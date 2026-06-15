Volkswagen chystá prepúšťanie 50 000 ľudí, Európu zaplavujú čínske autá a fabriky

Nemecký automobilový gigant Volkswagen pokračuje v rozsiahlej reorganizácii, ktorá má firme pomôcť zvládnuť rastúci tlak na svetových trhoch. Vedenie spoločnosti potvrdilo, že do konca tohto roka plánuje znížiť počet zamestnancov v Nemecku o približne 19 000 ľudí. Ešte razantnejší je dlhodobý plán, podľa ktorého má do roku 2030 zaniknúť viac ako 28 000 pracovných miest. Podľa odhadov by o prácu mohlo prísť celkovo 50 000 ľudí.
Generálny riaditeľ automobilky Oliver Blume chce podrobnosti predstaviť investorom na nadchádzajúcom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať už 18. júna. Podľa pripravovaného prejavu ide o súčasť rozsiahleho programu znižovania nákladov a zvyšovania efektivity výroby, ktorý má koncernu pomôcť vyrovnať sa s meniacimi sa podmienkami na trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Náklady sa darí znižovať
Napriek problémom vedenie Volkswagenu tvrdí, že prijaté opatrenia prinášajú prvé výsledky. Podľa Olivera Blumeho sa podarilo znížiť výrobné náklady v nemeckých závodoch o viac ako pätinu. Práve znižovanie nákladov patrí medzi hlavné priority automobilky, ktorá sa snaží zvýšiť konkurencieschopnosť a pripraviť sa na náročné obdobie transformácie automobilového priemyslu.
Volkswagen zároveň zdôrazňuje, že redukcia pracovných miest prebieha podľa vopred schváleného plánu, o ktorom sme v minulosti informovali v samostatnom článku. Viac než 28 000 pracovných pozícií, ktoré majú do roku 2030 zaniknúť, predstavuje záväzný cieľ dohodnutý medzi vedením spoločnosti a zamestnaneckými zástupcami.
Jedným z najväčších problémov koncernu zostáva vývoj predaja v zahraničí. Dodávky vozidiel zákazníkom sa znížili približne o 4 % na niečo vyše dvoch miliónov áut. Mimoriadne citeľný bol pokles v Číne, ktorá je pre Volkswagen jedným z najdôležitejších trhov. Automobilke tam klesli predaje o 20 %. Slabšie výsledky zaznamenala firma aj v Spojených štátoch.
Časť strát sa síce podarilo kompenzovať vyšším predajom v Európe, no vedenie automobilky upozorňuje, že súčasné podmienky zostávajú mimoriadne náročné. Blume medzi hlavné riziká zaradil obchodné bariéry, geopolitické konflikty, prísnejšie regulačné požiadavky aj intenzívnejší konkurenčný boj.
Rozsiahle prepúšťanie a znižovanie nákladov tak predstavujú jednu z najvýznamnejších zmien v novodobej histórii Volkswagenu. Automobilka verí, že práve tieto kroky jej pomôžu stabilizovať hospodárenie a pripraviť sa na obdobie, v ktorom bude musieť čeliť rastúcej konkurencii a pokračujúcej transformácii smerom k elektromobilite.
Problémy má aj Toyota
Situácia v globálnom automobilovom priemysle pritom nie je náročná len pre európskych výrobcov. Japonská Toyota, ktorá si už šiesty rok po sebe drží pozíciu najväčšej automobilky sveta, čelí výraznému zhoršeniu finančných výsledkov. Napriek tomu, že firma dosahuje rekordné predaje a len vlani predala viac ako 11,6 milióna vozidiel, jej zisky sa podľa dostupných informácií prepadli približne o 39 %. To ukazuje, že ani vysoký objem predaja už automaticky nezaručuje stabilnú ziskovosť.
Ako sme informovali, vedenie spoločnosti otvorene priznáva, že automobilový sektor prechádza mimoriadne zložitým obdobím. Bývalý šéf Toyoty Kodži Sató ešte nedávno upozornil, že firma sa v podstate ocitá v boji o prežitie, pričom tlak prichádza zo všetkých strán.
Od rastúcej konkurencie čínskych výrobcov elektromobilov až po geopolitické napätie a zvyšujúce sa náklady na výrobu a logistiku. Čínske automobilky dokážu produkovať vozidlá lacnejšie a rýchlejšie, čo núti tradičných výrobcov znižovať ceny a tým aj svoje marže.
Čína potichu ovláda európsky trh aj fabriky
Čínske automobilky zároveň výrazne zrýchľujú expanziu na európskom trhu, kde využívajú najmä konkurenčné ceny a rastúci dopyt po elektromobiloch. Značky ako Geely, SAIC (MG), BYD či Chery už postupne získavajú niekoľkopercentné podiely na celkových registráciách v Európe a ich prítomnosť sa každoročne zvyšuje.
Kým v minulom roku sa v období od januára do apríla počet čínskych nových vozidiel v Európe zastavil na 6,7 %, v tomto roku je to už 10,2 %. Čínske automobily vedia konkurovať najmä cenou. Ako sme vás informovali, značka Chery ponúka na našom trhu napríklad kompaktné SUV za 25 000 eur a pridáva k tomu 7-ročnú záruku.
Automobilka Geely dosahuje približne 2,5 % trhu a SAIC okolo 2,4 %, BYD a Chery sa pohybujú približne na úrovni dvoch percent. Okrem samotného predaja však ide aj o strategický posun, čínski výrobcovia čoraz viac presúvajú výrobu priamo do Európy.
BYD plánuje vyrábať všetky svoje elektromobily pre európsky trh lokálne do roku 2028 a rokuje o využívaní existujúcich fabrík v regióne, Chery už rozbieha výrobu v Španielsku a SAIC pripravuje investíciu do vlastného závodu, rovnako v Španielsku. Tento trend ešte viac zvyšuje tlak na tradičných európskych výrobcov, keďže konkurencia sa presúva nielen do predaja, ale priamo aj do výrobných kapacít v rámci EÚ.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku