž Penny nahnevane odišla, no diváci nevideli ich hádku ani to, ako presne si dali zbohom.
„Dej pokračoval až keď to bola hotová vec a nikto nevedel, ako to správne spracovať,“ povedal Rich. Galecki a Cuoco mali podľa neho pravdu v tom, že tam chýbala scéna či dve, no v konečnom dôsledku to epizódu neovplyvnilo. Rich chápal, prečo scenáristi nechceli vytvoriť „naozaj smutnú rozchodovú epizódu“.
„Ľudia sa na to nechcú pozerať. Prišli sa smiať,“ povedal.
Až na konci epizódy sa Penny a Leonard konečne stretnú v práčovni ich bytovky. Rich si spomína, že obaja herci mali pocit, že seriál „nevenuje dostatočnú pozornosť koncu ich vzťahu“. Scéna namiesto toho pôsobila tak, akoby sa s tým už obaja vyrovnali. “A pamätám si, že bolo pre nich ťažké tú scénu vôbec odohrať,“ dodal.
Predstaviteľka Penny sa rozplakala
Rich spomínal na moment, keď o tejto scéne s hercami diskutoval a Cuoco sa zrazu rozplakala. Povedal, že ju zlomila „ťažoba celej tej situácie“ a odišla zo scény, aby bola na pár minút sama. Našiel ju v kulisách Pennyinho bytu, ako stále plače. „Povedala mi: ‚Myslela som si, že to zvládnem, ale nejako ma to dobehlo.‘ A potom sa na mňa pozrela a dodala: ‚A navyše ti kazím epizódu.‘ Odpovedal som jej: ‚Nekazíš mi epizódu.‘“
Rich uviedol, že Cuoco, Galecki a zvyšok obsadenia boli nakoniec takí profesionáli, že to zvládli skvele, a o jej plači na pľaci už neskôr nehovorili.
Ostali kamaráti
Penny a Leonardovi to nakoniec predsa len vyšlo. Dali sa opäť dokopy v piatej sérii, zasnúbili sa v siedmej a svadbu mali v deviatej sérii. Seriál skončil v roku 2019 po 12 sériách. A čo sa týka hercov, ktorí ich stvárnili, Galecki v knihe Jessicy Radloff o svojom vzťahu s Cuoco povedal: „Zbožňujem priateľstvo, ktoré medzi nami je. Myslím, že si svoj vzťah s ňou vážim viac než akýkoľvek iný predchádzajúci alebo nasledujúci vzťah. Máme medzi sebou puto, ktoré si nesmierne cením. A myslím, že to je súčasťou nášho skvelého priateľstva.“
Cuoco dodala: „Myslím, že to, vďaka čomu Leonard a Penny tak skvele fungovali, bol z veľkej časti môj vzťah s Johnnym mimo kamier. Vždy sme si zo seba uťahovali a s Johnnym máme podobný vzťah – aký človek získa po rokoch spoločného života. Vždy sme si kryli chrbát a to sa len tak nestratí. A verím, že sa to prenieslo aj na obrazovky. Vďaka tomu bol náš vzťah vtipný a milý.“
Ako informuje portál People, Cuoco začala v roku 2022 chodiť s hercom Tomom Pelphreyom a v roku 2024 sa zasnúbili. V roku 2023 privítali na svet dcéru Matildu a na ceste majú druhú dcéru. Galecki v roku 2024 prezradil, že sa tajne oženil so svojou manželkou Morgan. V tom istom roku privítali dcéru Oonu. Galecki má tiež syna Averyho z predchádzajúceho vzťahu. Obaja tak našli svoj šťastný koniec, hoci nie spolu.
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