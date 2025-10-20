Ubytujete sa za necelých 17 eur: Toto je európske mesto Vianoc pre rok 2025. Možno vám sem ani nenapadlo ísť

Ak túžite po dokonalej vianočnej atmosfére, máme pre vás horúci tip. Navštívte toto prekrásne historické miesto, ktoré sa stalo európskym mestom Vianoc pre tento rok.
Hlavné mesto Litvy, Vilnius, bolo vyhlásené za európske mesto Vianoc pre rok 2025, informoval Mail Online. Vilnius totiž ponúka jedinečné kúzlo sviatkov bez typického zhonu veľkých turistických metropol.
Davy turistov nečakajte
Kým destinácie ako Paríž, Londýn či Viedeň praskajú vo švíkoch pod náporom miliónov návštevníkov, Vilnius zostáva malým sviatočným pokladom, kde si môžete vianočnú atmosféru vychutnať v pokoji. Minulý rok ho počas sviatkov navštívilo len 1,2 milióna turistov, čo je v porovnaní s inými európskymi metropolami len zlomok. Napríklad Viedeň navštívilo 19 miliónov ľudí a Paríž takmer až 23 miliónov.
Srdcom sviatočného Vilniusu je historické Katedrálne námestie, ktoré je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO, kde sa 29. novembra rozžiari ikonický vianočný stromček, okolo ktorého sa rozprestierajú vianočné trhy, ponúkajúce všetko od ručne vyrobených darčekov až po tradičné dobroty.
Ak sa sem vyberiete, určite ochutnajte miestne sladké pečivo kūčiukai, vyrobené z kysnutého cesta, ktoré domáci zvyknú konzumovať priamo na Štedrý deň. Toto pečivo je podobné našim slovenským opekancom, známym aj ako bobáľky.
Môžete sa tešiť na bohatý program
Uprostred decembra sa tu ubytujete od 33 eur na noc pre dvoch, čo pre jedného predstavuje 16,5 eura. Navyše si mesto tento rok pripravilo skutočne bohatý program, okrem charitatívneho bazára sa môžete tešiť aj na klzisko či dokonca na vianočný beh Santa Clausov a škriatkov, ktorý odštartuje 6. decembra.
