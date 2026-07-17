Krvavé psie zápasy mali organizovať sedem rokov: Polícia obvinila štyroch ľudí, prípad má medzinárodný rozmer

Psy ktoré boli nútené k psím zápasom

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿

Nina Malovcová
TASR
Okrem zvierat našli aj vybavenie, ktoré malo podľa vyšetrovateľov slúžiť na ich výcvik a prípravu na zápasy.

Sedem rokov mali podľa polície organizovať nelegálne psie zápasy, pri ktorých zvieratá bojovali až do úplného vyčerpania a utrpeli vážne zranenia. Vyšetrovanie teraz vyústilo do obvinenia štyroch osôb. Slovenskí enviropolicajti zároveň hovoria o historicky prvom takomto prípade s medzinárodným rozmerom.

Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook.

Psy mali na zápasy cielene pripravovať

Vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil troch mužov a jednu ženu. Podľa doterajších zistení mali od mája 2016 do mája 2023 organizovať a zabezpečovať nelegálne psie zápasy na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.

„Obvinené osoby sa v období od mája 2016 do mája 2023 podieľali na organizovaní a priebehu nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji,“ uviedla polícia.

Psy ktoré boli nútené k psím zápasom
Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Vyšetrovanie sa týka prečinu organizovania zápasov zvierat v súbehu s prečinom týrania zvierat, spáchaného formou spolupáchateľstva. Podľa polície sa zápasov zúčastňovali najmä americké pitbulteriéry.

Psy mali byť na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov ich mali štvať proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia. „Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie,“ priblížila polícia.

Prípad sa dotýka viacerých európskych krajín

Polícia uvádza, že ide o prvé rozsiahle vyšetrovanie organizovaných psích zápasov na Slovensku, ktoré má presah aj do ďalších európskych štátov.

Dôležitú úlohu v prípade zohrala policajná akcia ANUBIS, ktorá prebehla v máji 2024. Enviro policajti počas nej vykonali domové prehliadky aj prehliadky ďalších priestorov v troch krajoch. Pri zásahoch zaistili desiatky psov, prevažne krížencov pitbulteriéra.

Psy ktoré boli nútené k psím zápasom
Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Okrem zvierat našli aj vybavenie, ktoré malo podľa vyšetrovateľov slúžiť na ich výcvik a prípravu na zápasy. Všetky zaistené veci následne podrobili znaleckému skúmaniu.

Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCDOK) Prezídia PZ. „Vyšetrovanie naďalej pokračuje a vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ uviedla pre TASR Vilhanová. Ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín.

Polícia zároveň pripomenula, že v rámci policajnej akcie ANUBIS realizovanej v máji 2024 vykonali enviropolicajti viacero domových prehliadok a prehliadok iných priestorov v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Počas procesných úkonov zaistili desiatky psov, prevažne krížencov plemena pitbulteriér, ako aj vybavenie slúžiace na ich výcvik a prípravu na zápasy. Zaistené dôkazy boli podrobené znaleckému skúmaniu.

Prípadov týraní zvierat pribúda

Mimoriadne brutálny prípad týrania zvieraťa riešil  nedávno aj Okresný súd Trebišov. Muž zo Sečoviec podľa rozsudku kladivom ubil na smrť len dvojmesačné šteňa. Súd ho uznal za vinného a rozhodol aj o ochrannom psychiatrickom liečení.

O prípade informovala polícia na sociálnej sieti. „Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona,“ uviedla polícia.

Šteňa zomrelo po brutálnom útoku

K tragickému incidentu došlo v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov. Muž podľa zistení súdu usmrtil dvojmesačné šteňa kríženca psa mimoriadne krutým spôsobom.

Snímka psa, ktorý bol zabitý krutým spôsobom
Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

„Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva,“ priblížila polícia. Zviera podľa zverejnených informácií uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého konania.

Súd rozhodol o podmienke aj liečení

Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň mu nariadil probačný dohľad. „Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou,“ doplnila polícia.

Polícia v súvislosti s prípadom pripomenula, že týranie zvierat je protiprávne konanie. „Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ upozornila polícia.

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