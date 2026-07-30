V SHMÚ „blikajú všetky kontrolky“: Radšej ani nevychádzajte, čaká nás extrémne horúci deň

Pohľad na teplomer a mapu výstrah

Foto: Pixabay/SHMU (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Slovensko čakajú extrémne horúčavy.

Na piatok (31. 7.) platia v rámci celého Slovenska všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.

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Výstrahy tretieho stupňa sú v piatok v platnosti od 13.00 do 19.00 h pre celý Bratislavský kraj a okresy Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica a Trnava. Teplota vzduchu tam môže dosahovať nad 38 stupňov Celzia.

Druhostupňové výstrahy platia v tom istom čase pre celý Trenčiansky a Košický kraj, ako aj okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Martin, Turčianske Teplice, Žilina a väčšinu okresov Banskobystrického kraja s výnimkou Brezna a Veľkého Krtíša.

Prvostupňové výstrahy platia v okresoch Brezno, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca od 13.00 do 19.00 h. V okresoch Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa platia od 13.00 do 18.00 h.

Obyvatelia v ohrození

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

Mapa meteorologických výstrah
Foto: SHMÚ (reprofoto)

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.

Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

Vrchol ešte len príde

V stredu sa pritom začala ďalšia extrémna vlna horúčav pravdepodobne sa skončí až 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia, informovala meteorologička Jana Potanková. Počas vlny horúčav očakáva ústav teplotu do 40 stupňov Celzia.

Muž sa polieva vodou počas horúčav
Ilustračná foto: TASR/AP

Prílev teplého vzduchu od štvrtka (30. 7.) ešte zosilnie. SHMÚ tak vydal na ďalšie dni aj výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. „Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska prinesie oblačnosť a taktiež aj zrážky,“ uviedla Potanková.

Ústav na sociálnej sieti priblížil, že vlnu horúčav spôsobil prílev veľmi teplého a postupne až mimoriadne teplého pôvodne tropického vzduchu. „To bude pokračovať až do víkendu, keď vyvrcholí prílev tropického vzduchu od juhozápadu pred studeným frontom. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov však tento front cez naše územie neprejde a ochladenie neprinesie. Čiastočné ochladenie môžu priniesť v nedeľu zrážky v podobe prehánok alebo búrok,“ potvrdil SHMÚ.

V ďalšom týždni sa na Slovensko dostane ďalší teplý vzduch po prednej strane tlakovej níže, ktorá sa bude v priebehu týždňa presúvať z Atlantiku, cez Britské ostrovy až nad Škandináviu. Teplotný vrchol vlny by tak podľa meteorológov mohol byť až vtedy.

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