Užívanie Ozempicu môže mať hrozivé následky: Nová štúdia ukazuje, ako tento liek mení mozog ľudí

Ľudia na celom svete zhadzujú kilá takmer ako mávnutím čarovného prútika. Ozempic sa stal hitom medzi ľuďmi, ktorí túžia po štíhlej postave bez hodín strávených v posilňovni. Nové zistenia však ukazujú, že tento liek nielenže tlmí chuť do jedla, ale aj do života.

V posledných mesiacoch zaplavili sociálne siete a titulky svetových médií správy o „zázračnej injekcii na chudnutie“. Lieky ako Ozempic a Wegovy, pôvodne určené na liečbu cukrovky, teraz pomáhajú ľuďom rýchlo zhodiť nadbytočné kilá, tlmia chuť do jedla a regulujú hladinu cukru v krvi.

Tieto lieky fungujú tak, že napodobňujú hormón GLP-1, ktorý máme prirodzene v tele, pričom ovplyvňuje trávenie, hlad, ale aj mozog.

Výsledky sú ohromujúce, preto ich nepoužívajú len diabetici, ale aj zdraví ľudia, ktorí túžia schudnúť. Ako však upozorňuje web Sciencealert, tento trend má aj tienistú stránku.

Môžu spôsobiť depresiu

Nový výskum naznačuje, že dlhodobé užívanie týchto liekov môže u niektorých ľudí spôsobiť zmeny mozgu, ktoré sa spájajú s depresiou či dokonca so samovražednými myšlienkami. Týka sa to najmä ľudí, ktorí majú genetickú predispozíciu na nižšiu aktivitu dopamínu, čo je chemická látka, ktorá nám zabezpečuje pocity radosti, motivácie a odmeny.

Zaujímavé je, že lieky typu Ozempic sa skúmajú ako nádejné terapie proti závislostiam, pretože tlmia práve tie časti mozgu, ktoré sú prepojené s pocitom túžby po odmenách, ako je nielen jedlo, ale aj alkohol a drogy. Lenže táto schopnosť môže mať aj vedľajší efekt, ak mozog zrazu stratí prirodzený zdroj potešenia, môže nastať psychický útlm.

Vedci síce zatiaľ nebijú na poplach, ale zdôrazňujú, že tieto nové zistenia si zaslúžia zvýšenú pozornosť. Nakoľko štúdia objavila, že tento typ liekov môže narušiť dopamínovú rovnováhu v mozgu.

Z predbežných údajov vyplýva, že približne 1,2 % nahlásených nežiaducich účinkov liekov typu GLP-1 tvorili psychiatrické ťažkosti, najmä depresia, úzkosť a myšlienky na sebapoškodzovanie. Preto by mali byť ľudia pri ich užívaní opatrní.

Je však dôležité podotknúť, že tieto zistenia neznamenajú, že Ozempic spôsobuje depresiu každému. Naopak, mnohým ľuďom pomohol zlepšiť kvalitu života. Ale ako pri každom lieku, čo pomáha jednému, nemusí aj druhému. Práve preto by sme k tomuto trendu mali pristupovať s rozumom, a hlavne pod dohľadom lekára.

Ozempic a jemu podobné lieky síce predstavujú revolúciu v liečbe obezity a cukrovky, ale každá minca má dve strany. Preto ak sa rozhodnete po tejto „rýchlej ceste“ siahnuť, mali by ste si byť vedomí nielen fyzických, ale aj psychických dôsledkov. Aby sa nestalo, že to čo vás zbaví chute na jedlo, vám vezme aj chuť do života.