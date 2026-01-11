Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus

Nový rok mnohí ľudia vnímajú ako nový začiatok, preto si dávajú rôzne predsavzatia a ciele. Často to je zhodiť prebytočné kilá, žiť zdravšie či sa viac hýbať. Ide o skutočne obdivuhodné rozhodnutie, najmä ak sa podarí splniť. Lenže nie každý vie, ako na to. Začať držať drastickú diétu či obmedziť kalórie na minimum rozhodne nie je tá správna cesta. Preto sme sa na túto tému rozprávali s odborníčkou.
Na naše otázky o zdravom a nezdravom chudnutí nám odpovedala nutričná špecialistka Judita Tkáčová, ktorú môžete poznať zo sociálnych sietí pod prezývkou zapiskynutriholicky.
Odborníčka nám vysvetlila, aký je rozdiel medzi zdravým a nezdravým chudnutím, zároveň nám prezradila, aké chyby pri chudnutí ľudia robia najčastejšie, akým mýtom stále veria, pre koho môžu byť diéty prospešné a komu ich neodporúča, ale aj to, či môžeme jesť po osemnástej hodine, ako je to s liekmi na chudnutie a ako zabrániť jojo efektu.
S príchodom nového roka si množstvo ľudí dáva predsavzatie, že schudnú. Avšak chudnutie môže byť aj nezdravé. Ako vyzerá takéto nezdravé chudnutie?
Nezdravé chudnutie spoznáme podľa toho, že je postavené na extrémoch – veľmi nízkom kalorickom príjme, vylúčení celých skupín potravín, prehnanej kontrole alebo trestaní sa za „chyby“. Zvyčajne ide o diéty, ktoré sľubujú rýchle výsledky a ignorujú individuálne potreby človeka.
Telo na ne reaguje adaptáciou (to je ten bájny spomalený metabolizmus), stratou svalovej hmoty, zvýšenou únavou či podráždenosťou. Na psychickej úrovni sa môže objaviť úzkosť, obsesívne sledovanie jedla alebo prejedanie spôsobené prílišnou reštrikciou.
No hlavne, ak chudnutie stojí na strachu, vine alebo pocite, že „nie som dosť dobrý, kým neschudnem“, je to signál, že cesta nie je zdravá.
Naopak, ako vyzerá zdravé chudnutie?
Zdravé chudnutie rešpektuje individuálne potreby, tempo aj životný štýl človeka. Nebýva rýchle, ale je postupné, a teda aj udržateľné. Nemalo by v ľuďoch vyvolávať úzkosti a pocit zlyhania, keď niečo nejde podľa plánu. Mal by ho sprevádzať dostatočný, zdravý pohyb, ktorý človeka baví a nemusí sa doň nútiť.
Strava ostáva pestrá, aj napriek zníženiu kalorického príjmu. Predovšetkým by mala obsahovať kvalitné bielkoviny, komplexné sacharidy, vlákninu aj zdravé tuky. Nemenej dôležitý je kvalitný spánok a budovanie zdravého vzťahu k jedlu aj k vlastnému telu.
V praxi to znamená, že štíhlosť nie je jediným cieľom a človek pracuje aj na tom, aby sa lepšie cítil, mal viac energie, stabilnejšiu náladu a chuť hýbať sa a užívať si život.
Aké chyby robia ľudia pri chudnutí najčastejšie?
Najčastejšie chyby sa opakujú. Spomenúť môžeme: príliš veľkú reštrikciu energetického príjmu, prijímanie niekedy až menej ako 1 000 kalórií denne, podcenenie významu bielkovín a vlákniny, zbytočný strach zo sacharidov, vynechávanie jedál a následné večerné dojedanie a niekedy aj prejedanie, nedostatok spánku, porovnávanie sa s inými či s nerealistickými vzormi zo sociálnych sietí, namiesto sledovania vlastného progresu.
Akým mýtom o chudnutí ľudia stále veria?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aké chyby robia ľudia pri chudnutí najčastejšie;
- akým mýtom o chudnutí stále veria;
- komu diéty neodporúča a komu áno;
- aké zdravotné následky pre telo má dlhodobé skúšanie rôznych diét;
- čo si myslí o prerušovanom pôste a bielkovinovej diéte;
- aký má názor na aktuálne populárne lieky na chudnutie;
- aké zdravotné následky má užívanie liekov na chudnutie;
- ako predísť jojo efektu.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku