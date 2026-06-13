Kráľovná Slovenska neskrýva dojatie. Zverejnila úprimné video a priznala, že sa jej u nás splnil sen

Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen McMullen v uplynulých hodinách pokračovala so stretávaním sa s fanúšikmi na Slovensku. Zúčastnila sa avizovanej akcie, na ktorú si ľudia mohli kúpiť lístok za 45 eur, a zverejnila video, na ktorom neskrývala svoje nadšenie a emócie. Oči sa jej v ňom leskli.
Američanka Gwen McMullen, ktorá sa na Slovensku preslávila podobnosťou s Robertom Ficom, si uplynulé dni užíva pozornosť, ktorá sa jej v našich končinách dostáva od médií aj bežných ľudí. V piatok sa uskutočnilo podujatie, na ktorom mala byť hviezdou. A vyzerá to tak, že sa jej očakávania naplnili.
“Je to viac, ako som si predstavovala, viac, ako si zaslúžim”
Pred niekoľkými hodinami zverejnila sériu videí, v ktorých sa podelila so svojimi dojmami z predchádzajúcej noci. Na jednom z nich opísala, že sa s ňou prišli stretnúť nie iba Slováci, ale aj Američania. V ďalšom sa poďakovala každému, kto prišiel, a tiež svojmu tímu.
“Som veľmi vďačná za každého na Slovensku,” uviedla s roztraseným hlasom plným emócií, a priznala, že sa jej splnil sen. “Je to viac, ako som si predstavovala, viac, ako si zaslúžim,” opísala svoje pocity z pozornosti, ktorá sa jej u nás dostala.
Okrem toho sa podelila aj o fotografiu, na ktorej je obklopená obrovskými kyticami kvetov a na hlave má, ako inak, kráľovskú korunu.
Stretnutie s Ficom neplánuje
Aj keď mnohých zaujímalo, či plánuje stretnutie aj s Robertom Ficom, na túto otázku vždy odpovedala veľmi diplomaticky a priznala, že nie. Ak ste náhodou očakávali, že by k nemu mohlo dôjsť, s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak nestane.
Kto je Gwen a ako tento ošiaľ vznikol?
Príbeh Gwen McMullen sa začal na sociálnych sieťach, kde si mnohí Slováci všimli jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nenápadných príspevkov a vtipov sa postupne stal virálny fenomén, ktorý prerástol hranice internetu.
Samotná influencerka sa rozhodla celú situáciu prijať s nadhľadom. Namiesto odmietania internetových vtipov ich premenila na súčasť svojej online identity a začala komunikovať so slovenskými fanúšikmi.
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Dlhšie hovorila o tom, že sa chystá na Slovensko, a napokon svoj sľub splnila. Dokonca už ochutnala horalky či kofolu. Pri horalkách svojim sledovateľom najprv ozrejmila, že sú kombináciou arašidového masla a čokolády a priznala, že je to jej obľúbená kombinácia.
Už pri otváraní balenia keksíka nešetrila svojimi nadšenými dojmami a opísala, že horalky vyzerajú veľmi chutne. Po okúsení prvého sústa vypleštila oči a zhodnotila, že sadli aj jej chuťovým pohárikom. Spokojná zostala aj po ochutnaní kofoly.
Slovákov si získala aj charitatívnym gestom
Gwen McMullen sa medzi slovenskými fanúšikmi nezviditeľnila iba vďaka virálnym videám a dávke humoru. Pozornosť vzbudila aj v momente, keď sa rozhodla pomôcť ľuďom v núdzi. Po spustení vlastnej kolekcie merchu oznámila, že celý zisk z predaja venuje na charitu.
Kolekcia sa vypredala za menej ako 24 hodín a influencerka následne prezradila, že peniaze putovali organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Vo videu poďakovala slovenským fanúšikom za podporu a uviedla, že práve vďaka nim mohla prispieť na dobrú vec. Charitatívne gesto si vyslúžilo množstvo pozitívnych reakcií a ešte viac posilnilo jej popularitu na Slovensku.
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