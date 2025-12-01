Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny

K magickému, no zároveň rýchlemu predsviatočnému obdobiu neodmysliteľne patria aj vianočné trhy. Tie sa organizujú nielen naprieč Slovenskom, ale tiež naprieč Európou a vyhľadávané sú ako domácimi obyvateľmi, tak aj turistami. Platí to aj o Bratislave, ktorá v uplynulých dňoch odštartovala obľúbenú udalosť.
Oficiálnym štartom bratislavských vianočných trhov bol 27. november, pričom stánky na Hlavnom či Hviezdoslavovom námestí budú návštevníkom k dispozícii až do 6. januára (s výnimkou 24. a 25. decembra, pozn. red.).
Ako to už každoročne býva zvykom, diskutovanou témou sú ceny jedál a nápojov, ktoré sú vždy ostro sledované. My sme sa teda vybrali zistiť, čo stánkari v hlavnom meste ponúkajú a či sa ceny medziročne zvyšovali, znižovali, prípadne ostali na rovnakej úrovni.
Základ ostal zachovaný
Ak patríte medzi pravidelných návštevníkov trhov v Bratislave, tento rok na vás, podobne ako počas posledných dvoch rokov, nečaká žiadne výrazné prekvapenie. Organizátori ostali verní zaužívanému konceptu, vizuálne riešenie predajných miest ako aj ich rozloženie ostalo rovnaké.
Trhovníci majú možnosť využiť už tradične frekventovanú plochu na Hlavnom námestí, o niečo priestrannejšie Hviezdoslavovo námestie a tiež takzvanú prívetivú zónu na Primaciálnom námestí, ktorá ponúka uzavretý, bezbariérový a teplý priestor mimo hlavného ruchu trhov. Určený je hlavne pre rodiny s deťmi, starších ľudí či zraniteľné skupiny návštevníkov.
My sme do centra Bratislavy dorazili počas sobotného poludnia, ktoré je aj mimo vianočných trhov pomerne frekventovaným časom. Na Hlavnom, ako aj Hviezdoslavovom námestí sa nachádzalo množstvo návštevníkov – veľká časť z nich zo zahraničia. Vzhľadom na to, že organizačne sa trhy držia overenej stratégie, vedeli sme sa na námestiach pomerne jednoducho orientovať a rýchlo nájsť to, čo hľadáme.
Z veľkej časti sa medziročne nezmenil ani ponúkaný sortiment, čo však, pochopiteľne, nie je prekvapením. Bratislavské trhy majú už tradične široký výber jedál, ktorý podľa nášho názoru „skryje do vrecka“ aj populárnejšie európske metropoly. Ako pozitívum tiež hodnotíme príjemné vystupovanie obchodníkov, s ktorými sme mali možnosť prísť do kontaktu.
Zachovaný ostal tiež zálohový systém pri vratných pohároch – ku každému nápoju je teda potrebné prirátať dve eurá za pohár, ktorý je ale možné bez problémov vrátiť u ktoréhokoľvek obchodníka ponúkajúceho nápoje.
Novinkou sú „tipy“
Organizátori už počas novembra avizovali, že chcú vianočné trhy cenovo sprístupniť pre širokú skupinu ľudí. Preto sa spolu s obchodníkmi rozhodli ponúkať rôzne zvýhodnené akcie, ktoré sú v menu označené ako „tipy“. My sme takýchto ponúk našli niekoľko – išlo napríklad o kombináciu hlavného jedla so štrúdľou či kapustnicou, ale tiež o zľavu na konkrétny pokrm v istom časovom intervale.
