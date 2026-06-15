Tragédia českých turistov v Chorvátsku má ďalšiu obeť: Vo vraku plachetnice našli posledného nezvestného

Nina Malovcová
Chorvátsko
Potápači našli telo posledného českého občana po zrážke lodí.

Po tragickej námornej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu dopoludnia neďaleko chorvátskeho Splitu, našli záchranári telo poslednej nezvestnej osoby. Nešťastie si tak vyžiadalo životy až štyroch českých občanov.

Podľa portálu NET.hr chorvátske úrady v pondelok potvrdili, že pátranie po poslednej nezvestnej osobe sa skončilo. Telo objavili potápači vo vnútri potopenej plachetnice, ktorá sa v nedeľu zrazila s katamaránom.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Tragédia pri chorvátskom pobreží: Po zrážke katamaránu s plachetnicou zomreli traja Česi, po ďalšom pátrajú
2.
Našli sme najmenej navštevovaný ostrov Chorvátska: Je hitom roka 2026
3.
Slováci sa hrnú do Chorvátska. Skryté poklady sú aj mimo hlavných destinácií, cesta autom sa zrýchli
Zobraziť všetky články (301)

Telo našli vo vraku plachetnice

Kapitán Prístavného úradu v Splite Željko Kuštera pre portál Dalmacija Danas uviedol, že telo sa podarilo lokalizovať počas pondelkových prác pod hladinou. „Lokalizovali sme telo nezvestnej osoby. Potápači ho videli v plachetnici a dnes by sa malo začať jeho vyzdvihovanie spolu s prípravami na vytiahnutie plavidla,“ povedal Kuštera, ktorý bol medzi prvými zasahujúcimi na mieste tragédie.

Podľa jeho slov musia záchranné zložky postupovať podľa presne stanovených pravidiel. Najskôr je potrebné vyzdvihnúť telo obete a až následne pripraviť samotnú plachetnicu na vytiahnutie z mora.

Vyšetrovanie pokračuje

Kuštera zdôraznil, že celý proces musí prebiehať profesionálne a bezpečne. „Všetci, ktorí pracujú na mori, vedia, že tieto operácie sa musia vykonávať profesionálnym spôsobom, aby nebol nikto ohrozený. Vyšetrovanie stále pokračuje a my poskytujeme podporu štátnemu zastupiteľstvu, ktoré prípad prevzalo,“ dodal.

Na katamaráne cestovalo viac ako sto ľudí

Katamarán Krilo Eclipse prevážal v čase nehody 118 cestujúcich a sedem členov posádky. Napriek prudkej zrážke sa podľa dostupných informácií nikto z nich nezranil. Chorvátske ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry uviedlo, že oznámenie o nehode prijali o 11.34 h. Krátko nato boli zalarmované záchranné zložky aj Národné centrum pre koordináciu námornej záchrany v Rijeke.

Krilo Eclipse patrí medzi najväčšie osobné plavidlá svojho druhu v Chorvátsku. Loď meria 56 metrov, dokáže prepraviť až 440 cestujúcich a patrí medzi najrýchlejšie katamarány, ktoré premávajú pozdĺž jadranského pobrežia.

České úrady vyjadrili sústrasť rodinám

Na miesto tragédie dorazili aj zástupcovia českých úradov, ktorí komunikujú s chorvátskymi záchrannými zložkami a pomáhajú pri riešení následkov nehody. Konzul Vít Čörgő uviedol, že správa o úmrtí českých občanov zasiahla celú diplomatickú misiu. „Dnes nás zasiahla mimoriadne smutná správa o úmrtí najmenej troch českých občanov po zrážke jachty s katamaránom v Chorvátsku,“ povedal.

Zrážka veľkého katamaránu s plachetnicou vo vodách pri Splite, si vyžiadala troch mŕtvych a jedného nezvestného
Reprofoto: X/@Franceatpresso2

„Naše myšlienky sú aj s ďalšími zranenými, ktorí zostávajú v starostlivosti lekárov. Pozostalým a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodal. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Chorvátske úrady začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť, čo presne viedlo k jednej z najtragickejších námorných nehôd tejto sezóny na Jadrane.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia pri chorvátskom pobreží: Po zrážke katamaránu s plachetnicou zomreli traja Česi, po ďalšom pátrajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac