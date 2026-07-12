Gastroenterológ o tom, ako môžeme zabrániť vzniku rakoviny. Jedna preventívna prehliadka vás môže zachrániť

Prípady rakoviny tráviaceho traktu, hrubého čreva, pankreasu, pečene a pažeráka každý rok pribúdajú. Preto sme sa na túto tému rozprávali s uznávaným gastroenterológom Ladislavom Kuželom.
Zaujímalo nás, či sa dá nejako znížiť riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a tráviaceho traktu. Čo môžeme robiť pre to, aby sme toto riziko minimalizovali.
Gastroenterológ nám prezradil, že jednou z najlepších správ, ktoré dnes medicína prináša, je práve to, že toto riziko sa dá minimalizovať. „Podľa najnovších vedeckých poznatkov by sa približne polovici prípadov rakoviny hrubého čreva dalo predísť zdravším životným štýlom a pravidelnou účasťou na preventívnom programe, ktorým je skríning kolorektálneho karcinómu,“ povedal pre interez gastroenterológ Ladislav Kužela.
Strava patrí medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce riziko rakoviny
Podľa odborníka síce genetiku zmeniť nevieme, ale spôsob života áno. A práve ten rozhoduje oveľa viac, než si väčšina ľudí myslí. „Po prvé, to, čo jete každý deň, rozhoduje viac ako to, čo zjete raz za čas.“ Tvrdí, že by sme si mali uvedomiť, že hrubé črevo je orgán v našom tele, ktorý je neustále v kontakte s tým, čo zjeme. „Nie je preto prekvapením, že strava patrí medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce riziko rakoviny,“ dodal.
Ďalej uviedol, že najviac dôkazov máme pre dôležitosť vlákniny. „Zelenina, ovocie, strukoviny, celozrnné obilniny, orechy či semená nevyživujú len nás. Sú potravou aj pre miliardy prospešných mikróbov v našom čreve – črevný mikrobióm. Tie z vlákniny vyrábajú látky, napríklad butyrát, ktorý pomáha tlmiť zápal, vyživuje bunky hrubého čreva a pravdepodobne zohráva dôležitú úlohu aj v ochrane pred vznikom rakoviny,“ vysvetlil Kužela.
Naopak, údeniny ako salámy, párky, klobásy či slanina patria podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) medzi preukázané karcinogény. „Riziko zvyšuje aj pravidelná vysoká konzumácia červeného mäsa, najmä ak ho často grilujeme alebo pripravujeme pri veľmi vysokých teplotách,“ zdôraznil.
Ďalej by sme podľa gastroenterológa mali obmedziť aj ultraspracované potraviny. Nejde len o to, že obsahujú vyšší obsah cukru, soli či tuku. Ľudia, ktorí ich jedia veľa, majú podľa viacerých veľkých štúdií vyššie riziko chronických ochorení vrátane niektorých druhov rakoviny. „Pravdepodobne sa na tom podieľa viac mechanizmov naraz – vyšší energetický príjem, horšia kvalita stravy aj nepriaznivý vplyv na črevné prostredie.“
Naopak by sme do našej stravy mali pridať viac fermentovaných potravín, ako kefír, jogurt, kyslá kapusta či kvasená zelenina, pretože tie podporujú pestrý črevný mikrobióm a imunitu.
Pohyb je protirakovinový liek
Okrem stravy je jedným z najsilnejších protirakovinových „liekov“ aj pravidelná fyzická aktivita. „Pohyb totiž pomáha udržiavať zdravú telesnú hmotnosť, znižuje chronický zápal, zlepšuje citlivosť na inzulín a podporuje prirodzenú činnosť čriev.“
No najnebezpečnejší je podľa Kuželu tuk, ktorý nevidíme. „Najväčším problémom nie je tuk pod kožou, ale tuk uložený okolo vnútorných orgánov. Ten tvorí množstvo látok podporujúcich chronický zápal a hormonálne zmeny, ktoré vytvárajú prostredie priaznivé pre vznik viacerých druhov rakoviny, vrátane rakoviny hrubého čreva, pažeráka, pečene či pankreasu,“ zdôraznil.
Samozrejme, obrovský problém spôsobujú aj alkohol a cigarety, pretože poškodzujú celý tráviaci trakt. „Mnohí si myslia, že alkohol škodí najmä pečeni. Nie je to pravda. Pri jeho odbúravaní vzniká acetaldehyd – látka, ktorá poškodzuje DNA buniek, a tá patrí medzi preukázané karcinogény.“
Zároveň dodal, že v súčasnosti vieme, že z pohľadu rizika rakoviny neexistuje úplne bezpečné množstvo alkoholu. Podobne je to aj s fajčením, pretože škodlivé látky z cigaretového dymu nepoškodzujú len pľúca. Prehĺtame ich so slinami a krvou sa dostávajú do celého organizmu, kde zvyšujú riziko nádorov pažeráka, žalúdka, pankreasu aj hrubého čreva.
Jedna preventívna prehliadka vás dokáže zachrániť
Podľa odborníka je však najdôležitejšia informácia, že jedna preventívna prehliadka môže rakovine úplne zabrániť. Rakovina hrubého čreva totiž nevznikne za mesiac ani za rok. Väčšinou sa vyvíja 10 až 15 rokov z nezhubného polypu.
„Ak tento polyp nájdeme počas kolonoskopie a odstránime ho, rakovina vôbec nemusí vzniknúť. Práve preto patrí kolonoskopia medzi najúspešnejšie preventívne vyšetrenia v celej medicíne.“ Ak však niekto kolonoskopiu absolvovať nechce alebo nemôže, veľký význam má aj test na skryté krvácanie do stolice, ktorý dokáže upozorniť na problém ešte skôr, ako sa objavia prvé príznaky.
„Čiže, ak chcete minimalizovať riziko vzniku rakoviny tráviaceho traktu, jedzte pestrú stravu bohatú na vlákninu, obmedzte údeniny, červené mäso a ultraspracované potraviny, pravidelne sa hýbte, udržujte si zdravú hmotnosť, nefajčite, alkohol pite čo najmenej a po 50. roku života – alebo aj skôr, ak sa rakovina hrubého čreva vyskytla vo vašej rodine či máte iné rizikové faktory – využite skríningové vyšetrenia,“ zhrnul odborník.
Zároveň na záver dodal, že ľudia často hľadajú jednu zázračnú potravinu alebo doplnok výživy, ktorý ich pred rakovinou ochráni. „Taký, žiaľ, neexistuje. Oveľa väčší význam má to, čo robíme každý deň. Práve naše každodenné rozhodnutia rozhodujú o našom riziku oveľa viac než akákoľvek tabletka.“
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