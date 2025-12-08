U našich susedov sa skrýva lyžiarske stredisko s dostupnými cenami: Mnohí Slováci budú namietať

Tauplitz – Bad Mitterndorf, Rakúsko, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Chystáte sa na lyžovačku?

Máte radi lyžovanie? Máme pre vás tipy na skvelé lyžiarske strediská v Európe, ktoré nezruinujú vašu peňaženku. Najlepšie je, že niektoré z nich sa nachádzajú neďaleko Slovenska.

Mnohí Slováci mieria na každoročnú lyžovačku do Álp, lenže takéto zimné dobrodružstvo vie vyjsť poriadne draho. Ako píše magazín Time Out, najnovší rebríček spoločnosti SportsCover Direct sa zameral na najdostupnejšie lyžiarske strediská na svete, pričom však analyzovali len 50 stredísk.

Na zozname najlacnejších stredísk sa objavilo aj jedno rakúske stredisko, konkrétne Tauplitz – Bad Mitterndorf, ktoré máme doslova za rohom, otázne však je, či je skutočne cenovo dostupné aj pre Slovákov.

Svahy majú až 43 kilometrov

Toto lyžiarske stredisko leží na prirodzene slnečnej terase, zväčša nad hranicou lesa. Vďaka tomu pôsobí už na prvý dojem otvorene a vzdušne – presne tak, ako by malo vyzerať lyžovanie v Alpách. Ponúka široké a nádherne svahy, ktoré majú spolu až 43 kilometrov. Vrcholy s nadmorskou výškou takmer 2 000 metrov zabezpečujú hustú snehovú pokrývku, a to nielen počas najchladnejších mesiacov. Dokonca v marci tu zvyčajne býva až trojmetrová vrstva snehu.

Vďaka svojej polohe patrí medzi lokality s najväčšou istotou snehu. Práve to z neho robí obľúbenú voľbu pre vášnivých lyžiarov. Moderné zasnežovacie systémy pritom garantujú kvalitné podmienky od začiatku decembra až do konca apríla – sezóna tu teda trvá skutočne dlho.

Za jednodňový lístok zaplatíte 59 eur

Okrem toho za posledné roky prešlo výraznou modernizáciou. Nové sedačkové lanovky, efektívne prepojené areály a široké svahy dodávajú stredisku komfort. Navyše sa nachádza v unikátnej horskej dedinke plnej drevených chát a útulných reštaurácií, ktoré vám poskytnú pokoj, aký v komerčných veľkých strediskách nenájdete.

Zalyžujete si tu za 59 eur na deň, za 6 dní zaplatíte 317 eur a sezónny lístok stojí 588 eur. Prvé miesto v rebríčku obsadilo stredisko Kolašin 1450 v Čiernej Hore, kde za jednodňový skipass zaplatíte len 15 eur.

Ilustračné foto: Freepik

Cenovo dostupné lyžiarske strediská

  1. Kolašin 1450/Kolašin 1600, Čierna Hora
  2. Dundret Lapland – Gällivare, Švédsko
  3. Via Lattea, Francúzsko a Taliansko
  4. Riksgränsen, Švédsko
  5. Tauplitz – Bad Mitterndorf, Rakúsko
  6. Ruka, Fínsko
  7. Niseko United, Japonsko
  8. Voss, Nórsko
  9. Kvitfjell, Nórsko
  10. Geilo, Nórsko
