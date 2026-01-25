Po Ozempicu sa ľuďom zmení krk a je to vidieť: Pokožka dostane iný vzhľad, má to svoj dôvod

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Ozempic
Každá minca má dve strany.

Užívanie Ozempicu zažíva boom a tento liek, primárne určený pacientom s cukrovkou, sa stal vyhľadávaným medzi ľuďmi, ktorí chcú schudnúť, hoci cukrovkou netrpia. Ukázalo sa, že niektorým ľuďom spôsobuje takzvaný „ozempicový krk“.

Pod týmto pojmom rozumieme ochabnutú kožu na krku, ktorá sa môže objaviť po užívaní Ozempicu ako dôsledok rýchleho alebo nadmerného úbytku hmotnosti, vysvetľuje medicínsky magazín Healthline.

Jednoducho povedané, u človeka, ktorý schudne viac kilogramov za krátky čas, sa môže objaviť ochabnutie pokožky na mieste, ako je práve krk a môže mu spôsobiť starší vzhľad. A práve pri chudnutí s Ozempicom je známe, že človek stráca kilogramy rýchlo.

Healhtline dôrazne prízvukuje, že Ozempic nie je schválený ako liečivo určené primárne na chudnutie, aj keď jeho účinok – zníženie chuti do jedla – s ním súvisí. Preto jeho prípadné užívanie konzultujte za každých okolností s lekárom.

Ilustračná foto: Profimedia

Štúdia ukázala, čo sa stane s telom do 2 rokov od vysadenia

Ako sme vás už informovali, nedávna štúdia, ktorá sa zaoberala návratom hmotnosti po vysadení liekov na jej reguláciu, ako je napríklad aj Ozempic, prišla so znepokojivými výsledkami. Podľa nej sa ľudia, ktorí schudli pomocou liekov, pravdepodobne vrátia na úroveň pôvodnej hmotnosti už za menej ako dva roky, čo znamená, že nejde o dlhodobý účinok.

Rýchlosť priberania po vysadení liekov na chudnutie je skoro až štyrikrát rýchlejšia ako pri chudnutí zmenou jedálnička a cvičením. Tieto výsledky vychádzajú z analýz 37 štúdií, do ktorých sa zapojilo cez 9-tisíc ľudí.

Štúdia ďalej spomína, že aj keď úbytok hmotnosti za pomoci liekov na chudnutie má prínosy pre ľudské zdravie, opätovným pribraním sa však oslabujú. Jej výsledky ďalej varujú pred krátkodobým užívaním týchto medikamentov a zdôrazňujú potrebu ich ďalšieho výskumu.

