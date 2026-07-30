Maďari pre horúčavy úplne odstavili jadrovú elektráreň. Ako sú na tom tie naše?

K úplnému odstaveniu jadrovej elektrárne pri juhomaďarskom meste Paks by mohlo dôjsť už vo štvrtok, ale pravdepodobnejšie sa tak stane v piatok. Podľa servera 24.hu to vyhlásil predseda maďarskej vlády Péter Magyar s tým, že príčinou tohto opatrenia je mimoriadne nízka hladina vody Dunaja. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
správy od nás budete mať ako prví.
Odstavenie elektrárne bude podľa premiéra znamenať výpadok výkonu 2000 megawattov, ktorý je však stále možné pokryť z dovozu, keďže krajina má k dispozícii importnú kapacitu na úrovni 3600 až 3800 megawattov. Magyar zdôraznil dôležitosť toho, že dodávky energií sú v súčasnosti zabezpečené pre obyvateľov aj podniky. To isté platí v prípade dodávok pitnej vody, ktoré sú zaistené pre 99,9 percenta územia krajiny.
Ďalšia elektráreň má poruchu
Podľa premiéra už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že v stredu došlo k poruche v elektrárni Dunamenti (Dunamelléki Erőmű), čo predstavuje výpadok ďalších 400 megawattov. „Na oprave sa v súčasnosti pracuje a existuje šanca, že elektráreň dnes opäť spustia. Ak by však nefungoval starý náhradný diel, na opravu bude potrebné čakať jeden až dva týždne, a v takom prípade bude Maďarsko musieť prijať nutné kroky,“ dodal Magyar.
Premiér v popoludňajšom príspevku na Facebooku uviedol, že bezprecedentné úplné odstavenie elektrárne Paks po 44 rokoch jej fungovania, výpadok elektrárne Dunamenti a spotreba blízka historickému maximu spôsobia v Maďarsku najneskôr od pondelka energetickú krízu, akej krajina vo svojej histórii doteraz nečelila.
Magyar dodal, že v dôsledku mimoriadnej energetickej krízy môže byť výrobná prevádzka niektorých veľkých spotrebiteľov obmedzená a v niektorých prípadoch môže byť dokonca dočasne úplne odstavená. Premiér však zdôraznil, že nemocniciam, sociálnym zariadeniam a poskytovateľom služieb nevyhnutných pre fungovanie krajiny bude z hľadiska dodávok elektrickej energie venovaná osobitná ochrana a pozornosť.
Odborníci stále monitorujú zmeny prietoku či teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM, ktorá jadrovú elektráreň prevádzkuje. V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Ide o jedinú fungujúcu komerčnú jadrovú elektráreň v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja asi 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
Naše elektrárne to zvládajú
Jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach majú aj počas horúčav dostatok vody na svoju prevádzku. Potvrdila to na margo udalostí z Maďarska hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková.
Zdrojom vody pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, Jaslovské Bohunice sú zásobované z vodnej nádrže Sĺňava na Váhu. Slovenské elektrárne evidujú dostatok vody na prevádzku všetkých jadrových blokov a doteraz nezaznamenali obmedzenie výroby spôsobené jej nedostatkom.
Viaceré európske jadrové elektrárne však využívajú takzvané prietočné chladenie, pri ktorom sa voda po použití vracia späť do rieky. Pri nízkych prietokoch alebo vysokých teplotách vody preto musia prevádzkovatelia obmedzovať výkon alebo dočasne odstavovať bloky, aby dodržali bezpečnostné a environmentálne limity.
Nahlásiť chybu v článku