Lieky na chudnutie môžu spôsobiť stratu zraku. Pri užívaní Wegovy je riziko vyššie než pri Ozempicu

Chudnutie pomocou lieku Ozempic

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
GLP-1 lieky sa spájajú s ischemickou optickou neuropatiou.

Lieky s obsahom GLP-1, ako sú Ozempic a Wegovy, sú v súčasnosti veľmi populárne. Ľudia z celého sveta ich totiž používajú na chudnutie. Vedecké štúdie však odhalili niekoľko potenciálne znepokojujúcich vedľajších účinkov. Posledným z nich je náhla strata zraku.

So zistením, že GLP-1 lieky môžu súvisieť so stratou zraku, prišiel vedecký portál ScienceAlert, ktorý tak informuje na základe novej vedeckej štúdie publikovanej v časopise British Journal of Ophthalmology.

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Môžu spôsobovať viacero nežiaducich účinkov

Pravdepodobne najznámejší zo spomínaných liekov je Ozempic, ktorý je síce primárne určený pacientom s cukrovkou, ale aktuálne zažíva boom v oblasti chudnutia, pretože rovnako ako spomínaný liek Wegovy či Mounjaro tlmí chuť do jedla a reguluje hladinu cukru v krvi.

Problém je, že môže spôsobovať obrovské množstvo nežiaducich účinkov. Dokonca aj tzv. „ozempicový krk“, ako sme vás už informovali. Pod týmto pojmom rozumieme ochabnutú kožu na krku, ktorá sa môže objaviť po užívaní Ozempicu ako dôsledok rýchleho alebo nadmerného úbytku hmotnosti.

Jednoducho povedané, u človeka, ktorý schudne viac kilogramov za krátky čas, sa môže objaviť ochabnutie pokožky na mieste, ako je práve krk a môže mu spôsobiť starší vzhľad. A práve pri chudnutí s Ozempicom je známe, že človek stráca kilogramy rýchlo.

Ďalšie štúdie zistili, že môže súvisieť aj so vznikom depresií či so samovražednými myšlienkami, ako bližšie vysvetľujeme v našom článku.

Spájajú sa aj s ischemickou optickou neuropatiou

Obzvlášť znepokojivý nežiaduci účinok je však náhla strata zraku, na čo vedci prišli len nedávno.

Vedci z univerzít z celej Kanady analyzovali záznamy o nežiaducich udalostiach zhromaždené americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) počas rokov 2017 až 2024. Zaujímali ich prípady ischemickej optickej neuropatie, ktorá sa nazýva aj infarkt zrakového nervu.

Ischemická optická neuropatia je závažné ochorenie očí, ktoré vedie k náhlemu a bezbolestnému zhoršeniu zraku. Spôsobuje ho nedostatočné prekrvenie zrakového nervu. Tento stav je síce zriedkavý, ale môže spôsobiť náhlu a úplnú stratu zraku, ktorá môže byť v niektorých prípadoch aj trvalá.

Injekcia lieku Ozempic
Ilustračné foto: Freepik

Ohrozenejší sú muži

Vedci zistili, že k ischemickej optickej neuropatii najčastejšie dochádza pri užívaní lieku Wegovy. Avšak z 30 miliónov nežiaducich udalostí ich bolo len 28. Zároveň zistili, že ohrozenejší sú muži než ženy.

Odborníci však nezisťovali, prečo toto riziko pri užívaní týchto liekov vzniká. Domnievajú sa však, že je to preto, lebo liek Wegovy môže znižovať krvný tlak, a tým môže znižovať aj prísun krvi do oka. Vedci dodali, že vo výskume budú pokračovať a zároveň zdôraznili, že ľudia by mali byť pri užívaní týchto liekov opatrní a konzultovať to s lekárom.

Potrebu konzultovať chudnutie pomocou GLP-1 liekov s lekárom zdôraznila aj nutričná špecialistka Judita Tkáčová v našom rozhovore, v ktorom sme rozobrali zdravé a nezdravé chudnutie. Podľa Tkáčovej by tento spôsob chudnutia rozhodne nemal nahradiť odbornú starostlivosť.

Zároveň upozornila, že moderné lieky ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro majú v klinických štúdiách veľmi dobré výsledky – pre ľudí so stredne ťažkou až ťažkou obezitou môžu byť život meniace. „Ale nie sú určené, ak chcete schudnúť napríklad len 5 kíl do plaviek. Netreba zabúdať, že najlepšie fungujú v kombinácii so zmenou životného štýlu, majú kontraindikácie a vedľajšie účinky, ktoré treba sledovať.“ 

Liek Ozempic
Ilustračné foto: Unsplash

Medzi najčastejšie sa objavujúce vedľajšie účinky zaradila: nevoľnosť, zápchu, úbytok svalovej hmoty pri nedostatočnom príjme bielkovín, riziko hypoglykémie (najmä u diabetikov) a pri náhlom vysadení návrat časti hmotnosti.

Preto ak sa rozhodnete chudnúť pomocou GLP-1 liekov, mali by ste zvážiť nielen ich pozitíva, ale aj negatíva a hlavne toto rozhodnutie za každých okolností konzultovať s odborníkom.

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