Ak sa na vás prisal kliešť, musíte konať hneď: Prezradíme vám, ako sa proti nim chrániť

Nájsť si po prechádzke krvilačného parazita prisatého na našu kožu rozhodne nepatrí do zoznamu tých najlepších ľudských zážitkov.
Tieto drobné tvory prenášajú známu lymskú boreliózu či kliešťovú encefalitídu, ale aj menej známe ochorenia vrátane vírusu Powassan, ktorý je mimoriadne zriedkavý a na Slovensku sa nepovažuje za bežnú hrozbu. My ho napriek tomu spomíname, pretože sa v posledných týždňoch dostal do centra pozornosti zahraničných médií. Spojené štáty totiž v roku 2025 zaznamenali rekordný počet hlásených prípadov.
Kliešťa si viete priniesť aj z prechádzky so psom
Najdôležitejším krokom pri pobyte v prírode je prevencia. Ako upozorňujú americké Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), s kliešťom môžete prísť do kontaktu počas prechádzky so psom, pri kempovaní, pri práci v záhrade či počas poľovačky.
Samotný fakt, že ste nevyrazili do divočiny, ešte neznamená, že ste v bezpečí: „Veľa ľudí si prinesie kliešťa z vlastnej záhrady alebo zo svojho susedstva,“ pripomína CDC.
Na miesta so zvýšeným výskytom kliešťov sa oplatí vyraziť vhodne oblečený. Odborníci odporúčajú dlhé nohavice, pevnú obuv a zastrčenie nohavíc do ponožiek, čím vytvoríte dodatočnú prekážku. Vhodné je uprednostniť svetlé oblečenie, na ktorom si lezúceho parazita všimnete oveľa skôr.
Na hostiteľa vyčkávajú pri zemi
Dôležitou súčasťou ochrany sú aj repelenty. Typicky obsahujú DEET, ikaridín či IR3535. Ak sa chystáte kempovať alebo tráviť v prírode dlhší čas, CDC spomína aj oblečenie a výstroj ošetrené prípravkami obsahujúcimi 0,5 % permetrínu. Ide o insekticíd, ktorý sa využíva na kontrolu škodcov, no v medicíne sa používa aj na liečbu svrabu a zavšivenia.
Zároveň upozorňuje, že na preventívne účely sa majú používať iba prípravky určené na tento účel – vopred ošetrené tkaniny alebo zriedené spreje –, ktoré musia byť aplikované podľa pokynov výrobcu.
Keďže kliešte obľubujú vlhké prostredie s hustou vegetáciou, účinnou ochranou je vyhýbať sa vysokej tráve, húštinám a krovinám. Na svojho hostiteľa zvyčajne vyčkávajú pri zemi na končekoch vegetácie, odkiaľ pomocou špecializovaných zmyslových orgánov dokážu zachytiť oxid uhličitý, telesné teplo aj pohyb. Zo stromov nepadajú a ani z nich neskáču.
Ako kliešťa vybrať?
Po návrate z prírody si dôkladne skontrolujte celé telo, najmä dobre prekrvené miesta. Zamerajte sa na pokožku za ušami, vlasovú časť hlavy aj podpazušie. Nezabúdajte ani na brucho, slabiny, záhyby v kolenných jamkách či oblasť pod prsami.
Ak prisatého kliešťa predsa len objavíte, podľa CDC by malo jeho správne odstránenie prebiehať ideálne pomocou čistej pinzety s tenkým hrotom. Ak takýto nástroj nemáte k dispozícii, použiť môžete aj bežnú pinzetu. Kliešťa je nutné uchopiť čo najbližšie pri povrchu kože a nestláčať jeho telo. Následne ho treba pomaly a plynulým pohybom vytiahnuť smerom nahor bez trhania či otáčania.
„Trhanie alebo krútenie môže spôsobiť odlomenie ústnej časti kliešťa a jej ponechanie v koži. Ak sa to stane, vaše telo si s ňou časom prirodzene poradí počas hojenia. Ústnu časť môžete skúsiť odstrániť pinzetou, no ak to nejde jednoducho, nechajte ju tak,“ uvádza CDC.
Živého kliešťa je následne potrebné bezpečne zlikvidovať. Môžete ho vložiť do uzavretej nádoby, obaliť lepiacou páskou alebo vložiť do nádoby s alkoholom. Rozhodne ho však nezabíjajte drvením holými rukami.
Po odstránení si miesto prisatia umyte vodou a mydlom a následne vydezinfikujte. Nezabudnite si umyť aj ruky.
Kliešťa treba vybrať čo najskôr!
Podľa parazitológa Branislava Peťka pri odstraňovaní kliešťa nie je najdôležitejšia konkrétna technika, ale rýchlosť. Jeho slová potvrdzuje aj CDC, ktorý upozorňuje, že s odstránením netreba čakať napríklad na návštevu lekára. Kliešťa treba vybrať čo najskôr.
Odborníci na záver neodporúčajú používať na odstránenie kliešťa vazelínu, teplo, lak na nechty ani iné podobné látky. Kliešťa môžu podráždiť a zvýšiť riziko, že sa do kože dostanú tekutiny z jeho tela obsahujúce prípadné patogény.
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