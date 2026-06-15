Veľká policajná akcia Doktor: Protidrogová jednotka zasahuje v Bratislave aj Nitre

Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne realizujú akciu pod krycím názvom Doktor. Zameraná je na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami.
Akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Nemôžu poskytnúť viac informácií
„V súčasnosti vykonávame invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov a zadržiavanie podozrivých osôb. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v súčasnosti poskytovať žiadne bližšie informácie,“ doplnila polícia.
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