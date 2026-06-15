Zamestnávateľom ostávajú posledné dni na splnenie dôležitej povinnosti. Ovplyvní dôchodkové prognózy

Nedávno sme sa v článku venovali chýbajúcim rokom v dôchodkových prognózach. Hoci je už totiž odosielanie prvých dôchodkových prognóz ukončené a do konca mája ich dostali milióny klientov, stále sú predmetom otázok.
Niektorým poistencom sa stalo, že namiesto konkrétnej sumy mali v kolónke uvedené „nie je k dispozícii“. To sa napríklad prihodilo niekomu, kto nezískal a do predpokladaného dôchodkového veku už ani nemôže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Niekto iný zas mal v prognóze evidovaných menej období dôchodkového poistenia ako v Elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa vysvetlila, že tieto údaje rozhodne nie sú stratené, no na vine môže byť zamestnávateľ, čo v takomto prípade potrebuje riešiť samotný poistenec.
“Najčastejším dôvodom tohto rozdielu sú chýbajúce evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) od vašich bývalých zamestnávateľov. V minulosti sa tieto doklady zvyčajne predkladali až priamo pri spisovaní žiadosti o dôchodok, čo mohlo predĺžiť schvaľovanie. Teraz vďaka prognóze vidíte nezrovnalosti priebežne a máte čas ich v pokoji vyriešiť,” objasnila poisťovňa.
Podľa novely zákona o sociálnom poistení majú všetci zamestnávatelia povinnosť zaslať Sociálnej poisťovni v priebehu roka 2026 evidenčné listy dôchodkového poistenia aj za neukončené pracovné vzťahy. Overiť si, či to už daný zamestnávateľ dodržal, môžu ľudia v Elektronickom účte poistenca v časti Príprava na dôchodok. Uvedené obdobie bude navyše zohľadnené v ďalšej dôchodkovej prognóze, takže sa nemusia báť, že ho neuvidia aj na papieri.
Zamestnávatelia majú dôležitú pozornosť
Teraz Sociálna poisťovňa pripomenula, že aby v ďalšej dôchodkovej prognóze všetky údaje sedeli, časť zamestnávateľov si musí splniť dôležitú povinnosť.
Zamestnávatelia s počtom zamestnancov do 50 (vrátane) musia predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) za minulý rok do 30. júna 2026. Urobia tak obvyklým spôsobom za tých zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025, pripomenula v stredu Sociálna poisťovňa (SP).
„Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje zamestnávateľov, aby si v elektronických službách Sociálnej poisťovne v časti „Prehľad – Evidenčný list dôchodkového poistenia“ skontrolovali, či niektorý zo zaslaných ELDP nebol Sociálnou poisťovňou označený ako chybný s požiadavkou na vyhotovenie opravného ELDP. Ten je potrebné bezodkladne vyhotoviť a postúpiť Sociálnej poisťovni,“ dodal hovorca SP Martin Kontúr.
Zodpovedným a včasným doručením evidenčných listov dôchodkového poistenia si podľa Kontúra zamestnávatelia nielen splnia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ale prispejú aj ku kompletizácii údajov poistencov-zamestnancov, rýchlejšiemu spracovaniu žiadostí o dôchodok a tiež presnejším podkladom pre dôchodkové prognózy.
Ďalšie termíny
V prípade, ak má zamestnávateľ k 31. decembru 2025 viac ako 50 zamestnancov a menej ako 501 zamestnancov, lehota, kedy má povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni ELDP za obdobie pred 1. januárom 2026, končí najneskôr 30. septembra 2026, informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe. Najviac času na predloženie týchto dokumentov majú tí zamestnávatelia, ktorých počet zamestnancov presahuje počet 500. V takom prípade si musia splniť povinnosť najneskôr 31. decembra 2026.
Sociálna poisťovňa zároveň pripomenula zamestnávateľom, že nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok, že doba zamestnania nebude poistencovi uvedená v jeho Elektronickom účte poistenca a ani v dôchodkovej prognóze, ktorú už mnohí mali v rukách a pozastavili sa práve nad týmito chýbajúcimi číslami.
Sociálna poisťovňa zasiela dôchodkové prognózy každých päť rokov až do dovŕšenia 50 rokov a každý kalendárny rok poistencom starším ako 50 rokov až do priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku. Doplnené údaje od zamestnávateľov tak uvidia na papieri v týchto lehotách.
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