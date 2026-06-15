Tragédia českých turistov v Chorvátsku má ďalšiu obeť: Vo vraku plachetnice našli posledného nezvestného

Po tragickej námornej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu dopoludnia neďaleko chorvátskeho Splitu, našli záchranári telo poslednej nezvestnej osoby. Nešťastie si tak vyžiadalo životy až štyroch českých občanov.
Podľa portálu NET.hr chorvátske úrady v pondelok potvrdili, že pátranie po poslednej nezvestnej osobe sa skončilo. Telo objavili potápači vo vnútri potopenej plachetnice, ktorá sa v nedeľu zrazila s katamaránom.
Telo našli vo vraku plachetnice
Kapitán Prístavného úradu v Splite Željko Kuštera pre portál Dalmacija Danas uviedol, že telo sa podarilo lokalizovať počas pondelkových prác pod hladinou. „Lokalizovali sme telo nezvestnej osoby. Potápači ho videli v plachetnici a dnes by sa malo začať jeho vyzdvihovanie spolu s prípravami na vytiahnutie plavidla,“ povedal Kuštera, ktorý bol medzi prvými zasahujúcimi na mieste tragédie.
Podľa jeho slov musia záchranné zložky postupovať podľa presne stanovených pravidiel. Najskôr je potrebné vyzdvihnúť telo obete a až následne pripraviť samotnú plachetnicu na vytiahnutie z mora.
Vyšetrovanie pokračuje
Kuštera zdôraznil, že celý proces musí prebiehať profesionálne a bezpečne. „Všetci, ktorí pracujú na mori, vedia, že tieto operácie sa musia vykonávať profesionálnym spôsobom, aby nebol nikto ohrozený. Vyšetrovanie stále pokračuje a my poskytujeme podporu štátnemu zastupiteľstvu, ktoré prípad prevzalo,“ dodal.
Na katamaráne cestovalo viac ako sto ľudí
Katamarán Krilo Eclipse prevážal v čase nehody 118 cestujúcich a sedem členov posádky. Napriek prudkej zrážke sa podľa dostupných informácií nikto z nich nezranil. Chorvátske ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry uviedlo, že oznámenie o nehode prijali o 11.34 h. Krátko nato boli zalarmované záchranné zložky aj Národné centrum pre koordináciu námornej záchrany v Rijeke.
Krilo Eclipse patrí medzi najväčšie osobné plavidlá svojho druhu v Chorvátsku. Loď meria 56 metrov, dokáže prepraviť až 440 cestujúcich a patrí medzi najrýchlejšie katamarány, ktoré premávajú pozdĺž jadranského pobrežia.
České úrady vyjadrili sústrasť rodinám
Na miesto tragédie dorazili aj zástupcovia českých úradov, ktorí komunikujú s chorvátskymi záchrannými zložkami a pomáhajú pri riešení následkov nehody. Konzul Vít Čörgő uviedol, že správa o úmrtí českých občanov zasiahla celú diplomatickú misiu. „Dnes nás zasiahla mimoriadne smutná správa o úmrtí najmenej troch českých občanov po zrážke jachty s katamaránom v Chorvátsku,“ povedal.
„Naše myšlienky sú aj s ďalšími zranenými, ktorí zostávajú v starostlivosti lekárov. Pozostalým a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodal. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Chorvátske úrady začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť, čo presne viedlo k jednej z najtragickejších námorných nehôd tejto sezóny na Jadrane.
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